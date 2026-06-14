/नाशिकमधील घोडेबाजाराची चर्चा हवेत विरली, आता नाराज झालेल्या मतदारांना शांत करण्याचं शिवसेनेसमोर आव्हान

नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांचा विजय आता जवळपास निश्चित मानला जातोय. स्पर्धक उमेदवारांनी नरमाईची भूमिका घेत पाठिंबा दिल्यानं निवडणूक एकतर्फी झालीय खरी... पण, या एकतर्फी वाटणाऱ्या निवडणुकीत पुन्हा वादाचा नवा ट्विस्ट निर्माण झालाय. ज्यामुळे महायुतीत पुन्हा एकदा नाराजीचे वारे वाहू लागलेत. चुरस संपल्यामुळे आणि मताची बहुमूल्यता संपल्यानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारांचा कसा हिरमोड झालाय? आणि महायुतीत गुप्त नाराजी कशी उघड होवू लागलीय.
ज्या निवडणुकीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं होतं, त्या नाशिक विधान परिषद निवडणुकीची हवा आता पूर्णपणे निघून गेलीय. महायुतीनं हे संकट वरवर जरी टाळलं असलं, तरी पक्षांतर्गत नाराजीचा लाव्हा पुन्हा एकदा फुटू लागलाय. या बंडखोरीमुळे नाशिकमध्ये मोठ्या घोडेबाजाराची चर्चा रंगली होती. राजकीय वर्तुळातल्या अंतर्गत गोटातून येणाऱ्या खळबळजनक माहितीनुसार, ही निवडणूक जर चुरशीची झाली असती, तर प्रत्येक मतदाराला बहुमूल्य मागणी आली असती. मात्र, दोन्ही बंडखोरांनी अचानक शस्त्र म्यान केल्यानं निवडणुकीतली चुरस संपलीय. परिणामी, मोठी कमाई होण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनेक मतदारांचा पुरता हिरमोड झालाय. निवडणूक बिनविरोध किंवा एकतर्फी होणार असेल, तर मग आमचं काय?असा उघड सवाल आता मतदारांनी उपस्थित केलाय. त्याचवेळी महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादीनंही दराडेंना उघड विरोध केल्याचं पाहायला मिळतंय.
महायुतीच्या बंडखोरांनी तलवारी म्यान केल्यानंतर आता इतर नाराजांची छुपी नाराजी आता उघडपणे समोर येऊ लागलीय. महायुतीमधील पक्षातून यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. बंड शमल्यानंतरही स्थानिक पातळीवरील नेते आणि मतदार आपल्या हक्कांवर ठाम आहेत. खोसकरांच्या या उघड नाराजीनंतर राष्ट्रवादीचे नेते मात्र जास्त बोलताना दिसत नाहीयेत.
दरम्यान शिवसेना नेते गुलाबराव पाटील मात्र अशी नाराजी त्या-त्या पक्षाचे नेते दूर करतील असं म्हणत, ऑल इज वेलचा नारा देताना दिसले.
नाशिकमधील बंडखोरीचा ताप उतरला असला तरी मतदारांची अंतर्गत नाराजी आता महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरतेय. घोडेबाजाराची चर्चा हवेत विरल्यानं नाराज झालेल्या मतदारांना शांत करण्याचं आव्हान शिवसेनेसमोर आहे. त्यामुळंच आता थेट ठाण्यात फिल्डिंग लावण्यात आलीय. ठाण्याच्या या सहलीत मतदारांचं समाधान कसं केलं जातं, यावरच आता अंतर्गत मतफुटी रोखणं अवलंबून असणारेय.