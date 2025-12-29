English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नाशिकमध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादीची युती? भाजपची स्वबळाची रणनीती, मविआ एकजुटीनं एकदिलानं लढणार

Nashik Municipal Corporation : भाजप विरुद्ध  शिवसेना-राष्ट्रवादी युती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे. महायुती एकत्र लढण्याच्या आशा मावळल्या असून कोणत्याही क्षणी शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या युतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

पूजा पवार | Updated: Dec 29, 2025, 07:46 PM IST
नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी राजकीय चित्र काय असेल हे आता स्पष्ट होऊ लागलंय. नाशिकमध्ये भाजपनं जागावाटपात फारच ताणून धरल्यानं शिवसेना आणि राष्ट्रवादीनं वेगळी वाट चोखळलीये. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीनं युती केली असून युतीची घोषणा काही तासांत होण्याची शक्यता आहे. भुजबळ फार्म हे शिवसेना राष्ट्रवादी युतीच्या चर्चेचं केंद्र झालंय. शिवसेना-राष्ट्रवादीनं भाजपच्या हट्टामुळं नाशिकमध्ये वेगळी चूल मांडण्याचा निर्णय घेतलाय. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला या निमित्तानं आपापली राजकीय ताकदही आजमावता येणार आहे.

नाशिकमध्ये भाजप सत्ताधारी होती. त्यामुळं पुन्हा भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळेल असा आत्मविश्वास आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला सोबत घेतल्यानं भाजपची अडचण होणार होती. भाजपनं महायुतीत लढताना 80 जागांवर दावा ठोकला होता. उर्वरीत 42 जागा घेण्यास शिवसेना आणि राष्ट्रवादी तयार नव्हती. आता शिवसेना राष्ट्रवादीनं स्वतःची वेगळी चूल मांडण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळं भाजपला सर्वच्या सर्व 122 जागा लढता येणार आहेत.

हेही वाचा : शरद पवारांनी उमेदवारांची पहिली यादी केली जाहीर, NCP च्या यादीत फक्त 7 नावं, कोण आहेत हे उमेदवार?

 

शिवसेना राष्ट्रवादी स्वतःच वेगळे झाल्यानं भाजपला पूर्ण 122 जागा लढवता येणार आहेत. 122 जागा लढून 100 जागा सहज जिंकून येऊ असा आत्मविश्वास भाजप नेत्यांमध्ये आहे. महाविकास आघाडीनं नाशिकमध्ये जोरदार मोर्चेबांधणी केलीय. नाशिकमध्ये शिवसेना UBT आणि मनसे हे मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असणार आहेत. तर राष्ट्रवादी SP आणि काँग्रेस हे छोट्या भावाच्या भूमिकेत असण्याची शक्यता आहे.

काँग्रेस- 13 जागा 
राष्ट्रवादी SP- 13 
शिवसेना UBT, मनसे - 96 

असं जागावाटप ठरल्याची माहिती समोर आली आहे. नाशिकमध्ये आता तिरंगी लढत होणार हे जवळपास स्पष्ट झालंय. नाशिकची ही राजकीय लढाई कोण जिंकणार याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 

