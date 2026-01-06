English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नाशिक महापालिका निवडणुकीत हवा कोणाची? कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोण फडकवणार भगवा?

भाजप, राष्ट्रवादी-शिवसेना आणि मनसेसह महाविकास आघाडी अशी तिरंगी लढत नाशिकमध्ये होतेय. तेव्हा यंदाच्या महापालिका निवडणुकीत नाशिकमध्ये नेमकी हवा कोणाची दिसतेय? याविषयी जाणून घेउयात. 

पूजा पवार | Updated: Jan 6, 2026, 07:18 PM IST
नाशिक महापालिका निवडणुकीत हवा कोणाची? कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कोण फडकवणार भगवा?
योगेश खरे (प्रतिनिधी) नाशिक : मंदिरांची नगरी असलेल्या नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी आता तिरंगी लढत रंगणार आहे. जिल्ह्यात दोन ठिकाणी होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक मध्ये भगवा कोण फडकवणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलं आहे. 

नाशिक महापालिका निवडणुकीत तिरंगी सामना होतोय. भाजप, राष्ट्रवादी-शिवसेना आणि मनसेसह महाविकास आघाडी अशी तिरंगी लढत नाशिकमध्ये होतेय. भाजपनं अब की पार 100 पारचा नारा देत मैदानात उडी घेतलीय. भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात इन्कमिंग झाल्यानं उमेदवारी वाटपात मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाला होता. भाजपनं यापूर्वी 2017मध्ये नाशिक महापालिकेत एकहाती सत्ता मिळवली होती. यावेळीही भाजपचे 100च्यावर नगरसेवक निवडून येतील असा भाजपला विश्वास आहे.

भाजपशी युती फिस्कटल्यानं शिवसेनेनं राष्ट्रवादीला जवळ केलं. दोघांनी मिळून म्हणजे शिवसेना 102 आणि राष्ट्रवादी 42 असा फॉर्म्युला ठरला. पण आयत्यावेळी 18 जागांवर दोन्ही पक्षाचे एबी फॉर्मसह उमेदवार एकमेकांविरोधात ठाकले. त्यामुळं नाशिकमध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादी युती आहे पण 18 जागांवर मैत्रीपूर्ण लढत आहे असं चित्र आहे. दुस-यांच्या तुलनेत शिवसेनेत कमी बंडखोरी असल्याचं सांगत बंडखोरीवर पांघरुण घालण्याचं काम शिवसेना करतेय.

महाविकास आघाडीतही सगळं काही अलबेल नाही. महाविकास आघाडी मनसेसह मैदानात उतरलीय. पण तिथंही मैत्रीपूर्ण लढत आहेच. महाविकास आघाडीत 30 जागांवर मैत्रीपूर्ण लढत होतेय. यात तर काही ठिकाणी मनसे विरुद्ध शिवसेना UBT असाही सामना आहे. त्यामुळं 30 जागांवर एकमेकांविरोधात लढणारी महाविकास आघाडी एकदिलानं कशी लढणार असा प्रश्न नाशिककरांसमोर आहे.

हेही वाचा : 24 तासांत राज ठाकरेंना दुसरा मोठा धक्का! मुंबई नंतर ठाण्यात मोठा राजकीय भूकंप, मनसेच्या 8 नेत्यांनी एकाचवेळी पक्ष सोडला

 

वेगानं विकसीत होणा-या नाशिकला अनेक समस्यांनी ग्रासलंय. त्यात होऊ घातलेल्या सिंहस्थ कुंभ मेळ्याच्या निमित्तानं नाशिकमध्ये वेगानं पायाभूत सुविधा निर्मितीचं आव्हान सत्ताधा-यांसमोर असणार आहे.

अशा वेगवेगळ्या समस्या आणि अडचणी नाशिककरांना भेडसावतायेत. निवडणुकीत वंचितसह माकप, रासपचे उमेदावारही रिंगणात आहेत. तिरंगी-चौरंगी लढती होत असलेल्या नाशिक महापालिकेचे निकाल यावेळी काय लागतात याची जास्त उत्सुकता आहे. नाशिककर विकासाच्या मुद्यावर मतं देतात की देव-देश-धर्माच्या मुद्यावर मतदान करतात हे येत्या 16 जानेवारीला मतपेटीतून स्पष्ट होणार आहे. महापालिका निवडणुकींच बिगुल वाजलं असून 15  जानेवारी रोजी यासाठी मतदान पार पडणार आहे. महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांसाठी निवडणूक होत असून 2017 नंतर बऱ्याच काळानंतर होणारी ही निवडणूक अतिशय चुरीशी बनली आहे.

