महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाड, नाशिक पालिका कर्ज घेऊन साजरा करणार कुंभमेळा?

Nashik Kumbh Mela: नाशिकमध्ये 2027 सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीची कामे गतीमान करण्यासाठी मनपाने तीनशे कोटींचे कर्ज काढण्याची तयारी केलीय. तर दुसऱ्या बाजूला सीएसआर निधीतून कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.. कुंभमेळ्यासाठी अवघी दोन वर्षे शिल्लक असताना शासकीय निधी अपुरा असल्याने स्थानिक प्रशासन अडचणीत आलय.
नाशिकमध्ये दर बारा वर्षांनी येणारा कुंभमेळा आता 2027 मध्ये होणाराय. या कुंभमेळ्याच्या पायाभूत सुविधा आणि इतर नियोजनासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून किमान दहा हजार कोटी रुपयांची अपेक्षा विविध शासकीय खात्यांनी व्यक्त केली होती... मात्र सरकारनं केवळ दहा टक्के निधी दिल्याने आता कुंभमेळा आयुक्तांनी थेट सीएसआर निधी शोधण्याचे आदेश विविध विभागांना दिलेत. उद्योग, बँका आणि व्यावसायिक संस्थांकडून सहकार्य मागवण्यात आलंय. बहुतेक कामं सीएसआर अंतर्गत होतील... यादी दोन दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश आयुक्त तथा सिंहस्थ प्रभारी करिष्मा नायर यांनी विभाग प्रमुखांना दिलेत
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी 15 हजार कोटींचा आराखडा तयार आहे. पावसाळी अधिवेशनात प्रस्ताव, मात्र अद्याप निधी नाही. त्यामुळे नाशिक मनपाची 300 कोटींचं कर्ज घेण्याची तयारी आहे. उर्वरित निधी सीएसआरमधून मिळवणार आहेत. यावरून काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी महायुती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलाय.
कुंभमेळा म्हटलं की राज्य आणि केंद्र सरकारचा भरपूर निधी असं समीकरण असतं. मात्र यावेळी परिस्थिती वेगळी आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाड आहेत. तर अद्याप केंद्राचा निधी नाहीय. त्यामुळे नाशिक मनपा ऋण काढून सण साजरा करणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
