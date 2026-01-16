Nashik Election Winner List: नाशिक महापालिका निवडणूक 2026 विजयी उमेदवारांची यादी एकाच क्लिकवर

Nashik Municipal Election Winner Candidates List: नाशिक महापालिकेवर कुणाचा झेंडा फडकवणार याकडे नाशिककरांचं लक्ष आहे. गुरुवारी नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी 1563 मतदान केंद्रावर मतदान प्रक्रिया पार पडली. जवळपास 56.76% मतदान झाले आहेत.
आता हळूहळू नाशिक महापालिका निवडणूकांचा निकाल हाती येत आहे. पाहा नाशिक महापालिका विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी
|प्रभाग
|प्रवर्ग
|विजयी उमेदवार
|उमेदवार
|पक्ष
|
1
|
अ
|
रुपाली नन्नावरे
|रूपाली नन्नावरे
|भाजप
|नयना रामवंशी
|शिवसेना (शिंदे गट)
|प्रिया गांगुर्डे
|मनसे
|
ब
|
रंजना भानसी
|रंजना भानसी
|भाजप
|गणेश चव्हाण
|शिवसेना (शिंदे गट)
|विशाल पोटिंदे
|रा. काँग्रेस (शप)
|अनिता पेलमहाले
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
दीपाली गिते
|दीपाली गिते
|भाजप
|उर्मिला निरगुडे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|वंदना पेलमहाले
|रा. काँग्रेस (अप)
|
ड
|
प्रवीण जाधव
|अरुण पवार
|भाजप
|प्रवीण जाधव
|शिवसेना (शिंदे गट)
|विश्वास मोराडे
|काँग्रेस
|
2
|
अ
|
|ऐश्वर्या लाड
|भाजप
|अश्विनी बागुल
|शिवसेना (शिंदे गट)
|मथुरा गांगुर्डे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
|इंदुबाई खेताडे
|भाजप
|कविता अंडे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|मनीषा बागुल
|शिवसेना (उबाठा)
|वैभव ठाकरे
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
|रिद्धीश निमसे
|भाजप
|रामभाऊ जाधव
|शिवसेना (शिंदे गट)
|रवींद्र जाधव
|रा. काँग्रेस (अप)
|
ड
|
|नामदेव शिंदे
|भाजप
|भाऊसाहेब निमसे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|अतुल मते
|रा. काँग्रेस (अप)
|बालाजी माळोदे
|शिवसेना (उबाठा)
|
3
|
अ
|
प्रियंका माने
|प्रियंका माने
|भाजप
|पूनम मोगरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|रिमा काकडे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
जुई शिंदे
|जुई शिंदे
|भाजप
|सुनीता शिंदे
|रा. काँग्रेस (अप)
|शीतल मंडलिक
|मनसे
|
क
|
मच्छिंद्र सानप
|मच्छिंद्र सानप
|भाजप
|हर्षद पटेल
|शिवसेना (शिंदे गट)
|महेंद्र आव्हाड
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
गौरव गोवर्धने
|गौरव गोवर्धने
|भाजप
|अंबादास खैरे
|रा. काँग्रेस (अप)
|संदीप भवर
|मनसे
|
4
|
अ
|
मोनिका हिरे
|मोनिका हिरे
|भाजप
|कविता कर्डक
|शिवसेना (शिंदे गट)
|
ब
|
सरिता सोनवणे
|सरिता सोनवणे
|भाजप
|सविता जाधव
|शिवसेना (शिंदे गट)
|निकिता दोंदे
|मनसे
|
क
|
सागर लामखेडे
|सागर लामखेडे
|भाजप
|सचिन ढिकले
|शिवसेना (शिंदे गट)
|महेश शेळके
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
हेमंत शेट्टी
|हेमंत शेट्टी
|भाजप
|सतनाम राजपूत
|शिवसेना (शिंदे गट)
|कविता कुलकर्णी
|मनसे
|
5
|
अ
|
कमलेश बोडके
|खंडू बोडके
|भाजप
|कमलेश बोडके
|शिवसेना (शिंदे गट)
|किशोर धोतरे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
चंद्रकला धुमाळ
|चंद्रकला धुमाळ
|भाजप
|मंदाकिनी वाघ
|शिवसेना (शिंदे गट)
|कविता आव्हाड
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
नीलम पाटील
|नीलम पाटील
|भाजप
|रागिणी तांबे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|रंजना थोखे
|शिवसेना (उबाठा)
|नवनाथ जाधव
|मनसे
|
ड
|
गुरुमित बग्गा
|गुरुमित बग्गा
|भाजप
|अशोक मुर्तडक
|शिवसेना (शिंदे गट)
|चेतन खांदवे
|शिवसेना (उबाठा)
|
6
|
अ
|
चित्रा तांदळे
|चित्रा तांदळे
|भाजप
|इंदुमती भोये
|रा. काँग्रेस (अप)
|मंद गर्दै
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
बाळू काकड
|बाळू काकड
|भाजप
|दामोदर मानकर
|शिवसेना (शिंदे गट)
|अरुण थोरात
|रा. काँग्रेस (अप)
|गणेश काकड
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
रोहिणी पिंगळे
|रोहिणी पिंगळे
|भाजप
|कल्पना पिंगळे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|वैशाली आहेर
|रा. काँग्रेस (अप)
|मनीषा हेकरे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
प्रमोद पालवे
|मनीष बागुल
|भाजप
|प्रमोद पालवे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|संजय पिंगळे
|शिवसेना (उबाठा)
|
7
|
अ
|
सुरेश पाटील
|सुरेश पाटील
|भाजप
|राजेंद्र सूर्यवंशी
|शिवसेना (शिंदे गट)
|सत्यम खंडाळे
|मनसे
|
ब
|
हिमगौरी आहेर आडके
|हिमगौरी आहेर
|भाजप
|रोहिणी शिरसाठ
|शिवसेना (शिंदे गट)
|योगिता पाटील
|रा. काँग्रेस (शप)
|
क
|
स्वाती भामरे
|स्वाती भामरे
|भाजप
|वंदना रकिबे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|भाग्यश्री कोरडे
|मनसे
|
ड
|
अजय बोरस्ते
|योगेश हिरे
|भाजप
|अजय बोरस्ते
|शिवसेना (शिंदे गट)
|नरेश देवरे
|शिवसेना (उबाठा)
|
8
|
अ
|
|कविता लोखंडे
|भाजप
|कविता गायकवाड
|शिवसेना (शिंदे गट)
|दीपाली कोथमिरे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
|उषा बेंडकोळी
|भाजप
|विष्णुपंत बेंडकुळे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|विशाल गुंबाडे
|मनसे
|
क
|
|अंकिता शिंदे
|भाजप
|नयना गांगुर्डे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|
ड
|
विलास शिंदे
|प्रवीण पाटील
|भाजप
|विलास शिंदे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|गायत्री निगळ
|शिवसेना (उबाठा)
|किरण जाधव
|मनसे
|
9
|
अ
|
भारती धिवरे
|भारती धिवरे
|भाजप
|शकुंतला पवार
|शिवसेना (शिंदे गट)
|अनिता वावळ
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
दिनकर पाटील
|दिनकर पाटील
|भाजप
|कावेरी कांडेकर
|शिवसेना (शिंदे गट)
|छाया इंगवले
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
संगीता घोटेकर
|संगीता घोटेकर
|भाजप
|सविता गायकर
|शिवसेना (शिंदे गट)
|साहेबराव जाधव
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
अमोल पाटील
|अमोल पाटील
|भाजप
|प्रेम पाटील
|शिवसेना (शिंदे गट)
|कावेरी कांडेकर
|शिवसेना (उबाठा)
|
10
|
अ
|
विश्वास नागरे
|विश्वास नागरे
|भाजप
|अरुण घुगे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|पोपट जेजुरकर
|रा. काँग्रेस (अप)
|देवाभाऊ जाधव
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
|कलावती सांगळे
|भाजप
|इंदुबाई नागरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|वृषाली सोनवणे
|शिवसेना (उबाठा)
|फरीदा शेख
|मनसे
|
क
|
|माधुरी बोलकर
|भाजप
|पल्लवी पाटील
|शिवसेना (शिंदे गट)
|
ड
|
|समाधान देवरे
|भाजप
|नंदू जाधव
|शिवसेना (शिंदे गट)
|विशाल भावले
|मनसे
|
11
|
अ
|
|सविता काळे
|भाजप
|योगेश गांगुर्डे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|विजय अहिरे
|रा. काँग्रेस (अप)
|माया काळे
|शिवसेना (उबाठा)/मनसे
|
ब
|
|मानसी शेवरे
|भाजप
|संगीता मांडवे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|आशा भंदुरे
|रा. काँग्रेस (अप)
|गीता जाधव
|मनसे
|
क
|
|सोनाली भंदुरे
|भाजप
|सीमा निगळ
|शिवसेना (शिंदे गट)
|जीवन रायते
|रा. काँग्रेस (अप)
|शेख सलीम
|मनसे
|
ड
|
|नितीन निगळ
|भाजप
|धीरज शेळके
|शिवसेना (शिंदे गट)
|
12
|
अ
|
राजेंद्र आहेर
|राजेंद्र आहेर
|भाजप
|स्मिता पाटोदकर
|शिवसेना (शिंदे गट)
|किशोर तेजाळे
|मनसे
|अभिज्ञ घुगे
|रा. काँग्रेस (शप)
|
ब
|
सीमा ठाकरे
|वर्षा येवले
|भाजप
|सीमा ठाकरे
|रा. काँग्रेस (अप)
|वैशाली पोतदार
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
हेमलता पाटील
|नूपुर सावजी
|भाजप
|हेमलता पाटील
|रा. काँग्रेस (अप)
|
ड
|
समीर कांबळे
|शिवाजी गांगुर्डे
|भाजप
|समीर कांबळे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|मोहन सुतार
|शिवसेना (उबाठा)
|
13
|
अ
|
अदिती पांडे
|अदिती पांडे
|भाजप
|रश्मी भोसले
|शिवसेना (शिंदे गट)
|वत्सला खैरे
|काँग्रेस
|
ब
|
मयुरी पवार
|हितेश वाघ
|भाजप
|सुवर्णा मोरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|मयुरी पवार
|मनसे
|संजय चव्हाण
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
राहुल शेलार
|राहुल शेलार
|भाजप
|दीपक डोके
|शिवसेना (शिंदे गट)
|शेखर देवरे
|रा. काँग्रेस (अप)
|
ड
|
शाहू खैरे
|शाहू खैरे
|भाजप
|गणेश मोरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|गणेश बर्वे
|शिवसेना (उबाठा)
|
14
|
अ
|
जागृती गांगुर्डे
|अमायरा शेख
|शिवसेना (शिंदे गट)
|जागृती गांगुर्डे
|रा. काँग्रेस (अप)
|संजय साबळे
|रा. काँग्रेस (शप)
|
ब
|
नाझिया अत्तार
|बुरारा शेख
|रा. काँग्रेस (अप)
|समीना मेमन
|रा. काँग्रेस (शप)
|नाझिया अत्तार
|काँग्रेस
|
क
|
समिया खान
|पठाण शबाना
|रा. काँग्रेस (अप)
|रशिदा शेख
|रा. काँग्रेस (शप)
|समिया खान
|काँग्रेस
|
ड
|
सुफी जिन
|अल्फान हश्मी
|रा. काँग्रेस (अप)
|मुजाहिद शेख
|रा. काँग्रेस (शप)
|सुफी जिन
|काँग्रेस
|
15
|
अ
|
प्रथमेश गिते
|मिलिंद भालेराव
|भाजप
|प्रिया मुनशेट्टीवार
|रा. काँग्रेस (अप)
|प्रथमेश गिते
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
सीमा पवार
|अर्चना थोरात
|भाजप
|अहमद काझी
|रा. काँग्रेस (अप)
|सीमा पवार
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
सचिन मराठे
|सचिन मराठे
|भाजप
|ओमकार उदावंत
|रा. काँग्रेस (अप)
|कोकणी गुलाम
|शिवसेना (उबाठा)
|
16
|
अ
|
राहुल दिवे
|प्रा. कुणाल वाघ
|भाजप
|राहुल दिवे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|
ब
|
आशा तडवी
|चेतन धराडे
|भाजप
|आशा तडवी
|शिवसेना (शिंदे गट)
|चंद्रकांत गांगुर्डे
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
पूजा नवले
|पुष्पा ताजनपुरे
|भाजप
|पूजा नवले
|शिवसेना (शिंदे गट)
|वंदना मनचंदा
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
ज्योती जोंधळे
|योगिता गायकवाड
|भाजप
|ज्योती जोंधळे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|किमया बागुल
|शिवसेना (उबाठा)
|
17
|
अ
|
|प्रशांत दिवे
|भाजप
|राहुल कोथमिरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|मंगेश मोरे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
|नीलम गडाख
|भाजप
|विजयता डावरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|मंगला आढाव
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
|शोभा सातभाई
|भाजप
|सुशिला लोखंडे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|प्रमिला मैंद
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
|दिनकर आढाव
|भाजप
|राजेश आढाव
|शिवसेना (शिंदे गट)
|शैलेश ढगे
|शिवसेना (उबाठा)
|
18
|
अ
|
|शरद मोरे
|भाजप
|आशा पवार
|शिवसेना (शिंदे गट)
|रोहित गाडे
|रा. काँग्रेस (अप)
|प्रशांत भालेराव
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
|ज्योती माळवे
|भाजप
|रंजना बोराडे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|वंदना बोराडे
|रा. काँग्रेस (अप)
|
क
|
|सुशीला बोराडे
|भाजप
|सुनिता भोजने
|शिवसेना (शिंदे गट)
|रत्ना सातभाई
|रा. काँग्रेस (अप)
|चित्रा ढिकले
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
|विशाल संगमनेरे
|भाजप
|सुनील बोराडे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|योगेश निसाळ
|रा. काँग्रेस (अप)
|संजय ढिकले
|शिवसेना (उबाठा)
|
19
|
अ
|
|स्वाती वाघचौरे
|भाजप
|विशाखा भडांगे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|शीतल साळवे
|रा. काँग्रेस (अप)
|रुचिरा साळवे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
|योगेश ताजनपुरे
|भाजप
|पंडित अवारे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|सचिन आहेर
|रा. काँग्रेस (अप)
|ज्ञानेश्वर बोराडे
|रा. काँग्रेस (शप)
|
क
|
|हेमांगी भागवत
|भाजप
|जयश्री खर्जुल
|शिवसेना (शिंदे गट)
|शोभा आवारे
|रा. काँग्रेस (अप)
|अंबादास ताजनपुरे
|शिवसेना (उबाठा)
|
20
|
अ
|
प्रदीप बागुल
|सतिष निकम
|भाजप
|पी. के. बागुल
|शिवसेना (शिंदे गट)
|अश्विन पवार
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
सीमा राजेंद्र ताजने
|डॉ. सीमा ताजने
|भाजप
|दुर्गा चिडे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|गायत्री गाडेकर
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
जयश्री अजित गायकवाड
|जयश्री गायकवाड
|भाजप
|सुप्रिया कदम
|शिवसेना (शिंदे गट)
|योगिता गायकवाड
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
कैलास सुरेश मुदलियार
|संभाजी मोरुस्कर
|भाजप
|कैलास मुदलियार
|शिवसेना (शिंदे गट)
|हेमंत गायकवाड
|शिवसेना (उबाठा)
|
21
|
अ
|
|कोमल मेहरुलिया
|भाजप
|नयना वाघ
|रा. काँग्रेस (अप)
|अनिता निकाळे
|शिवसेना (उबाठा)
|अॅड. स्वाती दोंदे
|मनसे
|
ब
|
|नितीन खोले
|भाजप
|रमेश धोंगडे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|सुधाकर जाधव
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
|श्वेता भंडारी
|भाजप
|ज्योती खोले
|शिवसेना (शिंदे गट)
|अश्विन आवटे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
|जयंत जाचक
|भाजप
|सूर्यकांत लवटे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|प्रशांत जाधव
|शिवसेना (उबाठा)
|
22
|
अ
|
|नयना घोलप
|भाजप
|संध्या पवार
|रा. काँग्रेस (अप)
|वैशाली दाणी
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
|मनीषा जाधव
|भाजप
|योगेश गाडेकर
|शिवसेना (उबाठा)
|उत्तम बोराडे
|रा. काँग्रेस (शप)
|गणेश खर्जुल
|काँग्रेस
|
क
|
|सुनीता कोठुळे
|भाजप
|मोनाली कोरडे
|रा. काँग्रेस (अप)
|संजीवनी हंडोरे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
|शाम गोहाड
|भाजप
|विक्रम कोठुळे
|रा. काँग्रेस (अप)
|केशव पोरजे
|शिवसेना (उबाठा)
|शेख अन्सार
|रा. काँग्रेस (शप)
|
23
|
अ
|
|रूपाली निकुळे
|भाजप
|शारदा चव्हाण
|रा. काँग्रेस (अप)
|वर्षा बोंबले
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
|मंगला नन्नावरे
|भाजप
|अश्विनी आमले
|शिवसेना (शिंदे गट)
|निर्मला थेटे
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
|संध्या कुलकर्णी
|भाजप
|सैय्यद अन्सार
|रा. काँग्रेस (अप)
|बल बलकरसिंग
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
|चंद्रकांत खोडे
|भाजप
|योगेश म्हस्के
|शिवसेना (शिंदे गट)
|प्रवीण जाधव
|शिवसेना (उबाठा)
|
24
|
अ
|
|पल्लवी गणोरे
|भाजप
|अक्षदा पांगरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|शिवानी पांडे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
|कैलास चुंभळे
|भाजप
|प्रवीण तिदमे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|तुषार जगताप
|मनसे
|श्रीकांत घोंगे
|काँग्रेस
|
क
|
|कल्पना चुंभळे
|भाजप
|पूनम महाले
|शिवसेना (शिंदे गट)
|चारुशीला गावकवाड
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
|राजेंद्र महाले
|भाजप
|सागर मोटकरी
|शिवसेना (शिंदे गट)
|सीमा बडदे
|शिवसेना (उबाठा)
|संदीप दोंदे
|मनसे
|
25
|
अ
|
सुधाकर बडगुजर
|सुधाकर बडगुजर
|भाजप
|अतुल सानप
|शिवसेना (शिंदे गट)
|अतुल लांडगे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
साधना मटाले
|साधना मटाले
|भाजप
|शोभना शिंदे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|सुशिला अमृतकर
|शिवसेना (उबाठा)
|माधव पाटील
|काँग्रेस
|
क
|
कविता नाईक
|भाग्यश्री ढोमसे
|भाजप
|कविता नाईक
|शिवसेना (शिंदे गट)
|सवित्री रोजेकर
|मनसे
|
ड
|
मुरलीधर भामरे
|राहुल पाटील
|मनसे
|प्रकाश अमृतकर
|भाजप
|अनिल मटाले
|शिवसेना (शिंदे गट)
|मुरलीधर भामरे
|शिवसेना (उबाठा)
|
26
|
अ
|
|नीलेश पाटील
|भाजप
|निवृत्ती इंगोले
|शिवसेना (शिंदे गट)
|
ब
|
|मोहिनी पवार
|भाजप
|हर्षदा गायकर
|शिवसेना (शिंदे गट)
|अर्चना बगडे
|मनसे
|
क
|
|अलका अहिरे
|भाजप
|नयना जाधव
|शिवसेना (शिंदे गट)
|निर्मला पवार
|मनसे
|
ड
|
|रामदास मेदगे
|भाजप
|भागवत आरोटे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|अशोक पारखे
|शिवसेना (उबाठा)
|
27
|
अ
|
|प्रियंका दोंदे
|भाजप
|आशा खरात
|रा. काँग्रेस (अप)
|मानसी आठवले
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
|ज्योती कंवर
|भाजप
|किरण राजवाडे
|रा. काँग्रेस (अप)
|किरण खाडम
|मनसे
|संतोष ठाकूर
|काँग्रेस
|
क
|
|कावेरी घुगे
|भाजप
|किरण गामणे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|हर्षदा गामणे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
|रामदास दातीर
|भाजप
|नितीन दातीर
|शिवसेना (शिंदे गट)
|लक्ष्मण जायभावे
|काँग्रेस
|
अ
|
|वैभव महाले
|भाजप
|
28
|दीपक दातीर
|शिवसेना (शिंदे गट)
|कैलास मोरे
|मनसे
|
ब
|
|सीमा वाघ
|भाजप
|शीतल भामरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|किरण चव्हाण
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
|प्रतिभा पवार
|भाजप
|सुवर्णा मटाले
|शिवसेना (शिंदे गट)
|माधवी सूर्यवंशी
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
|शरद फडोळ
|भाजप
|अमोल पाटील
|शिवसेना (शिंदे गट)
|ज्ञानदेव सूर्यवंशी
|शिवसेना (उबाठा)
|
29
|
अ
|
|दीपक बडगुजर
|भाजप
|सागर नागरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|मुकेश शहाणे
|अपक्ष
|
ब
|
|छाया देवांग
|भाजप
|श्रध्दा पाटील
|शिवसेना (शिंदे गट)
|वर्षा वेताळ
|मनसे
|
क
|
|योगिता हिरे
|भाजप
|सुमन सोनवणे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|मोनिका वराडे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
|भूषण राणे
|भाजप
|जितेंद्र जाधव
|शिवसेना (शिंदे गट)
|देवा वाघमारे
|शिवसेना (उबाठा)
|
30
|
अ
|
|शाम बडोदे
|भाजप
|श्वेता लासुरे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|योगेश दिवे
|रा. काँग्रेस (अप)
|सचिन साळवे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
|सुप्रिया खोडे
|भाजप
|पद्मिनी वारे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|साकेश पठाण
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
|डॉ दिपाली कुलकर्णी
|भाजप
|योगिता भोसले
|शिवसेना (शिंदे गट)
|आशाबी पीरमहंमद
|रा. काँग्रेस (अप)
|अर्चना जाधव
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
|अजिंक्य साने
|भाजप
|सागर देशमुख
|शिवसेना (शिंदे गट)
|संतोष सोनवणे
|रा. काँग्रेस (अप)
|निशांत जाधव
|शिवसेना (उबाठा)
|
31
|
अ
|
|भगवान दोंदे
|भाजप
|अविनाश शिंदे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|संदीप दोंदे
|शिवसेना (उबाठा)
|
ब
|
|पुष्पा आव्हाड
|भाजप
|माधुरी धिमसे
|शिवसेना (उबाठा)
|
क
|
|डॉ. पुष्पा पा. नवले
|भाजप
|संगीता जाधव
|शिवसेना (शिंदे गट)
|वैशाली दळवी
|शिवसेना (उबाठा)
|
ड
|
|बाळकृष्ण शिरसाठ
|भाजप
|सुदाम डेमसे
|शिवसेना (शिंदे गट)
|सुदाम कोंबडे
|मनसे