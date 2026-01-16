English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Nashik Election Winner List: नाशिक महापालिका निवडणूक 2026 विजयी उमेदवारांची यादी एकाच क्लिकवर

नाशिक महापालिका विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 16, 2026, 03:33 PM IST
Nashik Election Winner List: नाशिक महापालिका निवडणूक 2026 विजयी उमेदवारांची यादी एकाच क्लिकवर

Nashik Municipal Election Winner Candidates List: नाशिक महापालिकेवर कुणाचा झेंडा फडकवणार याकडे नाशिककरांचं लक्ष आहे. गुरुवारी नाशिक महापालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी 1563 मतदान केंद्रावर मतदान प्रक्रिया पार पडली. जवळपास 56.76% मतदान झाले आहेत. 

आता हळूहळू नाशिक महापालिका निवडणूकांचा निकाल हाती येत आहे. पाहा नाशिक महापालिका विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी 






प्रभाग प्रवर्ग विजयी उमेदवार उमेदवार पक्ष
1
 रुपाली नन्नावरे
 रूपाली नन्नावरे भाजप
नयना रामवंशी शिवसेना (शिंदे गट)
प्रिया गांगुर्डे मनसे
 रंजना भानसी
 रंजना भानसी भाजप
गणेश चव्हाण शिवसेना (शिंदे गट)
विशाल पोटिंदे रा. काँग्रेस (शप)
अनिता पेलमहाले शिवसेना (उबाठा)
 दीपाली गिते 
 दीपाली गिते भाजप
उर्मिला निरगुडे शिवसेना (शिंदे गट)
वंदना पेलमहाले रा. काँग्रेस (अप)
 प्रवीण जाधव
 अरुण पवार भाजप
प्रवीण जाधव शिवसेना (शिंदे गट)
विश्वास मोराडे काँग्रेस
         
2
 
 ऐश्वर्या लाड भाजप
अश्विनी बागुल शिवसेना (शिंदे गट)
मथुरा गांगुर्डे शिवसेना (उबाठा)
 
 इंदुबाई खेताडे भाजप
कविता अंडे शिवसेना (शिंदे गट)
मनीषा बागुल शिवसेना (उबाठा)
वैभव ठाकरे शिवसेना (उबाठा)
 
 रिद्धीश निमसे भाजप
रामभाऊ जाधव शिवसेना (शिंदे गट)
रवींद्र जाधव रा. काँग्रेस (अप)
 
 नामदेव शिंदे भाजप
भाऊसाहेब निमसे शिवसेना (शिंदे गट)
अतुल मते रा. काँग्रेस (अप)
बालाजी माळोदे शिवसेना (उबाठा)
         
3
 प्रियंका माने
 प्रियंका माने भाजप
पूनम मोगरे शिवसेना (शिंदे गट)
रिमा काकडे शिवसेना (उबाठा)
 जुई शिंदे 
 जुई शिंदे भाजप
सुनीता शिंदे रा. काँग्रेस (अप)
शीतल मंडलिक मनसे
 मच्छिंद्र सानप
 मच्छिंद्र सानप भाजप
हर्षद पटेल शिवसेना (शिंदे गट)
महेंद्र आव्हाड शिवसेना (उबाठा)
 गौरव गोवर्धने
 गौरव गोवर्धने भाजप
अंबादास खैरे रा. काँग्रेस (अप)
संदीप भवर मनसे
         
4
 मोनिका हिरे
 मोनिका हिरे भाजप
कविता कर्डक शिवसेना (शिंदे गट)
 सरिता सोनवणे
 सरिता सोनवणे भाजप
सविता जाधव शिवसेना (शिंदे गट)
निकिता दोंदे मनसे
 सागर लामखेडे
 सागर लामखेडे भाजप
सचिन ढिकले शिवसेना (शिंदे गट)
महेश शेळके शिवसेना (उबाठा)
 हेमंत शेट्टी 
 हेमंत शेट्टी भाजप
सतनाम राजपूत शिवसेना (शिंदे गट)
कविता कुलकर्णी मनसे
         
5
 कमलेश बोडके
 खंडू बोडके भाजप
कमलेश बोडके शिवसेना (शिंदे गट)
किशोर धोतरे शिवसेना (उबाठा)
 चंद्रकला धुमाळ
 चंद्रकला धुमाळ भाजप
मंदाकिनी वाघ शिवसेना (शिंदे गट)
कविता आव्हाड शिवसेना (उबाठा)
 नीलम पाटील
 नीलम पाटील भाजप
रागिणी तांबे शिवसेना (शिंदे गट)
रंजना थोखे शिवसेना (उबाठा)
नवनाथ जाधव मनसे
 गुरुमित बग्गा
 गुरुमित बग्गा भाजप
अशोक मुर्तडक शिवसेना (शिंदे गट)
चेतन खांदवे शिवसेना (उबाठा)
         
6
 चित्रा तांदळे
 चित्रा तांदळे भाजप
इंदुमती भोये रा. काँग्रेस (अप)
मंद गर्दै शिवसेना (उबाठा)
बाळू काकड
 बाळू काकड भाजप
दामोदर मानकर शिवसेना (शिंदे गट)
अरुण थोरात रा. काँग्रेस (अप)
गणेश काकड शिवसेना (उबाठा)
रोहिणी पिंगळे
 रोहिणी पिंगळे भाजप
कल्पना पिंगळे शिवसेना (शिंदे गट)
वैशाली आहेर रा. काँग्रेस (अप)
मनीषा हेकरे शिवसेना (उबाठा)
प्रमोद पालवे
 मनीष बागुल भाजप
प्रमोद पालवे शिवसेना (शिंदे गट)
संजय पिंगळे शिवसेना (उबाठा)
         
7
सुरेश पाटील
 सुरेश पाटील भाजप
राजेंद्र सूर्यवंशी शिवसेना (शिंदे गट)
सत्यम खंडाळे मनसे
हिमगौरी आहेर आडके
 हिमगौरी आहेर भाजप
रोहिणी शिरसाठ शिवसेना (शिंदे गट)
योगिता पाटील रा. काँग्रेस (शप)
स्वाती भामरे 
 स्वाती भामरे भाजप
वंदना रकिबे शिवसेना (शिंदे गट)
भाग्यश्री कोरडे मनसे
अजय बोरस्ते
 योगेश हिरे भाजप
अजय बोरस्ते शिवसेना (शिंदे गट)
नरेश देवरे शिवसेना (उबाठा)
         
8
 
 कविता लोखंडे भाजप
कविता गायकवाड शिवसेना (शिंदे गट)
दीपाली कोथमिरे शिवसेना (उबाठा)
 
 उषा बेंडकोळी भाजप
विष्णुपंत बेंडकुळे शिवसेना (शिंदे गट)
विशाल गुंबाडे मनसे
 
 अंकिता शिंदे भाजप
नयना गांगुर्डे शिवसेना (शिंदे गट)
विलास शिंदे
 प्रवीण पाटील भाजप
विलास शिंदे शिवसेना (शिंदे गट)
गायत्री निगळ शिवसेना (उबाठा)
किरण जाधव मनसे
         
9
भारती धिवरे
 भारती धिवरे भाजप
शकुंतला पवार शिवसेना (शिंदे गट)
अनिता वावळ शिवसेना (उबाठा)
दिनकर पाटील
 दिनकर पाटील भाजप
कावेरी कांडेकर शिवसेना (शिंदे गट)
छाया इंगवले शिवसेना (उबाठा)
संगीता घोटेकर
 संगीता घोटेकर भाजप
सविता गायकर शिवसेना (शिंदे गट)
साहेबराव जाधव शिवसेना (उबाठा)
अमोल पाटील
 अमोल पाटील भाजप
प्रेम पाटील शिवसेना (शिंदे गट)
कावेरी कांडेकर शिवसेना (उबाठा)
         
10
 विश्वास नागरे
 विश्वास नागरे भाजप
अरुण घुगे शिवसेना (शिंदे गट)
पोपट जेजुरकर रा. काँग्रेस (अप)
देवाभाऊ जाधव शिवसेना (उबाठा)
 
 कलावती सांगळे भाजप
इंदुबाई नागरे शिवसेना (शिंदे गट)
वृषाली सोनवणे शिवसेना (उबाठा)
फरीदा शेख मनसे
 
 माधुरी बोलकर भाजप
पल्लवी पाटील शिवसेना (शिंदे गट)
 
 समाधान देवरे भाजप
नंदू जाधव शिवसेना (शिंदे गट)
विशाल भावले मनसे
         
11
 
 सविता काळे भाजप
योगेश गांगुर्डे शिवसेना (शिंदे गट)
विजय अहिरे रा. काँग्रेस (अप)
माया काळे शिवसेना (उबाठा)/मनसे
 
 मानसी शेवरे भाजप
संगीता मांडवे शिवसेना (शिंदे गट)
आशा भंदुरे रा. काँग्रेस (अप)
गीता जाधव मनसे
 
 सोनाली भंदुरे भाजप
सीमा निगळ शिवसेना (शिंदे गट)
जीवन रायते रा. काँग्रेस (अप)
शेख सलीम मनसे
 
 नितीन निगळ भाजप
धीरज शेळके शिवसेना (शिंदे गट)
         
12
 राजेंद्र आहेर
 राजेंद्र आहेर भाजप
स्मिता पाटोदकर शिवसेना (शिंदे गट)
किशोर तेजाळे मनसे
अभिज्ञ घुगे रा. काँग्रेस (शप)
सीमा ठाकरे
 वर्षा येवले भाजप
सीमा ठाकरे रा. काँग्रेस (अप)
वैशाली पोतदार शिवसेना (उबाठा)
हेमलता पाटील
 नूपुर सावजी भाजप
हेमलता पाटील रा. काँग्रेस (अप)
 समीर कांबळे
 शिवाजी गांगुर्डे भाजप
समीर कांबळे शिवसेना (शिंदे गट)
मोहन सुतार शिवसेना (उबाठा)
         
13
 अदिती पांडे
 अदिती पांडे भाजप
रश्मी भोसले शिवसेना (शिंदे गट)
वत्सला खैरे काँग्रेस
 मयुरी पवार
 हितेश वाघ भाजप
सुवर्णा मोरे शिवसेना (शिंदे गट)
मयुरी पवार मनसे
संजय चव्हाण शिवसेना (उबाठा)
 राहुल शेलार
 राहुल शेलार भाजप
दीपक डोके शिवसेना (शिंदे गट)
शेखर देवरे रा. काँग्रेस (अप)
शाहू खैरे
 शाहू खैरे भाजप
गणेश मोरे शिवसेना (शिंदे गट)
गणेश बर्वे शिवसेना (उबाठा)
         
14
 जागृती गांगुर्डे
 अमायरा शेख शिवसेना (शिंदे गट)
जागृती गांगुर्डे रा. काँग्रेस (अप)
संजय साबळे रा. काँग्रेस (शप)
 नाझिया अत्तार
 बुरारा शेख रा. काँग्रेस (अप)
समीना मेमन रा. काँग्रेस (शप)
नाझिया अत्तार काँग्रेस
 समिया खान
 पठाण शबाना रा. काँग्रेस (अप)
रशिदा शेख रा. काँग्रेस (शप)
समिया खान काँग्रेस
 सुफी जिन
 अल्फान हश्मी रा. काँग्रेस (अप)
मुजाहिद शेख रा. काँग्रेस (शप)
सुफी जिन काँग्रेस
         
15
 प्रथमेश गिते
 मिलिंद भालेराव भाजप
प्रिया मुनशेट्टीवार रा. काँग्रेस (अप)
प्रथमेश गिते शिवसेना (उबाठा)
 सीमा पवार
 अर्चना थोरात भाजप
अहमद काझी रा. काँग्रेस (अप)
सीमा पवार शिवसेना (उबाठा)
 सचिन मराठे
 सचिन मराठे भाजप
ओमकार उदावंत रा. काँग्रेस (अप)
कोकणी गुलाम शिवसेना (उबाठा)
         
16
राहुल दिवे
 प्रा. कुणाल वाघ भाजप
राहुल दिवे शिवसेना (शिंदे गट)
आशा तडवी
 चेतन धराडे भाजप
आशा तडवी शिवसेना (शिंदे गट)
चंद्रकांत गांगुर्डे शिवसेना (उबाठा)
पूजा नवले
 पुष्पा ताजनपुरे भाजप
पूजा नवले शिवसेना (शिंदे गट)
वंदना मनचंदा शिवसेना (उबाठा)
ज्योती जोंधळे
 योगिता गायकवाड भाजप
ज्योती जोंधळे शिवसेना (शिंदे गट)
किमया बागुल शिवसेना (उबाठा)
         
17
 
 प्रशांत दिवे भाजप
राहुल कोथमिरे शिवसेना (शिंदे गट)
मंगेश मोरे शिवसेना (उबाठा)
 
 नीलम गडाख भाजप
विजयता डावरे शिवसेना (शिंदे गट)
मंगला आढाव शिवसेना (उबाठा)
 
 शोभा सातभाई भाजप
सुशिला लोखंडे शिवसेना (शिंदे गट)
प्रमिला मैंद शिवसेना (उबाठा)
 
 दिनकर आढाव भाजप
राजेश आढाव शिवसेना (शिंदे गट)
शैलेश ढगे शिवसेना (उबाठा)
         
18
 
 शरद मोरे भाजप
आशा पवार शिवसेना (शिंदे गट)
रोहित गाडे रा. काँग्रेस (अप)
प्रशांत भालेराव शिवसेना (उबाठा)
 
 ज्योती माळवे भाजप
रंजना बोराडे शिवसेना (शिंदे गट)
वंदना बोराडे रा. काँग्रेस (अप)
 
 सुशीला बोराडे भाजप
सुनिता भोजने शिवसेना (शिंदे गट)
रत्ना सातभाई रा. काँग्रेस (अप)
चित्रा ढिकले शिवसेना (उबाठा)
 
 विशाल संगमनेरे भाजप
सुनील बोराडे शिवसेना (शिंदे गट)
योगेश निसाळ रा. काँग्रेस (अप)
संजय ढिकले शिवसेना (उबाठा)
         
19
 
 स्वाती वाघचौरे भाजप
विशाखा भडांगे शिवसेना (शिंदे गट)
शीतल साळवे रा. काँग्रेस (अप)
रुचिरा साळवे शिवसेना (उबाठा)
 
 योगेश ताजनपुरे भाजप
पंडित अवारे शिवसेना (शिंदे गट)
सचिन आहेर रा. काँग्रेस (अप)
ज्ञानेश्वर बोराडे रा. काँग्रेस (शप)
 
 हेमांगी भागवत भाजप
जयश्री खर्जुल शिवसेना (शिंदे गट)
शोभा आवारे रा. काँग्रेस (अप)
अंबादास ताजनपुरे शिवसेना (उबाठा)
         
20
प्रदीप बागुल
 सतिष निकम भाजप
पी. के. बागुल शिवसेना (शिंदे गट)
अश्विन पवार शिवसेना (उबाठा)
सीमा राजेंद्र ताजने
 डॉ. सीमा ताजने भाजप
दुर्गा चिडे शिवसेना (शिंदे गट)
गायत्री गाडेकर शिवसेना (उबाठा)
जयश्री अजित गायकवाड
 जयश्री गायकवाड भाजप
सुप्रिया कदम शिवसेना (शिंदे गट)
योगिता गायकवाड शिवसेना (उबाठा)
कैलास सुरेश मुदलियार
 संभाजी मोरुस्कर भाजप
कैलास मुदलियार शिवसेना (शिंदे गट)
हेमंत गायकवाड शिवसेना (उबाठा)
         
21
 
 कोमल मेहरुलिया भाजप
नयना वाघ रा. काँग्रेस (अप)
अनिता निकाळे शिवसेना (उबाठा)
अॅड. स्वाती दोंदे मनसे
 
 नितीन खोले भाजप
रमेश धोंगडे शिवसेना (शिंदे गट)
सुधाकर जाधव शिवसेना (उबाठा)
 
 श्वेता भंडारी भाजप
ज्योती खोले शिवसेना (शिंदे गट)
अश्विन आवटे शिवसेना (उबाठा)
 
 जयंत जाचक भाजप
सूर्यकांत लवटे शिवसेना (शिंदे गट)
प्रशांत जाधव शिवसेना (उबाठा)
         
22
 
 नयना घोलप भाजप
संध्या पवार रा. काँग्रेस (अप)
वैशाली दाणी शिवसेना (उबाठा)
 
 मनीषा जाधव भाजप
योगेश गाडेकर शिवसेना (उबाठा)
उत्तम बोराडे रा. काँग्रेस (शप)
गणेश खर्जुल काँग्रेस
 
 सुनीता कोठुळे भाजप
मोनाली कोरडे रा. काँग्रेस (अप)
संजीवनी हंडोरे शिवसेना (उबाठा)
 
 शाम गोहाड भाजप
विक्रम कोठुळे रा. काँग्रेस (अप)
केशव पोरजे शिवसेना (उबाठा)
शेख अन्सार रा. काँग्रेस (शप)
         
23
 
 रूपाली निकुळे भाजप
शारदा चव्हाण रा. काँग्रेस (अप)
वर्षा बोंबले शिवसेना (उबाठा)
 
 मंगला नन्नावरे भाजप
अश्विनी आमले शिवसेना (शिंदे गट)
निर्मला थेटे शिवसेना (उबाठा)
 
 संध्या कुलकर्णी भाजप
सैय्यद अन्सार रा. काँग्रेस (अप)
बल बलकरसिंग शिवसेना (उबाठा)
 
 चंद्रकांत खोडे भाजप
योगेश म्हस्के शिवसेना (शिंदे गट)
प्रवीण जाधव शिवसेना (उबाठा)
         
24
 
 पल्लवी गणोरे भाजप
अक्षदा पांगरे शिवसेना (शिंदे गट)
शिवानी पांडे शिवसेना (उबाठा)
 
 कैलास चुंभळे भाजप
प्रवीण तिदमे शिवसेना (शिंदे गट)
तुषार जगताप मनसे
श्रीकांत घोंगे काँग्रेस
 
 कल्पना चुंभळे भाजप
पूनम महाले शिवसेना (शिंदे गट)
चारुशीला गावकवाड शिवसेना (उबाठा)
 
 राजेंद्र महाले भाजप
सागर मोटकरी शिवसेना (शिंदे गट)
सीमा बडदे शिवसेना (उबाठा)
संदीप दोंदे मनसे
         
25
सुधाकर बडगुजर
 सुधाकर बडगुजर भाजप
अतुल सानप शिवसेना (शिंदे गट)
अतुल लांडगे शिवसेना (उबाठा)
साधना मटाले
 साधना मटाले भाजप
शोभना शिंदे शिवसेना (शिंदे गट)
सुशिला अमृतकर शिवसेना (उबाठा)
माधव पाटील काँग्रेस
कविता नाईक
 भाग्यश्री ढोमसे भाजप
कविता नाईक शिवसेना (शिंदे गट)
सवित्री रोजेकर मनसे
मुरलीधर भामरे
 राहुल पाटील मनसे
प्रकाश अमृतकर भाजप
अनिल मटाले शिवसेना (शिंदे गट)
मुरलीधर भामरे शिवसेना (उबाठा)
         
26
 
 नीलेश पाटील भाजप
निवृत्ती इंगोले शिवसेना (शिंदे गट)
 
 मोहिनी पवार भाजप
हर्षदा गायकर शिवसेना (शिंदे गट)
अर्चना बगडे मनसे
 
 अलका अहिरे भाजप
नयना जाधव शिवसेना (शिंदे गट)
निर्मला पवार मनसे
 
 रामदास मेदगे भाजप
भागवत आरोटे शिवसेना (शिंदे गट)
अशोक पारखे शिवसेना (उबाठा)
         
27
 
 प्रियंका दोंदे भाजप
आशा खरात रा. काँग्रेस (अप)
मानसी आठवले शिवसेना (उबाठा)
 
 ज्योती कंवर भाजप
किरण राजवाडे रा. काँग्रेस (अप)
किरण खाडम मनसे
संतोष ठाकूर काँग्रेस
 
 कावेरी घुगे भाजप
किरण गामणे शिवसेना (शिंदे गट)
हर्षदा गामणे शिवसेना (उबाठा)
 
 रामदास दातीर भाजप
नितीन दातीर शिवसेना (शिंदे गट)
लक्ष्मण जायभावे काँग्रेस
         
 
 
 वैभव महाले भाजप
28
 दीपक दातीर शिवसेना (शिंदे गट)
कैलास मोरे मनसे
 
 सीमा वाघ भाजप
शीतल भामरे शिवसेना (शिंदे गट)
किरण चव्हाण शिवसेना (उबाठा)
 
 प्रतिभा पवार भाजप
सुवर्णा मटाले शिवसेना (शिंदे गट)
माधवी सूर्यवंशी शिवसेना (उबाठा)
 
 शरद फडोळ भाजप
अमोल पाटील शिवसेना (शिंदे गट)
ज्ञानदेव सूर्यवंशी शिवसेना (उबाठा)
         
29
 
 दीपक बडगुजर भाजप
सागर नागरे शिवसेना (शिंदे गट)
मुकेश शहाणे अपक्ष
 
 छाया देवांग भाजप
श्रध्दा पाटील शिवसेना (शिंदे गट)
वर्षा वेताळ मनसे
 
 योगिता हिरे भाजप
सुमन सोनवणे शिवसेना (शिंदे गट)
मोनिका वराडे शिवसेना (उबाठा)
 
 भूषण राणे भाजप
जितेंद्र जाधव शिवसेना (शिंदे गट)
देवा वाघमारे शिवसेना (उबाठा)
         
30
 
 शाम बडोदे भाजप
श्वेता लासुरे शिवसेना (शिंदे गट)
योगेश दिवे रा. काँग्रेस (अप)
सचिन साळवे शिवसेना (उबाठा)
 
 सुप्रिया खोडे भाजप
पद्मिनी वारे शिवसेना (शिंदे गट)
साकेश पठाण शिवसेना (उबाठा)
 
 डॉ दिपाली कुलकर्णी भाजप
योगिता भोसले शिवसेना (शिंदे गट)
आशाबी पीरमहंमद रा. काँग्रेस (अप)
अर्चना जाधव शिवसेना (उबाठा)
 
 अजिंक्य साने भाजप
सागर देशमुख शिवसेना (शिंदे गट)
संतोष सोनवणे रा. काँग्रेस (अप)
निशांत जाधव शिवसेना (उबाठा)
         
31
 
 भगवान दोंदे भाजप
अविनाश शिंदे शिवसेना (शिंदे गट)
संदीप दोंदे शिवसेना (उबाठा)
 
 पुष्पा आव्हाड भाजप
माधुरी धिमसे शिवसेना (उबाठा)
 
 डॉ. पुष्पा पा. नवले भाजप
संगीता जाधव शिवसेना (शिंदे गट)
वैशाली दळवी शिवसेना (उबाठा)
 
 बाळकृष्ण शिरसाठ भाजप
सुदाम डेमसे शिवसेना (शिंदे गट)
सुदाम कोंबडे मनसे
About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

