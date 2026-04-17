Ashok Kharat Case : अशोक खरातच्या 21:49:71 पॅटर्नमागचं गूढ काय? अटकेच्या महिन्याभरानंतर आकड्यांनी वेधलं लक्ष

Ashok Kharat Case : भोंदू अशोक खरात याच्या एसआयटी चौकशीला सुरुवात. अशोक खरातच्या अटकेला एक महिना पूर्ण. एका नव्या रहस्यानं वेधलं लक्ष. आता याचा शोध लावण्याचं पोलिसांना आव्हान...   

सायली पाटील | Updated: Apr 17, 2026, 11:24 AM IST
(छाया सौजन्य- AI)/ Ashok Kharat Case what is 21 49 71 pattern numerology for black money turning white

Ashok Kharat Case : नाशिकसह संपूर्ण राज्यात खळबळ माजवणाऱ्या भोंदू अशोक खरातला पोलिसांनी अटक केल्याच्या घटनेला आता एक महिना उलटला आहे. लैंगिक अत्याचार आणि अंकज्योतिष असल्याचं भासवत अनेकांची फसवणूक करणाऱ्या या खरातच्या अनेक खुरापती समोर येत असतानाच काही आकड्यांनी यंत्रणांचं लक्ष वेधलं. ज्यामध्ये काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी खरात एकाच पॅटर्ननं आर्थिक उलाढाली करत होता. काय आहे त्याचं हे 21 49 71 पॅटर्न? याचाच उलगडा करण्याचा प्रयत्न आता पोलीस करत आहेत. 

व्हाईट मनी करण्याचा खरातचा पॅटर्न 

भोंदू खरातचा राहता समता पतसंस्थेतील बनावट खात्यांच्या तपासात समोर आलेला 21 49 71 पॅटर्न सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. पोलीस तपासानुसार, भोंदू अशोक खरातने राहाता येथील समता पतसंस्थेत 57 जणांच्या नावावर तब्बल 100 खाती उघडली होती. ही सर्व खाती कोविड दरम्यान फक्त 21 तारखेला उघडण्यात आली. तपासात आढळलेल्या माहितीनुसार, अनेक खात्यांमध्ये 71 लाख आणि 49 लाख रुपये अशाच ठराविक रकमा वारंवार जमा केल्या आणि काढण्यात आल्या. 

हेसुद्धा वाचा : Ashok Kharat Case : अशोक खरातच्या सासुने सगळंच सांगितलं; 'माझी मुलगी...'

 

विशेष म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच्या नावावर दोन खाती उघडली होती. या सर्व खात्यांमध्ये अशोक खरातचेच नाव 'नॉमिनी' म्हणून नोंदवले गेले होते. अंकशास्त्रावर विश्वास ठेवणारा अशोक खरात हा व्यवहारांमध्येही ठराविक अंकांचा वापर करत होता का, की हा केवळ आर्थिक व्यवहार लपवण्याचा तांत्रिक फॉर्म्युला होता, याचा तपास आता पोलीस करत आहेत.

कच्च्या नोंदणी व्यवहारातून खरातचे बेनामी व्यवहार उघड 

दरम्यान, भोंदू अशोक खरात यांच्या घरी इडीसोबतच आयकर विभागाच्या धाडीमध्ये 10 कोटींच्या संपत्तीशी संबंधित महत्त्वाची कागदपत्रं सापडली आणि चौकशीला पुन्हा वेग आला. खरातने लोकांकडून फसवणूक आणि खंडणीद्वारे मिळवलेला पैसा जमिनीमध्ये गुंतविल्याचं तपासातून निष्पन्न झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

नोंदणी न केलेल्या उत्पन्नाचे धागेदोरेदेखील चौकशीत आढळून आले असून, यात अनेक कच्च्या नोंदी आढळून आल्याने त्याचीदेखील चौकशी करण्यात आलीये. याच नोंदणी केलेल्या काही प्रॉपर्टी खरात हा रजिस्ट्रेशन करण्याच्या बेतात होता. परंतु त्यापूर्वीच त्याचा भंडाफोड झाला. खरातने दैवी शक्तीच्या नावाखाली त्याच्या अनेक भक्तांकडून नोंदणी न करता प्रापर्टी आपल्या नावावर कच्च्या नोंदणी करून घेतल्या होत्या. काही जमिनींच्या खरेदी या 500 रुपयांच्या स्टॅम्पवर दोन्ही बाजुंनी लिहून करून घेतल्या आहेत. तसे अनेक लिहलेले स्टॅम्पदेखील ईडीने धाड टाकली तेव्हा मिळून आले आहे. जप्त कागदपत्रांतून बेनामी मालमत्ता, बनावट व्यवहार, शेल कंपन्यांमार्फत गुंतवणूक तसेच नोंद न केलेल्या उत्पन्नाबाबत महत्त्वाची माहिती हाती आली आहे. मालमत्तेची खरेदी-विक्री, निधीचा स्रोत आणि आर्थिक व्यवहारांची साखळी तपासण्यावर यंत्रणांचा भर आहे. बँक खात्यांची छाननी, सीडीआर, आयकर विवरणपत्रांची पडताळणी तसेच संबंधित व्यक्तींची चौकशी केली जाणार आहे.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत भारत- पाकिस्तानच्या युद्धनौका आमने...

भारत