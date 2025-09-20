हे धाडस येतं कुठून? त्र्यंबकेश्वरमध्ये गुंडांकडून 'झी 24तास' सह इतर पत्रकारांना बेदम मारहाण

योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक : (Nashik News) त्र्यंबकेश्वरमध्ये गुंडांकडून पत्रकारांना बेदम मारहाण. मारहाणीच्या या घटनेत 3 ते 4 पत्रकार जखमी. स्वामी समर्थ केंद्र जवळील गाड्यांच्या प्रवेशाची पावती घेणाऱ्या गुंडांकडून मारहाण केली असून, पत्रकारांमध्ये त्र्यंबकेश्वरच्या शासकीय रुग्णालयात जखमींवर उपचार सुरू. झी 24 तासच्या प्रतिनिधींनाही गुंडांकडून मारहाण.
सदर गंभीर घटनेनंतर पोलीस यंत्रणेनं घटनेचा तपास सुरू केला. दरम्यान पत्रकार हल्ला विरोधी कायद्याच्या अनुषंगाने या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्य़ाच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीनं अहवाल मागवून ठेकदारावर देखील गुन्हा दाखल करून ब्लॅकलिस्ट करण्याच्या सूचना देतो असं आश्वस्त केलं आहे.
योगेश खरे यांच्या माहितीनुसार त्र्यंबकेश्वरमध्ये जेव्हा पर्यटक येतात तेव्हा त्यांच्याकडून प्रवेश कर वसूल केला जातो. यासाठी काही गुंड प्रवृत्तीची मुलं तिथं तैनात केली जातात आणि या मुलांनीच त्यांच्यासह तिथं असणाऱ्या पत्रकारांना मारहाण केली. यामध्ये एका वृत्तवाहिनीच्या किरण ताजणे नामक पत्रकारालाही जबर मारहाण करण्यात आली.
'पत्रकार म्हणून साधुमहंतांची बैठक आणि त्यासंदर्भातील माहिती मिळवण्यासाठी आम्ही तिथं येत होतो. कुंभमेळ्यासंदर्भात ही बैठक होणार होती. ही बैठक आयोजित केल्यामुळं तातडीनं त्र्यंबकेश्वरमधून आम्ही निघाले. 12 वाजताची बैठक असल्यामुळे आधीच उशिर झाला होता. वाटेत करवसुली करणाऱ्या या मुलांनी आम्हाला अडवलं. त्यांना आम्ही पत्रकार आहोत असं सांगूनही त्यांनी जाऊ दिलं नाही गाड्या बाहेरच ठेवण्यास सांगितलं. बराच वेळ समजावण्याचा प्रयत्न करूनही त्या मुलांनी उद्धट बोलणं सुरू ठेवलं. शेवटी मी स्वत: त्यांच्या ठेकेदाराशी फोनवरून संवाद साधत त्यांना सर्व समजावून सांगितलं. मात्र तुमची गाडी कोणत्याही परिस्थितीत जाऊ दिली जाणार नाही असं उत्तर मिळालं आणि बोलण्यातूनच हा वाद वाढला आणि पत्रकारांना मारहाण करण्यात आली', असं योगेश खरे म्हणाले.
18 ते 25 वयोगटातील दोन ते तीन मुलं सुरुवातीला इथं होती आणि नंतर आणखी मुलं इथं आणण्यात आली. मात्र हातात दगड घेऊन मारहाण करण्याची वेळ इथं आली, हे पत्रकारांसमवेत होत असेल तर या ठिकाणी सामान्यांची काय अवस्था होत असेल हेच यावरून लक्षात येत आहे. दरम्यान या संपूर्ण प्रकरणी पोलिस तपास सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे.