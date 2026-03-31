CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
थरकाप उडवणारी घटना; शिर्डीला येणारं विमान सुरतला कसं वळलं? हवेत घिरट्या घातल्या, कमी उंचीवर आलं आणि...

Delhi to Shirdi flight emergency landing : दिल्लीहून शिर्डीला येणारं विमान भरकटलं, अतिशय कमी उंचीवर येताच नागरिकांना भरली धडकी. पुढे काय घडलं? येवला तालुक्याच्या पूर्व भागात विमान कमी उंचीवर असल्यामुळे नागरिकांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती.  

सायली पाटील | Updated: Mar 31, 2026, 09:46 AM IST
Nashik News Delhi to Shirdi flight emergency landing in Surat creates panic in passengers

Nashik News : मागील दोन वर्षांमध्ये विमान दुर्घटनांचा आढावा घेतल्यास विमान अपघात, विमानांचं वाट चुकणं या आणि अशा अनेक घटनांमुळं विमान प्रवासाबाबत अनेकांच्याच मनात भीती बसली. याच भीतीत भर घालणारी आणखी एक घटना नुकतीच नाशिकनजीक घडली. ज्यामध्ये विमान इतक्या कमी उंचीवर आलं होतं की नागरिकांच्या मनाक अक्रिताचेच विचार घर करु लागले. सर्वत्र भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं. नाशिक जिल्ह्यात गोंधळाची परिस्थिती माजवणारी ही घटना अतिशय अनपेक्षितरित्या ओढावली आणि पुढे जे काही झालं, त्यासाठी यंत्रणासुद्धा तयार नव्हत्या. 

नाशिकमध्ये एका विमानानं उडवला थरकाप, काय घडलं? 

रात्री साधारण 8 वाजण्याच्या सुमारास दिल्लीहून शिर्डीच्या दिशेनं रवामान झालेलं विमान साईनगरीत लँड होणं अपेक्षित होतं. मात्र खराब हवामानामुळं विमान धावपट्टीवर उतरवण्याची परवानगी मिळाली नाही आणि ते विमान हवेतच घिरट्या घालू लागलं. घिरट्या घालत असताना हे विमान नाशिकच्या येवला तालुक्यातील पूर्व भागाच्या हवाई हद्दीतून अतिशय कमी उंचीवर आलं. विमान इतक्या कमी उंचीवर उडताना पाहून नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं, तर विमानातील प्रवाशांमध्ये तणाव दिसून आला. 

तातडीनं नागरिकांनी आपत्कालीन यंत्रणेला फोन केल्यामुळे पोलीस आणि महसूल प्रशासनाची एकच धावपळ उडाली. येवला प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे आणि तालुका संदीप मंडलिक यांनी तात्काळ शिर्डी एटीसीसह नाशिक एटीसी यांच्याशी संपर्क केला. संबंधित परिस्थितीबाबत माहिती घेतली. ज्यानंतर सदर विमानाची आपात्कालीन लँडिंग सुरत विमानतळावर करण्यात आली आणि अखेर विमानातील प्रवाशांसह येवला तालुक्यातील नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला. 

गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात होणाऱ्या बदलांमुळं अनेक उड्डाणांवर परिणाम झाला. हवाई वाहतुकीवर हवामानाचे परिणाम दिसून आल्यानं मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशांचीही गौरसोय झाली. मात्र नाशिकमध्ये घडलेला हा प्रकार काही क्षणांसाठी नागरिकांसह विमानात असणाऱ्या प्रवाशांच्याही काळजाचा ठोका चुकवून गेला असंच म्हणावं लागेल. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

