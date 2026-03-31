थरकाप उडवणारी घटना; शिर्डीला येणारं विमान सुरतला कसं वळलं? हवेत घिरट्या घातल्या, कमी उंचीवर आलं आणि...

Nashik News : मागील दोन वर्षांमध्ये विमान दुर्घटनांचा आढावा घेतल्यास विमान अपघात, विमानांचं वाट चुकणं या आणि अशा अनेक घटनांमुळं विमान प्रवासाबाबत अनेकांच्याच मनात भीती बसली. याच भीतीत भर घालणारी आणखी एक घटना नुकतीच नाशिकनजीक घडली. ज्यामध्ये विमान इतक्या कमी उंचीवर आलं होतं की नागरिकांच्या मनाक अक्रिताचेच विचार घर करु लागले. सर्वत्र भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं. नाशिक जिल्ह्यात गोंधळाची परिस्थिती माजवणारी ही घटना अतिशय अनपेक्षितरित्या ओढावली आणि पुढे जे काही झालं, त्यासाठी यंत्रणासुद्धा तयार नव्हत्या.
रात्री साधारण 8 वाजण्याच्या सुमारास दिल्लीहून शिर्डीच्या दिशेनं रवामान झालेलं विमान साईनगरीत लँड होणं अपेक्षित होतं. मात्र खराब हवामानामुळं विमान धावपट्टीवर उतरवण्याची परवानगी मिळाली नाही आणि ते विमान हवेतच घिरट्या घालू लागलं. घिरट्या घालत असताना हे विमान नाशिकच्या येवला तालुक्यातील पूर्व भागाच्या हवाई हद्दीतून अतिशय कमी उंचीवर आलं. विमान इतक्या कमी उंचीवर उडताना पाहून नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं, तर विमानातील प्रवाशांमध्ये तणाव दिसून आला.
तातडीनं नागरिकांनी आपत्कालीन यंत्रणेला फोन केल्यामुळे पोलीस आणि महसूल प्रशासनाची एकच धावपळ उडाली. येवला प्रांताधिकारी बाबासाहेब गाढवे आणि तालुका संदीप मंडलिक यांनी तात्काळ शिर्डी एटीसीसह नाशिक एटीसी यांच्याशी संपर्क केला. संबंधित परिस्थितीबाबत माहिती घेतली. ज्यानंतर सदर विमानाची आपात्कालीन लँडिंग सुरत विमानतळावर करण्यात आली आणि अखेर विमानातील प्रवाशांसह येवला तालुक्यातील नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला.
गेल्या काही दिवसांपासून हवामानात होणाऱ्या बदलांमुळं अनेक उड्डाणांवर परिणाम झाला. हवाई वाहतुकीवर हवामानाचे परिणाम दिसून आल्यानं मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशांचीही गौरसोय झाली. मात्र नाशिकमध्ये घडलेला हा प्रकार काही क्षणांसाठी नागरिकांसह विमानात असणाऱ्या प्रवाशांच्याही काळजाचा ठोका चुकवून गेला असंच म्हणावं लागेल.