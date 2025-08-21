English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा महायुतीसाठी डोकेदुखी; भुजबळांचा पालकमंत्रिपदावर दावा

Nashik News : नाशिक जिल्ह्यात निम्मे म्हणजे सर्वाधिक 7 आमदार आमचे असल्याचं सांगून भुजबळांनी पुन्हा एकदा पालकमंत्रीपदावर दावा केलाय.

नेहा चौधरी | Updated: Aug 21, 2025, 10:52 PM IST
नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा महायुतीसाठी डोकेदुखी; भुजबळांचा पालकमंत्रिपदावर दावा

Nashik News : नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा अद्यापही सुटण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. मंत्री छगन भुजबळांनी पुन्हा एकदा नाशिकच्या पालकमंत्रीपदावर दावा केलाय. यासाठी भुजबळांनी कारण तसंच दिलंय. नाशिक जिल्ह्यात निम्मे आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असल्याची आठवण भुजबळांनी करून दिलीय. त्यातच कुंभमेळ्याची बैठकही छगन भुजबळांनी बोलावली. त्यामुळे विविध चर्चा सुरू झाल्यात. (Nashik News guardianship girish mahajan chhagan bhujbal political clash)

नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. मंत्रिपद मिळाल्यानंतर छगन भुजबळांनी आता पालकमंत्रिपदासाठी लॉबिंग सुरू केलीय का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झालीय. कारण, भुजबळांनी पुन्हा एकदा नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावर दावा केलाय. नाशिक जिल्ह्यात निम्मे म्हणजे सर्वाधिक 7 आमदार आमचे असल्याचं सांगून भुजबळांनी पुन्हा एकदा पालकमंत्रीपदावर दावा केलाय.

इतकंच नाही तर यापुढे जाऊन छगन भुजबळांनी कुंभमेळ्यासाठी बैठकही बोलावली. सिंहस्थासाठी महापालिकेनं 15 हजार कोटी, तर अन्य विभागांनी 9 हजार कोटी असा 24 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. कुंभमेळा नियोजनाच्या सर्व बैठका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाल्यात. मात्र आता छगन भुजबळांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून कुंभमेळा बैठक बोलावली. माझ्या नाशिकमध्ये कुंभमेळ्यात नेमकं काय काम सुरू आहे याची चाचपणी मी करणार असल्याचं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं. 

भुजबळांनी बैठक बोलावल्यानं महायुतीमध्ये खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. मात्र अजित पवारांनी भुजबळांचं समर्थन केलंय. भुजबळांसारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी मंत्र्यांनी आढावा घेतल्यास गैर काय, असा प्रतिसवाल अजित पवारांनी केलाय.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतलं जात नसल्यानं भुजबळांसोबत शिवसेनाही आक्रमक झालीय. उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या नगरविकास विभागानं सिंहस्थाच्या कामांबावत माहिती दिली जात नसल्यानं नाराजी व्यक्त केली आहे. प्राधिकरणाची स्थापना, कायदा निर्मिती, टप्यातील कामांना मंजुरी, वित्तीय तरतुदी यासंदर्भात फेरअहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे एकाच वेळी भुजबळ आणि शिंदे सिंहस्थाबाबत सक्रिय झाल्यामुळे आता प्रशासनाची कोंडी होणार आहे. यावरून विरोधकांनी मात्र महायुतीवर टीकास्त्र डागलंय. 

सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या दीड वर्षांवर येऊन ठेपला असताना पुरेसा निधी मिळत नसल्यानं यंत्रणेत अस्वस्थता आहे...त्यातील काही त्रुटींवर बोट ठेवून आता भुजबळ सरकारला अडचणीत आणू शकतात, असं बोललं जातंय. तर कुंभमेळ्याची बैठक बोलावून भुजबळांनी पुन्हा एकदा पालकमंत्रीपदासाठी शड्डू ठोकल्याचं बोललं जातंय. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Nashik Guardian MinisterNashik PoliticsGirish Mahajanchhagan bhujbalMaharashtra Politics

इतर बातम्या

Asia Cup 2025 : 'या' खेळाडूमुळे सॅमसनचा प्लेईंग 1...

स्पोर्ट्स