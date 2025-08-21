नाशिकच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा महायुतीसाठी डोकेदुखी; भुजबळांचा पालकमंत्रिपदावर दावा

Nashik News : नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा अद्यापही सुटण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. मंत्री छगन भुजबळांनी पुन्हा एकदा नाशिकच्या पालकमंत्रीपदावर दावा केलाय. यासाठी भुजबळांनी कारण तसंच दिलंय. नाशिक जिल्ह्यात निम्मे आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असल्याची आठवण भुजबळांनी करून दिलीय. त्यातच कुंभमेळ्याची बैठकही छगन भुजबळांनी बोलावली. त्यामुळे विविध चर्चा सुरू झाल्यात. (Nashik News guardianship girish mahajan chhagan bhujbal political clash)
नाशिकच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा महायुतीसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. मंत्रिपद मिळाल्यानंतर छगन भुजबळांनी आता पालकमंत्रिपदासाठी लॉबिंग सुरू केलीय का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झालीय. कारण, भुजबळांनी पुन्हा एकदा नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावर दावा केलाय. नाशिक जिल्ह्यात निम्मे म्हणजे सर्वाधिक 7 आमदार आमचे असल्याचं सांगून भुजबळांनी पुन्हा एकदा पालकमंत्रीपदावर दावा केलाय.
इतकंच नाही तर यापुढे जाऊन छगन भुजबळांनी कुंभमेळ्यासाठी बैठकही बोलावली. सिंहस्थासाठी महापालिकेनं 15 हजार कोटी, तर अन्य विभागांनी 9 हजार कोटी असा 24 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. कुंभमेळा नियोजनाच्या सर्व बैठका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झाल्यात. मात्र आता छगन भुजबळांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगून कुंभमेळा बैठक बोलावली. माझ्या नाशिकमध्ये कुंभमेळ्यात नेमकं काय काम सुरू आहे याची चाचपणी मी करणार असल्याचं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.
भुजबळांनी बैठक बोलावल्यानं महायुतीमध्ये खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. मात्र अजित पवारांनी भुजबळांचं समर्थन केलंय. भुजबळांसारख्या ज्येष्ठ आणि अनुभवी मंत्र्यांनी आढावा घेतल्यास गैर काय, असा प्रतिसवाल अजित पवारांनी केलाय.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतलं जात नसल्यानं भुजबळांसोबत शिवसेनाही आक्रमक झालीय. उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या नगरविकास विभागानं सिंहस्थाच्या कामांबावत माहिती दिली जात नसल्यानं नाराजी व्यक्त केली आहे. प्राधिकरणाची स्थापना, कायदा निर्मिती, टप्यातील कामांना मंजुरी, वित्तीय तरतुदी यासंदर्भात फेरअहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे एकाच वेळी भुजबळ आणि शिंदे सिंहस्थाबाबत सक्रिय झाल्यामुळे आता प्रशासनाची कोंडी होणार आहे. यावरून विरोधकांनी मात्र महायुतीवर टीकास्त्र डागलंय.
सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या दीड वर्षांवर येऊन ठेपला असताना पुरेसा निधी मिळत नसल्यानं यंत्रणेत अस्वस्थता आहे...त्यातील काही त्रुटींवर बोट ठेवून आता भुजबळ सरकारला अडचणीत आणू शकतात, असं बोललं जातंय. तर कुंभमेळ्याची बैठक बोलावून भुजबळांनी पुन्हा एकदा पालकमंत्रीपदासाठी शड्डू ठोकल्याचं बोललं जातंय.