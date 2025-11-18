नाशिकच्या मिलिटरी स्कूलमध्ये बिबट्या दिसल्याने धावाधाव, सर्च ऑपरेशनदरम्यान समोर आलं वेगळच सत्य

Nashik Leopard Video: राज्यात सध्या एका गंभीर प्रश्नाने डोकं वर काढलं आहे. पश्चिम महाराष्ट्रासह उत्तर महाराष्ट्रात बिबट्यांच्या वावरामुळं दहशत निर्माण झाली आहे. पुणे, अहिल्यानगरनंतर नाशिकमध्येही बिबट्यांचा नागरी वस्तीत वावर दिसून आला आहे. सोमवारी नाशिकयेथील प्रसिद्ध भोसला मिलिटरी स्कुलच्या आवारात बिबट्या दिसल्याचे सांगण्यात आले होते. शाळेत बिबट्या दिसून आल्याने एकच खळबळ उडाली होती. त्यामुळं मुलांच्या सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून शाळेला सुट्टी देण्यात आली होती. मात्र आता या प्रकरणात भलताच ट्विस्ट समोर आला आहे.
सोमवारी नाशिकच्या गंगापूर रोड भागात असलेल्या भोसला मिलिटरी शाळेच्या आवारात बिबट्या दिसून आल्याचे सांगितले जात होते. त्यामुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. दोन दिवसांपूर्वी याच भागातील काही अंतरावर बिबट्या जेरबंद करण्यात आला होता. त्यामुळं खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळेला सुट्टी देण्यात आली होती. मात्र आता तो बिबट्या नसून वेगळाच प्राणी असल्याचे समोर आले आहे.
भोसला मिलिटरी शाळेला आजदेखील सुट्टी देण्यात आली होती. तसंच, सोमवारी या परिसरात सर्च ऑपरेशनदेखील राबवण्यात आलं होतं. मात्र वनविभागाला तेथे काहीही आढळलं नव्हतं. त्यामुळं वनविभागाकडून काल सर्च ऑपरेशन राबवल्यानंतर बिबट्या नसल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती.
मात्र आता या प्रकरणात वेगळाच ट्विस्ट समोर आला आहे. भोसला मिलिटरी स्कुल परिसरात असलेला बिबट्या नसून ते रानमांजर असल्याचे समोर आले आहे. बिबट्या असल्याची माहिती मिळताच शाळेच्या कॅम्पसमध्ये ट्रॅप कॅमेरा लावण्यात आले होते. या कॅमेऱ्यात रानमांजर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र आता यंत्रणांकडून रान मांजराचा शोध घेतला जात आहे.
उत्तर: पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रात बिबट्यांच्या वाढलेल्या वावरामुळे आणि हल्ल्यांच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये दहशत पसरली आहे.
उत्तर: सोमवारी नाशिकयेथील प्रसिद्ध भोसला मिलिटरी स्कुलच्या (Gangapur Road) आवारात बिबट्या दिसल्याचे सांगण्यात आले होते.
उत्तर: खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळेला सुट्टी देण्यात आली होती आणि परिसरात वनविभागाने सर्च ऑपरेशन (शोध मोहीम) राबवले होते.