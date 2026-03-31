नाशिकमध्ये कुठून आला दुर्मिळ पांढरा बिबट्या? पाहत राहाल असे फोटो समोर

Nashik News : निसर्गाच्या नियम आणि बदलांनुसार प्राणीमात्रांच्या प्रजातींमध्येसुद्धा सातत्यानं काही बदल होत असतात. या प्रजाती निसर्गाशी अनुरूप राहण्यासाठी झालेले हे बदल अनेकदा संशोधकांसाठी अभ्यास आणि निरीक्षणाचा विषयही ठरतात. अशा या बदलांमध्ये सध्या महाराष्ट्राच्या नाशिकमधून एक अशी बातमी समोर आली आहे, जिथं दुर्मिळ प्रजातीचा प्राणी सर्वांचच लक्ष वेधत आहे, आश्चर्याचा धक्काही देत आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी वनपरिक्षेत्रात अत्यंत दुर्मिळ असणारा पांढऱ्या रंगाचा बिबट्याचा बछडा आढळला आहे. या बछड्यामुळं वनविभाग आणि स्थानिकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण पाहायला मिळतेय. चाचडगाव परिसरातील ऊसाच्या शेतात काही दिवसांपूर्वी तीन नवजात बछडे दिसून आले होते. याबाबत माहिती मिळताच वनविभागाच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत तिन्ही पिल्लांचे रेस्क्यू केले. त्यामध्ये एक बछडा पूर्णपणे पांढऱ्या रंगाचा असल्याचं स्पष्ट झालं, तर उर्वरित दोन बछडे सामान्य रंगांचे होते.
वनविभागाने तात्काळ ही पिलं ताब्यात घेऊन त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली. सुमारे दहा दिवस निरीक्षणाअंतर्गत ठेवल्यानंतर पिल्लांना पुन्हा त्यांच्या आईजवळ सुरक्षितपणे सोडण्यात आलं. परिसरात लावलेल्या ट्रॅप कॅमेऱ्यांमध्ये बिबट्या मादीने तिन्ही पिल्लांना स्वीकारल्याचंही दिसून आलं, त्यामुळे या रेस्क्यू ऑपरेशनला यश मिळाल्याची बाब स्पष्ट झाली.
तज्ज्ञ आणि निरीक्षकांच्या मते बिबट्याच्या पांढऱ्या रंगामागे ल्युसिझम किंवा अल्बिनिझमसारखे आनुवंशिक बदल कारणीभूत असू शकतात. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या बिबट्याची ही पहिली नोंद असून, वनविभागाने परिसरात सतर्कता वाढवली आहे. पांढरा बिबट्या हा एक अत्यंत दुर्मिळ प्राणी आहे, त्याबाबतची माहितीही तितकीच रंजक...