Nashik News : प्राणीमात्रा आणि त्यांच्या प्रजातींविषयी कायमच कुतूहल पाहायला मिळतं. निसर्गाच्या अनुषंगानं याच प्राणीमात्रांमध्ये होणारे बदल हे कायमच भारावणारे असतात. अशाच एका प्राण्याच्या प्रजातीनं महाराष्ट्रातील नाशिक भाग चर्चेत आला आहे.  

सायली पाटील | Updated: Mar 31, 2026, 08:23 AM IST
नाशिकमध्ये कुठून आला दुर्मिळ पांढरा बिबट्या? पाहत राहाल असे फोटो समोर
Nashik News : निसर्गाच्या नियम आणि बदलांनुसार प्राणीमात्रांच्या प्रजातींमध्येसुद्धा सातत्यानं काही बदल होत असतात. या प्रजाती निसर्गाशी अनुरूप राहण्यासाठी झालेले हे बदल अनेकदा संशोधकांसाठी अभ्यास आणि निरीक्षणाचा विषयही ठरतात. अशा या बदलांमध्ये सध्या महाराष्ट्राच्या नाशिकमधून एक अशी बातमी समोर आली आहे, जिथं दुर्मिळ प्रजातीचा प्राणी सर्वांचच लक्ष वेधत आहे, आश्चर्याचा धक्काही देत आहे. 

प्रथमच आढळला पांढरा बिबट्या; दुर्मिळ घटनेने खळबळ

नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी वनपरिक्षेत्रात अत्यंत दुर्मिळ असणारा पांढऱ्या रंगाचा बिबट्याचा बछडा आढळला आहे. या बछड्यामुळं वनविभाग आणि स्थानिकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण पाहायला मिळतेय. चाचडगाव परिसरातील ऊसाच्या शेतात काही दिवसांपूर्वी तीन नवजात बछडे दिसून आले होते. याबाबत माहिती मिळताच वनविभागाच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेत तिन्ही पिल्लांचे रेस्क्यू केले. त्यामध्ये एक बछडा पूर्णपणे पांढऱ्या रंगाचा असल्याचं स्पष्ट झालं, तर उर्वरित दोन बछडे सामान्य रंगांचे होते.

वनविभागाने तात्काळ ही पिलं ताब्यात घेऊन त्यांची वैद्यकीय तपासणी केली. सुमारे दहा दिवस निरीक्षणाअंतर्गत ठेवल्यानंतर पिल्लांना पुन्हा त्यांच्या आईजवळ सुरक्षितपणे सोडण्यात आलं. परिसरात लावलेल्या ट्रॅप कॅमेऱ्यांमध्ये बिबट्या मादीने तिन्ही पिल्लांना स्वीकारल्याचंही दिसून आलं, त्यामुळे या रेस्क्यू ऑपरेशनला यश मिळाल्याची बाब स्पष्ट झाली. 

पांढरा बिबट्या? काय प्रकरण? 

तज्ज्ञ आणि निरीक्षकांच्या मते बिबट्याच्या पांढऱ्या रंगामागे ल्युसिझम किंवा अल्बिनिझमसारखे आनुवंशिक बदल कारणीभूत असू शकतात. महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या बिबट्याची ही पहिली नोंद असून, वनविभागाने परिसरात सतर्कता वाढवली आहे. पांढरा बिबट्या हा एक अत्यंत दुर्मिळ प्राणी आहे, त्याबाबतची माहितीही तितकीच रंजक...

  • ठिपके: पांढऱ्या रंगाचा असूनही, त्यांच्या अंगावर बिबट्याचे वैशिष्ट्य असलेले काळे ठिपके (Rosettes) अंधुकपणे दिसू शकतात.
  • अनुवांशिक बदल (Genetic Mutation): पांढरा बिबट्या कोणतीही नवी प्रजाती नाही. हे 'ल्यूसिझम' (Leucism) नावाच्या दुर्मिळ अनुवांशिक स्थितीमुळे होतं, ज्यामुळे त्यांच्या त्वचेचा रंग पांढरा किंवा फिकट होतो.
  • हिमबिबट्या नव्हे : अनेकदा पांढऱ्या बिबट्याला 'हिमबिबट्या' (Snow Leopard) समजलं जातं. मात्र हे दोन्ही वेगळे आहेत. हिमबिबट्या ही थंड प्रदेशात राहणारी एक वेगळी प्रजाती असून, पांढरा बिबट्या हा सामान्य बिबट्याचाच एक दुर्मिळ प्रकार आहे.
  • अस्तित्व: सहसा असे बिबट्या जगणं कठीण असते, कारण त्यांच्या पांढऱ्या रंगामुळे त्यांना शिकारीसाठी लपून बसणे (Camouflage) अवघड ठरतं.
सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

