एका हवाई सुंदरीसाठी तब्ब्ल पाच तास रखडलं विमान; शेकडो प्रवाशी नाशिकच्या विमानतळावर अडकले

Nashik Airport: विमान टेक ओव्हर होताना कित्येक अडचणी येताना आपण पाहिलं असेल मात्र नाशिच्या एका विमानतळावर जे घडलं ते जाणून तुम्ही थक्कच व्हाल. या ठिकाणी विमान झेपवण्यापूर्वी कोणता तांत्रिक बिधाड वगैर झाला नाही. तर एका हवाई सुंदरीमुळे शेकडो प्रवाशांचं विमान 5 तास रखडलं. सविस्तर जाणून घ्या.   

प्रिती वेद | Updated: Feb 28, 2026, 09:50 AM IST
एका हवाई सुंदरीसाठी तब्ब्ल पाच तास रखडलं विमान; शेकडो प्रवाशी नाशिकच्या विमानतळावर अडकले
Nashik latest News: नाशिकच्या ओझर विमानतळावर शुक्रवारी एक वेगळाच प्रकार पाहायला मिळाला. नाशिकमधील ओझर विमानतळावरून सध्या प्रामुख्याने इंडिगोचीच सेवा सुरू आहे. दिल्लीसह काही मार्गांवरील उड्डाणे नियमित सुरू असली, तरी शुक्रवारी बंगळुरकडे जाणाऱ्या फ्लाइटमध्ये अनपेक्षितच घडलं.   दुपारी बंगळुरकडे जाणारे इंडिगोचे विमान उड्डाणासाठी सज्ज होते; प्रवासी टर्मिनल बसमधून विमानाकडे निघालेही होते. मात्र अचानक एका हवाई सुंदरीची प्रकृती बिघडल्याची माहिती समोर आली आणि सगळा कार्यक्रम थांबला. पुढे काय घडलं जाणून घ्या...

नाशिकच्या कोणत्या विमानतळावर घडला हा प्रकार?

नाशिकमधील ओझर विमानतळावरून सध्या प्रामुख्याने इंडिगोचीच सेवा सुरू आहे. शुक्रवारी बंगळुरकडे जाणाऱ्या फ्लाइटमध्ये काही निराळंच घडलं. दुपारी 3:40 वाजता विमान धावपट्टीवर तयार होते. प्रवाशांना टर्मिनलमधून बसने विमानाकडे नेले जात होते.

तेवढ्यात केबिन क्रूमधील एका हवाई सुंदरीची तब्येत अचानक बिघडली. चक्कर आणि अशक्तपणा जाणवल्याने तिला तातडीने वैद्यकीय मदतीची गरज भासली. लगेच मेडिकल इमर्जन्सी जाहीर करण्यात आली आणि प्रवाशांना घेऊन जाणारी बस परत टर्मिनल इमारतीत आणण्यात आली.

तब्बल 5 तासांनी दाखवला हिरवा झेंडा

विमानतळावरील वैद्यकीय पथकाने संबंधित हवाई सुंदरीवर प्राथमिक उपचार केले. तिची प्रकृती स्थिर होईपर्यंत उड्डाण रोखून ठेवण्यात आले. प्रवाशांना प्रतीक्षागृहात थांबवण्यात आले आणि त्यांना परिस्थितीची माहिती देण्यात आली. काहींनी संयम राखला, तर काहींमध्ये उशिराबद्दल नाराजीही दिसून आली.

दरम्यान, इंडिगो प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था तपासून पाहिली. अखेर उपचार आणि विश्रांतीनंतर परिस्थिती नियंत्रणात आल्याचे स्पष्ट झाले. रात्री 9:07 वाजता विमानाने अखेर बंगळुरकडे उड्डाण केले. नियोजित वेळेपेक्षा सुमारे 5 तास उशीर झाला असला, तरी प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

एक वेगळाच अनुभव

या घटनेमुळे काही काळ गोंधळ निर्माण झाला असला, तरी वैद्यकीय तत्परतेमुळे मोठी अडचण टळली. ओझर विमानतळावरील ही घटना प्रवाशांसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक वेगळाच अनुभव ठरली.

