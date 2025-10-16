नाशिक बुलडोझर पॅटर्न! गुन्हेगारीसोबतच गुन्हेगारांची बेकायदा बांधकामंही जमीनदोस्त

सागर गायकवाड (प्रतिनिधी) नाशिक : उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुन्हेगारांना अद्दल घडवण्यासाठी बुलडोझर पॅटर्न सुरू केला होता.. तसाच बुलडोझर पॅटर्न नाशकातही सुरू करण्यात आला आहे. नाशिक पोलिसांनी गुन्हेगारीसोबतच गुन्हेगारांची बेकायदा बांधकामंही जमीनदोस्त करायला सुरूवात केलीय. त्यामुळे नाशकातील गुन्हेगारांचे धाबे दणाणलेत.
उत्तरप्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सुरू केलेला बुलडोझर पॅटर्न आता महाराष्ट्रातही सुरू झालाय... मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशाने सुरू झालेल्या या बुलडोझर पॅटर्नमुळे नाशकातील गुन्हेगारांचे धाबे दणाणलेत. गोळीबार प्रकरणात अटकेत असलेले रिपब्लिकन पक्षाचे प्रकाश लोंढे यांच्या सातपूर भागातील अनधिकृत बांधकामावर नाशिक पोलीस आणि महापालिकेनं संयुक्तपणे बुलडोझर अॅक्शन केलीय. नदी परिसरात असलेले हे बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आलं.
गुन्हेगारी नियंत्रित करण्यासाठी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंबर कसलीय. पोलीस आयुक्तांना पूर्णपणे मोकळीक देत गुन्हेगारांचा नायनाट करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. या पार्श्वभूमीवर आता गुन्हेगारांची बांधकाम पाडली जाताहेत.
आता गोळीबार प्रकरणात अटकेत असलेल्या प्रकाश लोंढेच्या एका अनधिकृत इमारतीवर बुलडोझर अॅक्शन घेण्यात आलीय. लवकरच लोंढेंच्या दुसऱ्या एका अनाधिकृत बिल्डींगवर बुलडोझर चालवणार असल्याचे संकेत पोलीस उपायुक्त किशोर काळे यांनी दिलेत.
नाशिकमध्ये वाढलेली गुन्हेगारी मोडीत काढण्याचा इरादा पक्का करून नाशिक पोलीस मोदानात उतरलेत. त्यात पोलिसांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोकळीक दिल्याने या कारवाईला वेग आलाय. नाशिकमध्ये हा बुलडोझर पॅटर्न राबवत नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला हे नाशिक पोलिस गुन्हेगारांना दाखवून देत आहेत.
नाशिकमध्ये बुलडोझर अॅक्शन म्हणजे नेमकं काय आणि ते कधी सुरू झालं?
उत्तर: नाशिकमध्ये उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या 'बुलडोझर पॅटर्न'प्रमाणे गुन्हेगारांच्या अनधिकृत बांधकामांवर पोलिस आणि महानगरपालिकेच्या संयुक्त कारवाईला सुरुवात झाली आहे. या कारवाईचा उद्देश गुन्हेगारी नियंत्रित करणे आणि गुन्हेगारांना धडा शिकवणे हा आहे. नाशिकमध्ये ही कारवाई १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुरू झाली, ज्यात रिपब्लिकन पक्ष ऑफ इंडिया (आरपीआय) नेते प्रकाश लोंढे यांच्या सातपूर भागातील अनधिकृत इमारतीवर बुलडोझर चालवण्यात आलं. ही इमारत नंदिनी नदीच्या पुररेषेत बांधलेली होती आणि ती पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात आली.
प्रकाश लोंढे कोण आहे आणि त्याच्यावर नेमकी कारवाई कशामुळे झाली?
उत्तर: प्रकाश लोंढे हे आरपीआय (अठावले गट) चे नाशिक जिल्हाध्यक्ष आणि माजी नगरसेवक आहेत. सातपूरमधील गोळीबार, अपहरण आणि खंडणी प्रकरणात त्यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्या मुलगा दीपक लोंढे आणि भाऊ भूषण लोंढे (जो फरार आहे) यांचाही या प्रकरणात सहभाग आहे. या गुन्ह्यांमुळे नाशिक पोलिस आणि महानगरपालिकेने त्यांच्या अनधिकृत इमारतीवर (२५x१५ मीटर आकाराची, तळमजला आणि पहिल्या मजल्यासह) बुलडोझर अॅक्शन घेतलं. तसेच, त्यांच्या निवासस्थानात गुप्त भुयार (सीक्रेट टनल) सापडला असून, तेथे शस्त्रे आणि दारूचा साठा आढळला.
प्रकाश लोंढे यांच्या दुसऱ्या इमारतीवर कारवाई होणार का?
उत्तर: होय, नाशिक पोलिस उपायुक्त किशोर काळे यांनी संकेत दिले आहेत की, प्रकाश लोंढे यांच्या दुसऱ्या अनधिकृत इमारतीवर लवकरच बुलडोझर अॅक्शन घेतलं जाईल. ही कारवाई गुन्हेगारांच्या इतर बांधकामांवरही विस्तारित होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे नाशिकमधील गुन्हेगारीला मोठा धक्का बसेल.