नाशिक धर्मांतर प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल; कठोर कारवाई होणार? याचिकेत काय मागणी?

उर्वशी खोना, झी मीडिया, नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या कथित बेकायदेशीर धर्मांतर रॅकेटप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे देशभरात खळबळ उडाली असून, धर्मांतराच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.
याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी धर्मांतरासंदर्भातील आधीपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात नाशिक येथील अलीकडील घटनेचा संदर्भ देत नवीन अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे की, नाशिकमधील या प्रकरणाने देशभरातील नागरिकांच्या अंतरात्म्याला धक्का दिला असून, अशा प्रकारच्या घटनांकडे गंभीरतेने पाहण्याची गरज आहे.
याचिकेत फसवणूक, प्रलोभन किंवा दबाव टाकून केले जाणारे धर्मांतर हे केवळ वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा प्रश्न नसून, ते देशाच्या सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही व्यवस्था आणि मूलभूत स्वातंत्र्यांसाठी धोका ठरू शकते, असा गंभीर मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या धर्मांतराला स्पष्टपणे बेकायदेशीर ठरवून त्यावर कठोर कायदेशीर भूमिका घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी बळजबरीने किंवा फसवणुकीच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतराला दहशतवाद किंवा देशाविरुद्धच्या अप्रत्यक्ष युद्धासमान मानावे आणि त्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, असेही याचिकेत नमूद केले आहे. या प्रकरणांच्या जलद आणि प्रभावी सुनावणीसाठी देशभरात विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. अशा न्यायालयांमुळे धर्मांतराशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा वेगाने होऊ शकतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी मांडला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेची दखल घेते का आणि यावर पुढील सुनावणी कधी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नाशिकमधील या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील धर्मांतरविषयक कायदे, त्यांची अंमलबजावणी आणि त्यावरील नियंत्रण याबाबत व्यापक चर्चा आणि पुनर्विचार होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.