नाशिकच्या सावता नगर परिसरात गोंधळ, पैसे वाटपाच्या आरोपावरून कार्यकर्ते भिडले

Elections 2026 : महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी रोजी राज्यभरात मतदान पार पडत आहे. अशातच नाशिकच्या (Nashik) सावता नगर परिसरात मतदानाच्या दिवशी राडा पाहायला मिळाला. सावता नगर परिसरात सुधाकर बडगुजर यांच्या कार्यालय बाहेर पैसे वाटप केले जात असल्याच्या अफवेने नागरिकांची गर्दी झाली होती. यावेळी अपक्ष उमेदवार मुकेश शहाणे यांनी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी बडगुजर यांच्या कार्यालय बाहेर गोंधळ घातला. पैसे वाटपाच्या आरोपावरून कार्यकर्ते भिडले आणि त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना सौम्य लाठीचार केला.
नाशिकच्या सावता नगर परिसरात गुरुवारी मतदानाच्या दिवशी पैसे वाटत असल्याच्या अफवेने नागरिकांनि गर्दी केली होती. शिवसेना UBT चे सुधाकर बडगुजर यांच्या कार्यालयाबाहेर पैसे वाटप केले जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला. अपक्ष उमेदवार मुकेश शहाणे यांनी बडगुजर यांच्या कार्यालयाबाहेर गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. मुकेश शहाणे प्रभाग सोडून बडगुजर यांच्या कार्यालयावर चालून आल्याने झाला गोंधळ झाला. यावेळी जमाव पांगवण्यासाठी पोलिसांकडून सौम्य बाळाचा वापर करण्यात आला. नाशिकच्या सावता नगर परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झालं.
हेही वाचा : 'कोण राज ठाकरे आणि कोण..?' भाजपा आमदाराचा हल्लाबोल; 'मराठी माणूस बोलायचे अन् किचनमध्ये...'
दोन्ही उमेदवारांचे कार्यकर्ते यावेळी आमनेसामने आले होते आणि परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. नाशिकमध्ये अनेक ठिकाणी पैसे वापराच्या घटना समोर आल्या होत्या. नाशिक शहरात अशा अनेक ठिकाण अशा घटना समोर आल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्ष पोलीस स्थानकात अशा प्रकारची कोणतीही तक्रार दाखल करण्यात आलेली नाही असं पोलिसांनी सांगितलं. सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आणली गेली आहे.