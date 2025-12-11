English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नाशकात वृक्षतोडीविरोधात मोठं आंदोलन, दुसऱ्या टोकाल साडेचारशे वृक्षांची कत्तल

Nashik trees Cutting: 447 झाडांची कत्तल करण्याची रितसर परवानगी असल्याचा पालिका प्रशासनानं दावा केलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 11, 2025, 08:36 PM IST
झाडांची कत्तल

Nashik trees Cutting: कुंभमेळ्यासाठी नाशिक शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणात विविध ठिकाणी वृक्षतोड करण्यास सुरुवात झालीये.तपोवनात मोठ्या प्रमाणात या विरोधामध्ये आंदोलन होतंय.मात्र तपोवनाच्या दुसऱ्या टोकाला असलेल्या एसटीपी प्लांटमध्ये मात्र साडेचारशे वृक्षांची कत्तल करण्यात आल्यानं पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी पसरलीय.

नाशिकच्या तपोवनमध्ये महापालिकेचा मलनिस्सारण प्रकल्प आहे.या प्रकल्पात उर्वरित जागेवर मोठ्या प्रमाणात झाडी होती. आता कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधी लोक नाशिकमध्ये दाखल होणार असल्यानं या मलनिस्सारण प्रकल्पापेक्षा मोठा प्रकल्प तयार केला जात आहे.साधुग्रामच्या 1800 झाडांचा प्रश्न अनुत्तरीत असतानाच आता एसटीपी प्लांटसाठी झाडांची कत्तल करण्यात आलीय. 447 झाडांची कत्तल करण्याची रितसर परवानगी असल्याचा पालिका प्रशासनानं दावा केलाय.प्रचंड विरोध असतानाही नवीन एसटीपी प्लांटसाठी झाडांची कत्तल करायला सुरुवात झालीय. दरम्यान, झाडांची कत्तल केल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणप्रेमी संतप्त झालेत.ही फसवणूक असल्याचा आरोपही सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश बागूल यांनी केलाय.

झाडांची कत्तल केली जात असली तरी त्यांचं पुनर्रोपन केलं जाईल असंही आश्वासन गिरीश महाजन यांनी दिलंय.इतकंच नाही तर त्या बदल्यामध्ये दहा ते पंधरा फुटांची 12000 झाडं लावली जाणार आहेत.त्यासाठी नाशिक शहरात आंध्र प्रदेशातील राजमुंद्रीहून दहा ते पंधरा फुटांची विविध तयार झाडं नाशिकमध्ये दाखल झालीयेत.मात्र यालाही पर्यावरणप्रेमींचा विरोध आहे.

हरितकुंभ एका बाजूला म्हटलं जात असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र हरित असलेलं नाशिक शहर उजाड करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे.कुंभमेळ्याच्या विकासकामांसाठी असं करणं नाशिककरांना मान्य नाही.आगामी महापालिका निवडणुका बघता कुंभमेळा प्रशासनानं याबाबत गंभीरतेनं विचार करण्याची गरज आहे.साधुग्राममधील झाडं तोडण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक संघटना एकवटल्यात.झाडं तोडण्याला सर्वांनीच विरोध केलाय.मात्र तरीही आता एसटीपी प्लांटसाठी झाडांची कत्तल करण्यात येत आहे.त्यामुळे संताप व्यक्त केला जात आहे.

FAQ 

१. प्रश्न : कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये नेमकी किती झाडं तोडली जात आहेत?

उत्तर : तपोवनातील नवीन मलनिस्सारण प्रकल्प (एसटीपी प्लांट) साठी ४४७ मोठी झाडं आधीच तोडली गेली आहेत. याशिवाय साधुग्रामसाठी सुमारे १८०० झाडांचा प्रस्ताव अजून प्रलंबित आहे. एकूणच कुंभमेळ्याच्या विविध कामांसाठी सध्या साडेचारशे ते दोन हजारांपर्यंत झाडं तोडली जाण्याची भीती आहे.

२. प्रश्न : पालिका आणि मंत्री काय म्हणतायत?

उत्तर : महापालिका म्हणते, “४४७ झाडं तोडायला वन विभागाची रितसर परवानगी आहे.”
जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचे आश्वासन आहे की, “तोडीच्या बदल्यात दहा-वीस फूट उंचीची १२,००० तयार झाडं आंध्र प्रदेशच्या राजमुंद्रीहून आणली आहेत आणि नाशिक शहरात लावली जातील.” पण पर्यावरणप्रेमी म्हणतायत, “मोठी झाडं गेल्यावर छोटी रोपं लावून काहीच साध्य होणार नाही.”

३. प्रश्न : नाशिककर आणि कार्यकर्ते का संतापले आहेत?

उत्तर : एकीकडे सरकार “हरित कुंभ” म्हणतंय, दुसरीकडे तपोवनसारख्या हिरव्यागार भागात मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल सुरू आहे. सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश बागूल यांच्यासह अनेक पर्यावरणप्रेमी आणि संघटना म्हणतायत, “ही फसवणूक आहे. कुंभमेळ्याच्या नावाने नाशिकचं हरितवैभव उधळलं जातंय.” साधुग्राम आणि एसटीपी प्रकल्प दोन्ही ठिकाणी आंदोलनं सुरू आहेत. नाशिककर म्हणतायत, “कुंभमेळा चांगला व्हावा, पण शहर उजाडं वाचवावीत.” आता महापालिका निवडणुका जवळ आल्याने हा मुद्दा आणखी तापणार आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

