त्र्यंबकेश्वर मंदिरात परराज्यातील भाविकांची मुजोरी; बंद दारावर लाथा मारत...

Nashik Trimbakeshwar : महाराष्ट्रात श्रावण महिना सुरु असून राज्यातील महादेवाचा मंदिरात भाविकांची रीघ पाहिला मिळतेय. देशातील 12 ज्योतिर्लिंगपैकी 5 ज्योतिर्लिंग हे महाराष्ट्रात आहे. त्यातील प्रसिद्ध मंदिर नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वरमध्ये आहे. या मंदिरात श्रावण असल्याने भाविकांची गर्दी पाहिला मिळतेय. नुकताच या मंदिरातील एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. (Nashik Trimbakeshwar news Crowd Aggressive kicking at the closed door temple Because mukh darshan )
त्र्यंबकेश्वर मंदिरात परराज्यातील भाविकांची मुजोरी पाहायला मिळाली. मंदिरात गर्दी झाल्याने दर्शन रांगेचा दरवाजा बंद केला गेला. मात्र यावेळ परराज्यातील भाविकांनी गोंधळ घातलाय. या भाविकांनी बंद दारावर लाथा मारत हुल्लडबाजी केलीय. दरम्यान त्यांना वारंवार समज देऊनही गोंधळ सुरू राहिल्याने सुरक्षारक्षकांनी त्यांना चांगलाच चोप दिलाय. सुरवातीला हा झटापटीचा व्हिडीओ व्हायरल करत मंदिराच्या सुरक्षारक्षकांवर भाविकांना मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र मंदिर प्रशासनाने दरवाजावर लाथा मारतानाचे व्हिडीओ आणि गोंधळ घालतानाचे व्हिडीओ समोर आणल्यानंतर खरा प्रकार समोर आलाय.
दरम्यान, पोलिसांनी गोंधळ घालणाऱ्या भाविकाला समज दिल्यानंतर हे प्रकरण निवळलं आहे. त्याच्या कुटुंबीयांनी माफी मागितल्यानंतर त्याला सोडण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. सुट्ट्यांचा काळ सुरू असल्याने मंदिरात दररोज 1 लाखाहून अधिक भाविक दर्शन घ्यायला येत असतात. वाढती गर्दी लक्षात घेता सुरक्षेचे अतिरिक्त उपाय योजले जात असून, प्रशासनाने भाविकांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केल आहे.
नाशिकच्या दिंडोरी नाक्यावर राहणाऱ्या एका पप्रांतीयाला मनसे कार्यकर्त्यांनी चांगला चोप दिलाय. हा व्यक्ती घरं बळकवण्याच्या उद्देशाने आजूबाजूच्या मराठी लोकांना प्रचंड मानसिक त्रास देत होता. तो महिलांसमोर अर्ध नग्न अवस्थेत फिरून अश्लील चाळे करत होता. त्याच्या या कृत्यामुळे परिसरातील नागरिक हैराण झाले होते. अखेर एका महिलेने मनसे पदाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्यानंतर मनसैनिकांनी परप्रांतीयाला चांगलाच धडा शिकवलाय.
1. त्र्यंबकेश्वर मंदिरात नुकतीच कोणती धक्कादायक घटना घडली?
परराज्यातील काही भाविकांनी मंदिरात गर्दीमुळे दर्शन रांगेचा दरवाजा बंद केल्यानंतर गोंधळ घातला. त्यांनी बंद दारावर लाथा मारून हुल्लडबाजी केली.
2. या गोंधळाबाबत मंदिर प्रशासन आणि सुरक्षारक्षकांनी काय कारवाई केली?
गोंधळ घालणाऱ्या भाविकांना समज देण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु त्यांनी गोंधळ सुरूच ठेवल्याने सुरक्षारक्षकांना त्यांना रोखावे लागले. यामुळे झटापटीचा प्रकार घडला.
3. महाराष्ट्रातील ज्योतिर्लिंगांबद्दल माहिती काय आहे?
महाराष्ट्रात देशातील 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी 5 ज्योतिर्लिंग आहेत. त्यापैकी एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर मंदिरात आहे.