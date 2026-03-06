English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
नाशिकमध्ये तरुणाची फसवणूक, परदेशात नोकरी लावून देतो म्हणत तब्बल 5 लाख 43 हजारांचा गंडा

Nashik News: नाशिकमधून एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एका तरुणाला परदेशात नोकरी देतो असे सांगत एका इसामाने त्याच्याकडून तब्बल 5 लाख 43 हजार रुपये उकळले. या प्रकरणी पोलिसांचा तपास सुरू आहे. काय आहे संपूर्ण घटना जाणून घ्या फक्त एका क्लिकवर   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 6, 2026, 06:12 PM IST
Nashik Abroad Job Fraud:

Nashik Abroad Job Fraud: नाशिकमध्ये परदेशात नोकरीच्या आमिषाने फसवणुकीचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. ऑस्ट्रेलियात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत एका व्यक्तीची तब्बल 5 लाख 43 हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी अंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस अधिक तपास करत आहेत. 

ऑस्ट्रेलियात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत फसवणूक

नाशिकच्या सिडको परिसरातील पवननगर येथे राहणारे मनोज धरमसिंग नांगला यांना ऑस्ट्रेलियात नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत फसवणूक करण्यात आली. 17 जून 2024 रोजी जतिंदरसिंह नावाच्या संशयिताने नांगला यांच्या मोबाईलवर नोकरीसंदर्भात संदेश पाठवला. या संदेशामध्ये ऑस्ट्रेलियातील ‘प्राईम फलोअर मिल्स’ या कंपनीत नोकरी लावून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. संशयिताने नांगला आणि त्यांच्या सासूचा विश्वास संपादन करत त्यांना भारतातील नोकरी सोडण्यासही प्रवृत्त केले. त्यानंतर व्हिसा आणि नोकरी प्रक्रियेच्या नावाखाली टप्प्याटप्प्याने पाच लाख त्रेचाळीस हजार रुपये ऑनलाइन घेतले. मात्र बराच कालावधी उलटल्यानंतरही नांगला यांना ना नोकरी मिळाली, ना व्हिसा. त्यामुळे आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी अंबड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. 

 

देशभरामध्ये बेरोजगारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ

सध्या देशभरामध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने अनेक तरुणांना अशा पद्धतीने बोलून गंडा घालण्यात येतोय. गेल्या चार दिवसांपूर्वी नाशिकच्या एका तरुणाला ऑस्ट्रेलियामध्ये नोकरी लावून देण्याचा आमिष दाखवत तब्बल पाच लाखापेक्षा जास्त रुपयाचा गंडा घालण्यात आलाय या तरुणावर कारवाई झाली पाहिजे असं मत बेरोजगार तरुणांनी आणि विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले आहे. सध्या बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने सरकारने यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा असं देखील मिळत तरुणांनी व्यक्त केले आहे. सध्या बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असल्याने अशा पद्धतीच्या घटना अनेक ठिकाणी घडत असल्याचं देखील नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. 

 

पोलिसांकडून नागरिकांना सावध राहण्याचे आवाहन

दरम्यान, या प्रकरणी जतिंदरसिंह या संशयिताविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिस अधिक तपास करत आहेत. परदेशात नोकरीच्या आमिषाने होणाऱ्या फसवणुकीपासून नागरिकांनी सावध राहण्याचे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे. 

 

अहिल्यानगरमधील अशीच एक घटना 

दरम्यान अहिल्यानगरच्या शेगावमधून नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणूक केल्याची एक धक्कादायक बाब समोर आली होती. एका हॉटेल मालकाने त्याच्या साथीदारांसह मिळून काही गरजू मुलींना नोकरीचे आमिष दाखवत त्यांच्याकडून बळजबरीने वेश्या व्यवसाय करून घेत होते. पोलिसांनी गोपनीय माहितीच्या आधारे या हॉटेलवर छापा टाकून वेश्या व्यवसायाचा पर्दाफाश केला. या कारवाईत 3 बांगलादेशी तरुणींची सुटका करण्यात आली असून 6 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

