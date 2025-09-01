मालेगावात ढगफुटीसदृश्य पावसाचं थैमान! आश्वासन पोहोचलं प्रत्यक्ष मदत कधी?

Malegaon Cloudburst heavy rain : (Malegaon News) राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये पावसाचा जोर कमीजास्त प्रमाणात दिसत असतानाच उत्तर महाराष्ट्रातील मालेगाव तालुक्यात असणाऱ्या माळामाथा परिसरात ढगफुटी सदृश्य पावसाने हाहाकार माजवला. अचानक झालेल्या या अतिप्रचंड पावसामुळं कांदा, कपाशी, मका या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून, मध्यरात्री आलेल्या पावसाने कंधाने, झोडगे, चिखल ओहोळ, शेंदुर्णी, साजवळ या गावांमध्ये मोठं नुकसान केल्याचं पाहायला मिळालं. दरम्यान, साजवळ इथं याच पावसादरम्यान वीज पडून एक म्हैस ठार झाली तर अनेक ठिकाणी शेत शिवारात पाणी साचल्याची घटना घडली. एकीकडे ढगफुटी सदृश्य पाऊस आणि दुसरीकडे पावसाची प्रतीक्षा असंच काही चित्र नाशिकच्या ग्रामीण भागांमध्ये पाहायला मिळत आहे.
सदर घटनेनंतर महसूल अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करत मदत करण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र आता ही मदत प्रत्यक्षात पोहोचण्यासाठी आपल्याला किती वेळ लागणार हाच प्रश्न शेतकरी उपलब्ध करत आहेत. मदतीचं आश्वासन आणि प्रत्यक्षात मिळणारी मदत यांमध्ये प्रचंड तफावत असल्याचंच येथील स्थानिक शेतकऱ्यांचं मत आहे.
पाऊस, दुष्काळ आणि तत्सम आपत्तीचा पहिला फटका हा कायमच शेतकऱ्यांना बसत असतो. यामध्ये शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडत असतानाच पोशिंद्याला मदत देण्यात मात्र प्रशासकीय यंत्रणेकडून सातत्यानं दिरंगाई होताना दिसते असंत मालेगावसह सर्व भागांतील प्रभावित शेतकऱ्यांचं म्हणणं. त्यामुळं पंचनामे झाल्यानंतर तरी किमान मदत प्रक्रियेला वेग देऊन प्रत्यक्षात मदत वेगानं पोहोचवण्याची मागणीच या शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे.