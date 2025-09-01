English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मालेगावात ढगफुटीसदृश्य पावसाचं थैमान! आश्वासन पोहोचलं प्रत्यक्ष मदत कधी?

Malegaon Cloudburst : मालेगावात झालेल्या अतिमुसळधार पावसामुळं मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांच्या शेतशिवारांचं आणि पशुधनाचं नुकसान झालं आहे. 

सायली पाटील | Updated: Sep 1, 2025, 07:08 AM IST
मालेगावात ढगफुटीसदृश्य पावसाचं थैमान! आश्वासन पोहोचलं प्रत्यक्ष मदत कधी?
nasik malegaon indapur cloudburst like rain latest update Maharashtra weather news

Malegaon Cloudburst heavy rain : (Malegaon News) राज्याच्या बहुतांश भागांमध्ये पावसाचा जोर कमीजास्त प्रमाणात दिसत असतानाच उत्तर महाराष्ट्रातील मालेगाव तालुक्यात असणाऱ्या माळामाथा परिसरात ढगफुटी सदृश्य पावसाने हाहाकार माजवला. अचानक झालेल्या या अतिप्रचंड पावसामुळं कांदा, कपाशी, मका या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून, मध्यरात्री आलेल्या पावसाने कंधाने, झोडगे, चिखल ओहोळ, शेंदुर्णी, साजवळ या गावांमध्ये मोठं नुकसान केल्याचं पाहायला मिळालं. दरम्यान, साजवळ इथं याच पावसादरम्यान वीज पडून एक म्हैस ठार झाली तर अनेक ठिकाणी शेत शिवारात पाणी साचल्याची घटना घडली. एकीकडे ढगफुटी सदृश्य पाऊस आणि दुसरीकडे पावसाची प्रतीक्षा असंच काही चित्र नाशिकच्या ग्रामीण भागांमध्ये पाहायला मिळत आहे. 

सदर घटनेनंतर महसूल अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करत मदत करण्याचं आश्वासन दिलं. मात्र आता ही मदत प्रत्यक्षात पोहोचण्यासाठी आपल्याला किती वेळ लागणार हाच प्रश्न शेतकरी उपलब्ध करत आहेत. मदतीचं आश्वासन आणि प्रत्यक्षात मिळणारी मदत यांमध्ये प्रचंड तफावत असल्याचंच येथील स्थानिक शेतकऱ्यांचं मत आहे. 

मदतीची आश्वासनं, मग प्रत्यक्ष मदत कधी? 

पाऊस, दुष्काळ आणि तत्सम आपत्तीचा पहिला फटका हा कायमच शेतकऱ्यांना बसत असतो. यामध्ये शेतकऱ्यांचं कंबरडं मोडत असतानाच पोशिंद्याला मदत देण्यात मात्र प्रशासकीय यंत्रणेकडून सातत्यानं दिरंगाई होताना दिसते असंत मालेगावसह सर्व भागांतील प्रभावित शेतकऱ्यांचं म्हणणं. त्यामुळं पंचनामे झाल्यानंतर तरी किमान मदत प्रक्रियेला वेग देऊन प्रत्यक्षात मदत वेगानं पोहोचवण्याची मागणीच या शेतकरी वर्गाकडून केली जात आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
NasikMALEGAONindapurcloudburstrain

इतर बातम्या

शिवसेनेचा राज ठाकरेंवर पलटवार, शिंदेंनी केलेला कामाचा पाढा...

महाराष्ट्र बातम्या