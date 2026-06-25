नसरापूर प्रकरण : '65 वर्षांचा वृद्ध, लैंगिक क्रिया करू शकतो? पोटंसी रिपोर्टचा उल्लेख करत न्यायाधीशांनी काय नमूद केलं?

नसरापूरमधील साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार आणि त्यानंतर तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात आज पुणे सत्र न्यायालयात सरकाली वकील आणि भीमराव कांबळेच्या वकिलाने युक्तीवाद केला. या दोन्ही वकिलांचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी भीमराव कांबळेला दोषी ठरवलं आहे. भीमराव कांबळेवरील सर्व गुन्हे सिद्ध झाले असून दोन गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा कायद्यात तरतूद आहे. तर एका गुन्ह्यामध्ये आजन्म जन्मठेपची शिक्षा आहे. आरोपीचा वकील भीमराव कांबळेच्या बचावासाठी वकिलाने कोर्टातील युक्तीवाद हा धक्कादायक होता.
आरोपीच्या वकिलांने युक्तीवाद करताना म्हटलं की, आरोपी या घटनेमुळे धक्कात आहे. तो 65 वर्षांचा असून हा वृद्ध व्यक्ती एवढा क्रूर गुन्हा करु शकतो का? भीमराव कांबळे याला सात मुली आणि पत्नी आहेत. न्यायालयात आरोपीला अनेक वेळा विचारणा करण्यात आली. त्याला अनेक वेळा त्याची बाजू मांडण्यासाठी विचारण्यात आलं. पण तो काहीही बोलला नाही. त्यामुळे आरोपी भीमराव कांबळेचे मेटंल हेल्ठ आणि पोटंन्सी रिपोर्ट याचा विचार करता तो मेंटली फीट आहे आणि तो लैंगिक कृत्य करण्यास सक्षम आहे, असे असलं तरी त्याला जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात यावी.
दरम्यान कोर्टातील आरोपी भीमराव कांबळेची हालचाल देहबोली पाहता त्याला कोणताही पश्चाताप नाही असं दिसून आलं आहे. न्यायलयाने आरोपीला दोषी ठरवल्यानंतरही त्याच्या चेहऱ्यावर कोणतेही हावभाव दिसत नव्हते, असं न्यायाधीशांनी नमूद केलं आहे. ते म्हणाले की, हा आरोपी न्यायालयातील कामकाजात अतिशय सामान्यपणे वागायचा. ते म्हणाले की, असं कृत्य केल्यानंतरही पश्चाताप नसलेला व्यक्ती हा समाजासाठी अत्यंत घातक आहे.
दरम्यान आरोपी भीमराव कांबळे याचं पोटन्सी टेस्ट आणि मेंटल हेल्थ टेस्ट हे दोन्ह रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यामुळे त्याच्यावर कोणतीही दया दाखवता येणार नाही. आता सोमवारी न्यायालय काय शिक्षा देणार याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागलंय.