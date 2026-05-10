Nasrapur Crime : 'आम्ही शांत आहोत, पण ...' नसरापूर प्रकरणातील पीडितेच्या चिमुकलीच्या पित्याची आर्त हाक

Nasrapur Crime News : पुण्यातील नसरापूर प्रकरणातील चिमुकलीच्या पीडितेच्या वडिलांनी सामान्य जनतेला आर्त हाक दिली आहे. या प्रकरणात 10 मे रोजी शोकसभा आयोजित केली होती. ज्यामध्ये त्यांनी आर्त हाक मारली आहे.
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूरमध्ये चार वर्षांच्या चिमुकलीवर 65 वर्षीय नराधाम भिमराव कांबळेने लैंगिक अत्याचार करुन अमानुषपणे तिची हत्या केली. या प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या प्रकरणात पीडित चिमुकलीच्या वडिलांनी कठोर भूमिका घेतली होती. त्यांनी या काळानंतर आपण कोणत्याही राजकीय व्यक्तींशी नराधमाला कठोर शिक्षा होत नाही तोपर्यंत न भेटण्याचा निर्णय घेतला. या प्रकरणाला आज दहा दिवस उलटून गेले आहेत. या प्रकरणात त्यांनी पहिल्यांदा लहान मुलांच्या पालकांना एक आवाहन केलं आहे. 10 म रोजी 5 वाजता शोकसभा आयोजित केली आहे.
नसरापूर येथील दुर्दैवी अत्याचार प्रकरणातील निष्पाप चिमुकलीला श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आज पुण्याच्या धायरी परिसरात एका भावपूर्ण शोकसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या शोकसभेला पीडित चिमुकलीचे आई-वडील आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
या संदर्भात पीडित चिमुकलीच्या वडिलांनी एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, मी त्या पीडित चिमुकलीचा बाबा. त्या नराधमाने आमच्या बाळाला आमच्याकडून हिरावून घेतले. आज आमच्या घरात संपूर्ण शांतता आहे. ही शांतता नसून आमच्यासाठी दररोजचा मृत्यूच आहे. यासाठी मी सगळ्या आईवडिलांना विनंती करतो की, मूकमोर्चाचं आयोजन केलं आहे. तेथे सगळ्या मुलांच्या पालकांनी सहभागी व्हायचं आहे. 'माझ्या चिमुरडीला न्याय द्या. या मूक मोर्चात सहभागी व्हा.' नसरापूर घटनेच्या निषेधार्थ पुण्यात कॅण्डल मार्च आणि मूक मोर्चा काढण्यात येत आहे. थोड्याच वेळात बालगंधर्व रंगमंदिरापासून मूकमोर्चाला सुरुवात झाली आहे. नसरापूर घटनेतील आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची कॅलेंडर मार्च काढण्यात येत आहे. सर्वच स्तरावरुन नराधमाच्या फाशीची मागणी केली जात आहे.
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरापूर प्रकरणात 1 मे रोजी चार वर्षांच्या चिमुकलीवर 65 वर्षीय नराधम भिमराव कांबळेने लैंगिक अत्याचार केला. गाईचं वासरु दाखवत तिला गोठ्यात घेऊन गेला. तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. आपला गुन्हा लपवण्यासाठी त्याने चिमुकलीला दगडाने ठेचून तिची हत्या केली. आणि क्रूरकृत्य लपवण्यासाठी चिमुकलीचा मृतदेह शेणात लपवलं होतं. हे प्रकरण इतकं भयानक होतं. गावातील मंदिरातील बॅटरीवर चालणाऱ्या सीसीटीव्हीत चिमुकली नराधमासोबत दिसली होती. यानंतर त्याच दिवशी नसरापूर गावातील लोकांनी नराधमाला पकडून त्याला पोलिसांच्या ताब्यात दिलं.
आरोपी भीमराव कांबळे सध्या पोलिसांच्या ताब्यात असून त्याला न्यायालयाने 7 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली होती. पोलिसांनी घटनास्थळावरून सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर तांत्रिक पुरावे जप्त केले आहेत. तपासासाठी SIT (विशेष तपास पथक) स्थापन करण्यात आले आहे. शवविच्छेदन अहवालानुसार मुलीचा मृत्यू श्वास गुदमरल्याने झाला असल्याचे समोर आले आहे. आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली असून, नशेत असल्याने हे घडले असा बनाव त्याने केला आहे. ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी 15 दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आश्वासन दिले आहे.