नसरापूर अत्याचार प्रकरणाचा निकाल काय लागणार? आतापर्यंतचा घटनाक्रम

नसरापूर येथील साडेतीन वर्षांच्या मुलीवरील अत्याचार आणि खून प्रकरणाचा निकाल आज 11 वाजता विशेष न्यायालय जाहीर झाला आहे. 1 मे रोजी घडलेल्या या गुन्ह्याचा तपास अवघ्या 16 दिवसांत पूर्ण करून 1200 पानी दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. 55 साक्षीदार, डीएनए, सीसीटीव्ही व वैद्यकीय पुराव्यांच्या आधारे सुनावणी पूर्ण झाली. अवघ्या दोन महिन्यांत निकालाच्या टप्प्यावर पोहोचलेला हा राज्यातील सर्वांत जलदगती खटल्यांपैकी एक ठरणार आहे.
1 मे रोजी पुण्यातील नसरापूर येथे साडे तीन वर्षांची चिमुकली आपल्या आजीकडे सुट्टीत राहायला गेली होती. यावेळी दुपारच्या सुमारास नराधम भीमराव कांबळेने वासरु दाखवतो या बहाण्याने गोठ्यात नेलं. तेथे या चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचार केला आणि नंतर तिची निर्घृण हत्या केली. नराधम एवढ्यावरच थांबला नाही तर तिची ओळख मिटावी म्हणून तिला शेणाच्या खड्ड्यात लपवून ठेवलं. मुलगी मिळत नाही म्हणून शोधाशोध सुरु झाली असता CCTV मध्ये चिमुकली या नराधमासोबत जाताना दिसली. या प्रकरणाने संतापाची लाट उसळली होती.
१ मे : चिमुकलीवर अत्याचार करून खून
१ मे : संशयित भीमराव कांबळे ताब्यात
१६ मे : १,२०० पानी दोषारोपपत्र दाखल
२९ मे : इन-कॅमेरा सुनावणी सुरू
१३ जून : ५३ साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण
१७ जून : ५५ साक्षीदारांची साक्ष नोंद
२० जून : अंतिम युक्तिवाद पूर्ण, निकाल राखी
२५ जून : विशेष न्यायालय निकाल देणार
▪️ तीन बाल साक्षीदार
▪️ सीसीटीव्ही फुटेज
▪️ एनव्हीआर पुरावा
▪️ डीएनए व न्यायवैद्यकीय अहवाल
▪️ वैद्यकीय व शवविच्छेदन अहवाल
▪️ १६ दिवसांत तपास पूर्ण
▪️ १,२०० पानी दोषारोपपत्र
▪️ ५५ साक्षीदारांची साक्ष
▪️ अवघ्या दोन महिन्यांत निकाल
▪️ राज्यातील सर्वांत जलदगती खटल्यांपैकी एक