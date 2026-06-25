/16 दिवसांत 55 साक्षीदार, डीएनए अन् In Camera सुनावणी, नसरापूर अत्याचार-खून प्रकरणाचा आज निकाल

पुण्यातील नसरापूर येथे साडेतीन वर्षांच्या मुलीवरील अत्याचार व खून प्रकरणाचा निकाल आज विशेष न्यायालय देण्याची शक्यता आहे. 1 मे रोजी घडलेल्या गुन्ह्यानंतर अवघ्या 56 दिवसात खटला निकालाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. पोलिसांनी 16 दिवसांत 1200 पानी दोषारोपपत्र दाखल केले. 55 साक्षीदार, डीएनए, सीसीटीव्ही आणि वैद्यकीय पुराव्यांच्या आधारे सुनावणी पूर्ण झाली आहे हा राज्यातील सर्वांत जलदगतीने निकाली निघालेल्या खटल्यांपैकी एक ठरणार आहे. त्यामुळे नाराधम आरोपीला फाशीची शिक्षा होणार का याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
1 मे रोजी आजीकडे सुट्ट्यांमध्ये गेलेल्या साडे तीन वर्षांच्या चिमुकलीवर 65 वर्षीय नराधमाने लैंगिक अत्याचार करुन तिची निर्घुणपणे हत्या केली होती. यानंतर पोलिसांनी नराधमाला ताब्यात घेतलं. गुन्हा घडल्यानंतर 45 दिवसांत या खटल्याचा निकाल लागणार आहे. राज्याच्या न्यायालयाीन इतिहासातील जलदगतीने सुनावणी होणारा हा पहिला खटला आहे.
या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला गजाआड केला. या घटनेनंतर अनेक निदर्शने झाली. पुण्यासह संपूर्ण राज्यात संताप व्यक्त करण्यात आला. याचे पडसाद अनेक ठिकाणी उमटले. नागरिकांनी फाशीच्या शिक्षेप्रमाणे कठोर शिक्षा देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
65 वर्षीय आरोपी भीमराव कांबळे याने या साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीला खाऊचे आणि वासरू दाखवण्याचे आमिष दाखवून पळवून नेले. एका गुरांच्या गोठ्याजवळील शेडमध्ये नेऊन तिच्यावर अमानुष लैंगिक अत्याचार (सोडोमी) केले. मुलीने आरडाओरडा करू नये म्हणून तिच्या तोंडात कापड कोंबून, छातीवर वार करून तिचा गुदमरवून खून करण्यात आला. त्यानंतर पुरावे नष्ट करण्यासाठी तिचा मृतदेह लपवण्याचा प्रयत्न केला गेला.
या घटनेनंतर संतप्त गावकऱ्यांनी मुलीचा मृतदेह थेट पुणे-बेंगळुरू महामार्गावरील नवले पुलावर आणून 4 तास रस्ता रोको आंदोलन केले. आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याच्या मागणीसाठी पोलिसांनी रात्री उशिरापर्यंत आंदोलकांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला.भोर-राजगड बंद: या घटनेच्या निषेधार्थ भोर आणि राजगड तालुक्यांमध्ये व्यापाऱ्यांनी संपूर्ण बंद पाळला होता.
आरोपीची पार्श्वभूमीपोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी भीमराव कांबळे हा मूळचा वेगळ्या गावचा असून त्याने कुटुंबाशी संबंध तुटल्याने नसरापुरात मोलमजुरी सुरू केली होती.धक्कादायक बाब म्हणजे या आरोपीवर 1998 आणि 2015 मध्येही लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल झाले होते. मात्र, आधीच्या प्रकरणांमध्ये पुरावे अभावी त्याची सुटका झाली होती, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठा रोष होता