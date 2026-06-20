नसरापूर प्रकरणाला वेगळं वळण? आरोपी म्हणाला, 'CCTV मध्ये दिसणारी व्यक्ती मी नाहीच'; राम मंदिर, काळूबाई मंदिराचाही उल्लेख

नसरापूर अत्याचार प्रकरणी अटकेत असलेला आरोपी भीमराव कांबळेने सुनावणीदम्यान कोर्टात धक्कादायक जबाब नोंदवला आहे. नराधम आरोपीने कोर्टासमोर सगळे आरोप फेटाळले आहेत. घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसणारा व्यक्ती मी नाहीच, असा दावा भीमराम कांबळेने कोर्टासमोर केला. मात्र नंतर त्याचं पितळ उघडलं पडलं.
न्यायालयाने आरोपी भीमराव कांबळेला एकूण 88 प्रश्न विचारले. आरोपीने सगळ्या प्रश्नावर नाही असे उत्तर दिले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसणारी व्यक्ती मी नाहीच असे आरोपीने चार वेळा सांगितले. खोटे उत्तर दिल्यानंतर फुटेज झूम करून दाखवल्यावर सीसीटीव्हीतील व्यक्ती स्वतःच असल्याचे मान्य केले. मात्र, चिमुकली कोण, हे माहिती नसल्याचे सांगून स्वत:ला वाचवण्याचा प्रयत्न केला
कोर्टाने विचारलेल्या सगळ्या प्रश्नांना आरोपीने नाही असे उत्तर दिलं. सर्व आरोप आरोपीने फेटाळले. सुरुवातीला सीसीटीव्ही फुटेजमधील व्यक्ती मी नाही असा जबाब देखील आरोपीने नोंदवला. सीसीटीव्हीमध्ये दिसणारी चिमुकली कोण मला माहिती नाही असं देखील आरोपीने कोर्टासमोर सांगितलं. न्यायालयाने विचारले, की घटनास्थळाकडे जाताना सोबत एक लहान मुलगी दिसत आहे. परतताना एकटाच दिसत आहे, त्या मुलीचे काय झाले? यावर सुरुवातीला त्याने आपल्याला काही माहिती नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर घटनेदिवशी साडेअकरा वाजता तो राम मंदिरात गेला होता.
तेथून आरोपी भीमराव कांबळे घायवळांच्या शेडमध्ये गेला, तेव्हा तेथे मुलगी आली. तिला गाठी-शेव दिली. तिला गोठ्यात नेताना आरोपी पाय घसरून पडल्याने मुलीच्या डोक्याला मार लागला व ती रडू लागली. त्यामुळे तिला कॉटवर झोपविले. लोक आरोप करतील म्हणून तिला तेथेच सोडून काळूबाई मंदिरात कट्ट्यावर जाऊन बसल्याचे त्याने सांगितले.
या प्रकरणाच्या खटल्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत तब्बल 55 साक्षीदारांच्या साक्षी न्यायालयात नोंदवण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय पुरावे, वैज्ञानिक माहिती, बाल साक्षीदाराची साक्ष आणि डीएनए प्रोफायलिंग रेकॉर्डवर घेण्यात आले आहेत. सायबर तज्ज्ञ आणि मुख्य तपास अधिकारी यांच्या साक्षी सोमवारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. दररोज सुनावणी होत असल्याने खटल्याचा निकाल महिनाभरात लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 1 मे रोजी नसरापूर परिसरात साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची घटना घडली होती.