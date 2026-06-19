/नसरापूर प्रकरणात कौर्याची परिसीमा! चिमुकलीच्या मृत्यूनंतर भीमराव कांबळेने मृतदेहावर...; सरकारी वकिलांनी कोर्टाला दिला पुरावा

नसरापूर येथील चिमुकलीवरील अत्याचार आणि खून प्रकरणाच्या खटल्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत तब्बल 55 साक्षीदारांच्या साक्षी न्यायालयात नोंदवण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय पुरावे, वैज्ञानिक माहिती, बाल साक्षीदाराची साक्ष आणि डीएनए प्रोफायलिंग रेकॉर्डवर घेण्यात आले आहेत. सायबर तज्ज्ञ आणि मुख्य तपास अधिकारी यांच्या साक्षी सोमवारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. दररोज सुनावणी होत असल्याने खटल्याचा निकाल महिनाभरात लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असं असतानाच या प्रकरणासंदर्भात हादरवून टाकणारा नवीन खुलासा सरकार पक्षाने न्यायालयासमोर केला आहे.
1 मे रोजी नसरापूर परिसरात साडेतीन वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची घटना घडली होती विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी जलद निकालाबाबत विश्वास व्यक्त केला आहे. राज्याच्या इतिहासातील सर्वात वेगाने चाललेल्या खटल्यांपैकी हा एक ठरण्याची शक्यता आहे. याच खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टासमोर बाजू मांडताना विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी ससून रुग्णालयाच्या शिवविच्छेदन अहवालाचा संदर्भ देत न्यायालयासमोर एक धक्कादायक खुलासा केला आहे. मृत्यूनंतरही नराधमाने चिमुकलीवर अत्याचार केल्याचे वैद्यकीय पुरावे सरकारी पक्षाकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. मंगळवारी या खटल्यातील यापूर्वी कधीही समोर न आलेल्या अत्यंत धक्कादायक गोष्टी सरकारी वकिलांनी बाजू मांडल्यानंतर समोर आल्या. आरोपी भीमराव कांबळेने चिमुकलीचे अपहरण करून तिच्यावर अनैसर्गिक अत्याचार केले. त्यानंतर तिची हत्या केली इतकेच नव्हे तर तिच्या मृत्यूनंतरही मृतदेहावर अत्याचार केल्याचा दावा सरकार पक्षाने न्यायालयात केला आहे. हा दावा करताना वैद्यकीय पुराव्यांची जोड देण्यात आली आहे. वैद्यकीय पुराव्यांमध्ये तसा उल्लेख आणि संदर्भ कुठे आहे हे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं.
या प्रकरणात सरकार पक्षाचे साक्ष पुरावे नोंदवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. याबाबत पुरावे देखील सादर करण्यात आले आहेत. घटना घडल्यानंतर पोलिसांनी गतीने तपास करून 16 दिवसात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर आता सरकार पक्षाने 16 दिवसात 55 जणांची साक्ष नोंदवली आहे. या प्रकरणासंदर्भातील 355 पेक्षा जास्त कागदपत्रे सरकारी पक्षाकडून पुरावे म्हणून सादर करण्यात आली आहेत. उन्हाळी सुट्टीसाठी आजीच्या गावी गेलेल्या चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या भीमराव कांबळेला यापूर्वीही दोन वेळा लैंगिक अत्याचारासंदर्भात तुरुंगाची हवा खावी लागली होती, ही बाबही सरकारी पक्षाने मांडली आहे.