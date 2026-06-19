Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /नसरापूर प्रकरणात कौर्याची परिसीमा! चिमुकलीच्या मृत्यूनंतर भीमराव कांबळेने मृतदेहावर...; सरकारी वकिलांनी कोर्टाला दिला पुरावा

नसरापूर प्रकरणात कौर्याची परिसीमा! चिमुकलीच्या मृत्यूनंतर भीमराव कांबळेने मृतदेहावर...; सरकारी वकिलांनी कोर्टाला दिला पुरावा

पुण्यामधील भोर तालुक्यातील नसरापूर येथे 1 मे रोजी घडलेल्या हादरवून टाकणाऱ्या गुन्ह्यासंदर्भात यापूर्वी कधीही समोर न आलेला तपशील न्यायालयामध्ये सुनावणीदरम्यान पुढे आला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 19, 2026, 10:01 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:01 AM IST
नसरापूर प्रकरणात कौर्याची परिसीमा! चिमुकलीच्या मृत्यूनंतर भीमराव कांबळेने मृतदेहावर...; सरकारी वकिलांनी कोर्टाला दिला पुरावा

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
नसरापूर प्रकरणात कौर्याची परिसीमा! चिमुकलीच्या मृत्यूनंतर आरोपी भीमरावने मृतदेहावर..
Nasrapur4 min ago
2
monsoon9 min ago
3
Breaking News Maharashtra20 min ago
4
Rajabhau Waje1 hr ago
5
accident1 hr ago