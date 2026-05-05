English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • मोठी बातमी! लैंगिक अत्याचार प्रकरणात महाराष्ट्रात नवा कायदा, आता यापुढे...; फडणवीसांंचे कॅबिनेट बैठकीत निर्देश

मोठी बातमी! लैंगिक अत्याचार प्रकरणात महाराष्ट्रात नवा कायदा, आता यापुढे...; फडणवीसांंचे कॅबिनेट बैठकीत निर्देश

Maharashtra Government Making New Law: राज्याच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये नव्या कायद्यासंदर्भात थेट निर्देश दिले आहेत.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 5, 2026, 01:27 PM IST
मोठी बातमी! लैंगिक अत्याचार प्रकरणात महाराष्ट्रात नवा कायदा, आता यापुढे...; फडणवीसांंचे कॅबिनेट बैठकीत निर्देश
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Government Making New Law: पुण्यातील भोर येथील नसरापूरमध्ये चिमुकलीवर बलात्कार करुन हत्या केल्याच्या प्रकरणामुळे राज्यभरामध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणामधील प्रमुख आरोपी असलेला भीमराव कांबळे हा यापूर्वीच लैंगिक अत्याचाराच्या दोन प्रकरणांमध्ये आरोपी असूनही तो कायदेशीर प्रक्रियेनंतर मुक्तपणे फिरत असल्यानेच त्याला हा गुन्हा करण्याचं मनोबळ मिळाल्याचा आरोप आता केला जात आहे. लैंगिक अत्याचाराप्रकरणामध्ये राज्य सरकारने कायदे अधिक कठोर करावेत अशी मागणी होत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये एक मोठा निर्णय घेतला आहे. लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना यापुढे पॅरोल मिळणार नाही, असा कायदा करण्याचा निर्णय़ राज्य सरकारने घेतला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय झालं?

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा कायदा करण्यासंदर्भाती निर्देश दिले आहेत. देवेंद्र फडणवीस सरकार कायद्यात बदल करण्याच्या तयारीत आहे. लैंगिक प्रकरणातील 80 ते 90 टक्के आरोपी हे त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात आणि त्या काळात ते परत तेच गुन्हे करतात, असं आकडेवारीवरुन समोर येत आहे.  2014 ते 2019 या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशा गुन्ह्यातील आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असा कायदा केला होता. हा कायदा दोन ते तीन वर्ष अस्तित्वात होता. पण कालांतराने हा कायदा न्यायालयाने रद्द केला. आता पुन्हा तसाच कायदा करा असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
NasrapurNasrapur Rape CaseCMDevendra FadnavisGovernment

इतर बातम्या

महाराष्ट्रात दिवाळीआधी काहीतरी मोठं घडणार? शिंदेंच्या मनात...

महाराष्ट्र बातम्या