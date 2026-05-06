English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Nasrapur Rape Case: अत्याचारापूर्वी चिमुकलीचं तोंड..., नंतर आरोपीने तिच्या छातीत..; डॉक्टरांच्या अहवालात धक्कादायक तपशील

Nasrapur Rape Case: अत्याचारापूर्वी चिमुकलीचं तोंड..., नंतर आरोपीने तिच्या छातीत..; डॉक्टरांच्या अहवालात धक्कादायक तपशील

Nasrapur Rape Case Update: नसरापूर प्रकरणामध्ये अनेक तपास पथक या गावामध्ये तळ ठोकून असतानाच दुसरीकडे पीडितेच्या मृतदेहाच्या गुणोत्तर तपासणीचा अहवाल समोर आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 6, 2026, 11:50 AM IST
Nasrapur Rape Case: अत्याचारापूर्वी चिमुकलीचं तोंड..., नंतर आरोपीने तिच्या छातीत..; डॉक्टरांच्या अहवालात धक्कादायक तपशील
आरोपीसंदर्भात धक्कादायक खुलासा (फोटो सोशल मीडिया आणि एआयवरुन साभार)

Nasrapur Rape Case Update: नसरापूर प्रकरणामधील चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचारांचे हादरवून टाकणारे पुरावे ससून रुग्णालयाचा प्राथमिक अहवालामध्ये समोर आले आहेत. गायीचं वासरू दाखवण्याचं आमिष दाखवून 65 वर्षीय भीमराव कांबळे नावाच्या नराधमाने आजीच्या गावी उन्हाळ्याच्या सुट्टीनिमित्त राहायला आलेल्या चार वर्षाच्या चिमुकलीवर अमानुष अत्याचार केले. त्यानंतर तिची हत्या करुन मृतदेह शेणाच्या ढीगाऱ्याखाली गाडला. या प्रकरणामध्ये आरोपीला सीसीटीव्हीमधील फुटेजच्या माध्यमातून अटक करण्यात आल्यानंतर त्याला 7 मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. दरम्यान, या पीडित चिमुकलीच्या मृतदेहाची गुणोत्तर तपासणी ससून रुग्णालयात करण्यात आली. रुग्णालयाच्या न्याय वैद्यकीय शास्त्र विभागात वैद्यकीय तज्ञांनी मृतदेहाची इन कॅमेरा उत्तरीय तपासणी केली व त्याचा प्राथमिक अहवाल पोलिसांकडे सादर करण्यात आला असून त्यातून धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

तोंड दाबून अत्याचार केले

आरोपी भीमराव कांबळे दुपारच्या सुमारस या चिमुकलीला गोठ्यात वासरु दाखवण्याचं आमिष दाखवून हात पकडून घेऊन गेला. त्यानंतर त्याने तिचे तोंड दाबून तिच्यावर अमानुष अत्याचार केले. चिमुकलीचे तोंड दाबून तिच्यावर अत्याचार करण्यात आल्याचं ससून रुग्णालयाचा प्राथमिक अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. चिमुकलीच्या तोंडामध्ये आरोपीने पायमोजा कोंबला होता. अत्याचार करताना चिमुकलीने आरडाओरड करुन नये म्हणून आरोपीने तिचं तोंड बंद केलं होतं. आरोपीने चिमुकलीच्या तोंडात पायमोजा कोंबून अत्याचार केल्याचे विच्छेदन अहवालात उघड झाले आहे. 

क्रूरपणा इथेच संपला नाही

आरोपी भीमराव कांबळेचा क्रूरपणा इथेच संपला नाही. त्याने चिमुकलीचं तोंड दाबून तिच्यावर अत्याचार केल्यानंतरही त्याने या चिमुकल्या जीवाचे हाल केले. या पीडितेचा मृत्यू झाल्याची खात्री करण्यासाठी आरोपीने तिच्या छातीत जोरदार बुक्की मारल्याचेही ससूनच्या प्राथमिक वैद्यकीय अहवालात म्हटले आहे.

अरोपपत्र पंधरा दिवसांनी दाखल होणार

नसरापूर येथे निष्पाप चिमुकलीवर झालेल्या अत्याचार प्रकरणाचा पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून गांभीर्याने तपास सुरू आहे या प्रकरणातील नराधमाला फाशीसारखी कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी पोलिसांकडून युद्ध पातळीवर तपास सुरू असून येत्या पंधरा दिवसात जिल्हा सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात येणार आहे अशी माहिती पोलीस अधीक्षक संदीप सिंहगिल यांनी दिली.

अनेक पथक नसरापूरमध्ये तळ ठोकून

परिस्थिती जन्य पुरावे, टेक्निकल एव्हिडन्स गोळा करण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. साक्षी-पुरावे गोळा करण्यासाठी तपास पथक नसरापुरात तळ ठोकून आहे. ही केस पोस्को कोर्टातही तेवढ्याच सक्षमकेनं चालावी, यासाठी स्पेशल पीपी मिळवण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलीस प्रयत्नशील आहेत.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Nasrapurrape caseBhimrao Kamblivictimphysical harassment

इतर बातम्या

'3 Idiots'च्या सिक्वेलमध्ये 'चौथ्या इडियट...

मनोरंजन