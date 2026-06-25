/नसरापूर प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणी दरम्यान कोर्टात नेमकं काय घडलं? आरोपी भीमराव कांबळे काय म्हणाला?

नसरापूर प्रकरणात आज अंतिम सुनावणी झाली. या प्रकरणात न्यायाधीश एस आर साळुखे यांनी आरोपीस दोषी ठरवले. मात्र अंतिम निकाल 29 जून रोजी सांगणार आहे. जवळपास 1 तास ही सुनावणी सुरु होती. पुणे कोर्टात 11 वाजता ही सुनावणी सुरु झाली. यावेळी कोर्टात पीडित मुलीचे आई-वडिल आणि दोन्ही आजी होत्या. 1 मे रोजी चिमुरडीवर झालेल्या अत्याचार आणि हत्या प्रकरणावर आज अंतिम सुनावणी होती. रेअरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट खटल्याचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. या 1 तासांत नेमकं काय घडलं पाहा?
न्यायाधीश एस आर साळुखे पहिले आरोपीस दोषी ठरवलं आहे. न्यायाधीशांनी कन्व्हिक्टेड एवढाच शब्द उच्चारला असून आरोपीला विचारलं आहे की, तुझ्या विरोधातले सर्व आरोप साबित झाले आहेत. त्याला फाशीची शिक्षा तरतूद आहे. 1 मे 2026 रोजी घटना तूच स्मृति ला ताण देऊन आठव आणि तूच सांग काय शिक्षा मिळावी. यावर आरोपी खोटं बोलत होता की, मी तिला घेऊन जाताना पडलो आणि तिच्या डोक्याला मार लागला. मी तिला मारलं नाही. आरोपीचा जज समोरच कांगावा करु लागला. हे सगळं पाहून पीडितेच्या आईला कोर्टात रडू कोसळलं. आरोपीस कोणकोणत्या शिक्षा लागू होतात ते वाचून दाखवतात त्याने केलेल्या गुन्ह्यासाठी आरोपीने रेकी करून हा गुन्हा केला आहे. आरोपीचा मोटीव क्लीअर होता. त्याने प्लान रचून हा गुन्हा केला आहे.
आरोपीला 7 मुली आहेत तरीही त्याने हा गुन्हा केला आहे. यापूर्वीही त्याने असेच दोन गुन्हे केले आहेत. तो ऑफेंडर आहे. जनावराच्या बाबतीतही आरोपीने हेच केलं. त्याला माफी नकोच त्याला मृत्यु दंडच द्या. तो दयेच्या अजिबात पाञ नाही, असं देखील न्यायालयात म्हटलं आहे. त्याने मुलीला वासरू दाखवतो म्हणून उचलून नेलं
Pocso कायद्यांतर्गत हा निकाल 55 दिवसांत आला. तसेच गुन्हा केल्यावर ही त्याच्या चेहऱ्यावर कोणताच पश्चाताच नव्हता. धक्कादायक बाब म्हणजे शेवटचा बचाव नोंदवत असताना कोणताही पश्चाताप नव्हता. बलात्कार करतेवेळी आरोपीची लैंगिक क्षमता होती ते सिद्ध झालंय त्याने सर्व प्रकारचे सेक्स केलेत पीडितेसोबत
मृत्यु नंतर ही या चिमुरडीवर त्याने अत्याचार केलेत. त्यामुळे याला जगण्याचा अजिबात हक्क नाही. गुन्हा घडल्यानंतरही तो तिकडेच काहीच झालं नाही अशा अर्विभावात फिरत होता त्याला कुठेही गिल्ट नाही. आरोपीला मृत्युदंड ही एकच शिक्षा द्या अशी वकिलांकडून मागणी केली जात आहे.
हा वासनांध आरोपी हे त्याने यापूर्वीही असेच रेपचे गुन्हे केलेत. बच्चन सिंह व्हर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आणि मदन व्हर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश आणि अन्य खटल्यांवर युक्तीवाद झाला सर्वोच्च न्यायालयाने देखील फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. रेअरेस्ट ऑफ ते रेअर (Rarest of the rare case) म्हणून या निकालाकडे पाहीले जात आहे. विशेष न्यायाधीश एस आर साळूंखे यांनी गत सुनावणीत ग्राह्य धरण्यात आले आहेत. केवळ आणि केवळ वासनेसाठीच त्याने चिमुरडीवर अन्वनीत अत्याचार करून तिला अतिशय निर्दयीपणे मारून टाकलं आहे. त्यामुळे त्याला मृत्युदंड ही एवढी एकच शिक्षा द्या दुसरी कोणतीच नाही. आणि आज जर या आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा मिळाली नाहीतर लोकांचा न्याय व्यवस्था वरचा विश्वास उडून जाईलअसं देखील वकिल यावेळी म्हणाले.
हा 'अल्पवयीन' मुलीवरील अत्याचार असल्याने आरोपीस कोणतीही दया नको. म्हणून आरोपीस फक्त आणि फक्त फाशीची शिक्षा द्या, वकिलांनी अखेरचा युक्तिवाद केला आहे. आता कुटुंबाचे वकिलही तोच युक्तीवाद करत आहेत. आरोपीला वाचवण्यासाठी त्याच कुटुंब देखील पुढं आलं नाही कारण त्याच्या कुटुंबाने दोनवेळा सुधारण्याची संधी देऊनही तो सुधारला नाही. या गुन्हेगाराचे वय पाहता तो सुधरु शकत नाही. त्याच्या देह बोलीवरुन आजतागायत कोणताही पश्चाताप झाल्याच आढळून आलेल नाही, शिक्षा सुनावल्यानंतर त्याच्या चेहऱ्यावरील रेष देखील हललेली नाही. सरकारी पक्षाच्या बचावानुसार हा अतिशय निर्दयी गुन्हा आहे.हे ते पटवून देण्यात यशस्वी झालेत.
आरोपीच्या दाव्यावर आम्ही विश्वास ठेऊ शकत नाही. कोर्टाचे महत्वाचे निरिक्षण आरोपीच्या फँमिलीने पण त्याला वाळीत टाकलंय त्यांची ही कृतीच आरोपीची वासनांध मानसिकता निर्देशित करते. एवढंच नाहीतर आरोपी ने ज्या पद्धतीने या चिमुरडीचा निघृण केलाय त्यावरून त्याला दया दाखवली जाऊ शकत नाही.
एवढंच काय त्याचे कुटूंबिय देखील त्याला वाचवण्यासाठी समोर आलेले नाहीत. गावानेही आरोपीविरोधात आक्रोश व्यक्त केला आहे. आरोपीला त्याची बाजू मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला आहे. जेव्हा आम्ही त्यांना थेट प्रश्न विचारला तेव्हा तो निरुत्तर होता अशा पद्धतीने कोर्टाने निरीक्षण केलं आहे.
ही घटना एक क्रूरतेचा कळस आहे. त्याने कृत्य करताना पण काही जखमा केल्या. त्याच्या कृत्यावरून दिसून येत त्याला कोणताही मनात गिल्ट दिसत नाही तसेच त्याने दोन गुन्ह्यात पण गैरवर्तन केल होते. त्याने वयोवृद्ध महिला आणि तरुणीवर पण गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. त्याला त्याचा गुन्ह्याचा कोणताही पश्चाताप नाही
न्यायाधीश - आरोपीला सात मुली आहेत, पत्नी आहे मात्र कोणीही त्याची बाजू घ्यायला पुढं आलेले नाही. समाजाने या आरोपीचे अस्तित्व नाकारले आहे. न्यायालयाने या आरोपीला विचार करायला वेळ दिला होता. त्यानंतर न्यायालयाने त्याला काही प्रश्न विचारले मात्र त्यावर तो निरुत्तर झाला. आरोपीला सुनावणी दरम्यान गप्प राहण्याचा मात्र तो पॅसिव्ह राहू शकत नाही.