/नसरापूर प्रकरणात आरोपीला दोषी ठरवलं मात्र निकाल राखून ठेवला, पीडितेच्या वडिलांची 4 शब्दांत न्यायाधिशांकडे मागणी

नसरापूर प्रकरणात आरोपी भीमराव कांबळेला न्यायाधीश साळुंखे यांनी दोषी ठरवलं आहे. मात्र अंतिम निकाल 29 जून रोजी सोमवारी जाहीर करण्यात येणार आहे. आज न्यायालयात अंतिम युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयात युक्तिवाद होत असताना पीडित मुलीचे आई-वडील आणि दोन्ही आजी उपस्थित होत्या. न्यायाधिशांच्या अंतिम निकालाची वाट फक्त पीडितेचे कुटुंबीयच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्र बघत आहे. असं असताना मुलीच्या वडिलांची न्यायाधीशांना भरकोर्टातच विनंती करण्यात आली.
आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या, मुलीच्या वडिलांची न्यायाधीशांना भरकोर्टातच विनंती केली आहे. आरोपी नराधम भीमराव कांबळेचा आरोप सिद्ध झाला आहे न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवलं आहे. मात्र अंतिम निकाल 29 जून रोजी सोमवारी जाहीर करणार असल्याच त्यांनी सांगितलं. असं असताना पीडितेच्या वडिलांनी भर कोर्टात 'आरोपीला फाशीची शिक्षा द्या', अशी मागणी केली आहे. मुलीच्या वडिलांची न्यायाधीशांना भरकोर्टातच विनंती केली आहे.
नसरापूर पीडितेच्या वडिलांनी अनेकदा निदर्शने केली आहेत. आपल्या मुलीला न्याय मिळावा या उद्देशाने आपला लढा सुरुच ठेवला. पीडितेच्या वडिलांनी कोर्टाबाहेर आल्यावर प्रसारमाध्यमांनी आतापर्यंतच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. पीडितेच्या वडिलांनी सांगितले की, 25 जून रोजी अंतिम निकाल जाहीर होईल असं सांगितलं होतं. मात्र न्यायाधिशांनी 29 जून रोजी अंतिम निकाल जाहीर करणार असल्याचं सांगितलं. कारण आरोपीला तीन दिवस विचार करण्यासाठी वेळ दिला जातो, म्हणून हा अवधी दिल्याच म्हटलं आहे.
तसेच पीडितेचे वडील म्हणाले की, या घटनेने आमच्या कुटुंबाची खूप मोठी हानी झाली आहे. शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आणि सगळ्याच बाजूने आम्ही दुःखी आहोत. आज आमची चिमुकली आमच्याकडे नाही ही सर्वात मोठी हानी आहे. माझा न्यायव्यवस्थेवर अजूनही विश्वास आहे. त्यामुळे निकाल हा अपेक्षित लागेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.