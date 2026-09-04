/धक्कादायक! राष्ट्रीय स्तरावरील महिला कुस्तीपटूने 3 लहान मुलांसह नळदुर्ग किल्ल्यावरून उडी मारत जीवन संपवलं

Naldurg Fort Accident : धाराशिवमधून एक अत्यंत धक्कादायक आणि मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. एका राष्ट्रीय स्तरावरील महिला कुस्तीपटूने आपल्या तीन लहान मुलांसह ऐतिहासिक नळदुर्ग किल्ल्यावरून (Naldurga Fort) 100 फूट खोल दरीत उडी घेत आत्महत्या केली. या थरकाप उडवणाऱ्या घटनेत कुस्तीपटू अश्विनी पौळ (Manohar Paul) आणि त्यांचा साडेपाच वर्षांचा मुलगा अजिंक्य यांचा जागीच मृत्यू, तर अडीच वर्षांच्या जुळ्या मुलींपैकी क्रांती नावाच्या चिमुरडीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तर जुळ्या मुलींपैकी दुसरी मुलगी वीरा ही गंभीर जखमी असून, तिच्यावर धाराशिव येथील शासकीय रुग्णालयात व्हेंटिलेटरवर उपचार सुरू आहेत.
उमरगा तालुक्यातील व्हंताळ येथील अश्विनी मनोहर पौळ या त्यांचा मोठा मुलगा अजिंक्य आणि जुळ्या मुली क्रांती आणि वीरा यांच्या सह नळदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी आल्या होत्या. तीन लेकरं घेऊन त्या सुमारे 77 पायऱ्या चढल्या. मुलांसोबत किल्ल्यावर येताना त्यांनी केक आणला होता. तो केक किल्ल्यावर जाऊन कापायचा असं त्यांनी ठरवलं होतं, मात्र सुरक्षा रक्षकाने किल्ल्यावर केक घेऊन जाण्यास नकार दिल्याने अश्विनी यांनी मुलांसह गडाच्या दरवाज्याजवळ हा केक कापला. अश्विनी यांनी गेटवर केक कापून वाढदिवस साजरा केला मात्र तो नेमका कोणाचा वाढदिवस होता हे मात्र समजू शकलं नाही.
अश्विनी मनोहर पौळ असे महिला कुस्तीपटूचे नाव असून, राष्ट्रीय स्तरावर कुस्तीत नाव कमावलेल्या अश्विनी पौळ यांनी आपल्या कारकिर्दीत 5 सुवर्ण आणि 6 रौप्य पदके जिंकून महाराष्ट्राचा गौरव वाढवला होता. मात्र मुलांना घेऊन आत्महत्याच टोकाचे पाऊल उचललेल्या या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र आणि क्रीडा जगतातून तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे.पती आणि सासरच्या मंडळींच्या सततच्या मानसिक व शारीरिक त्रासाला कंटाळूनच मुलीने आत्महत्या केल्याचा गंभीर आरोप अश्विनी यांच्या वडिलांचा आह. पोलीस सध्या या प्रकरणाची चौकशी करत आहेत. अश्विनीयांचे पती मनोहर पौळ पोलिस भरतीसाठी प्रयत्नशील होते. मागील सुमारे तीन महिन्यांपासून त्या माहेरी राहत असल्याची माहिती आहे. या घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.