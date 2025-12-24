रेल्वे, मेट्रो, अटल सेतू, मुंबई पुणे हायवे सर्व मार्गांनी नवी मुंबई एअरपोर्टला पोहचता येणार; 25 डिसेंबरला पहिल्याच दिवशी 30 विमानांचे उड्डाण

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
 नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून (एनएमआयए) अखेर पहिले व्यावसायिक विमान उड्डाणासाठी सज्ज झाले आहे. पहिल्याच दिवशी 30 विमानांचे उड्डाण होणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 24, 2025, 08:31 PM IST
Navi Mumbai Airport First filet On 25 december 2025 : महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे विमानतळ म्हणून तयार करण्यात आलेले नवी मुंबई विमानतळ अकेर प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे.  अत्याधुनिक ग्रीनफिल्ड विमानतळ म्हणून नावजले गेलेले नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीवर 25 डिसेंबर रोजी पहिलं प्रवासी विमान उतरणार आहे. सकाळी 8 वाजता इंडिगोचे 6 E 460 हे विमान बंगळूरू येथून दाखल होणार आहे. यानंतर सकाळी 8.40 वाजता इंडिगोचेच 6 E 882 हे विमान हैदराबादकडे रवाना होणार आहे. 

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून उड्डाण करणारं हे पहिलं विमान असणार आहे. यासोबतच मालवाहतूक सेवा (कार्गो) ही सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी आज सिडको भवन इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. पहिल्या दिवशी 30 विमानांची आवाक जावक होणार आहे.  दिवसभरात 4 हजार प्रवासी वाहतूक राहणार आहे. तर 15 जानेवारी पर्यंत हा आकडा वाढत दररोज 48 विमान उड्डाण करणार आहेत. या विमानतळावरून दरवर्षी अंदाजे 9 कोटी प्रवासी प्रवास करतील. सध्या केवळ देशांतर्गत असलेली ही विमानसेवा मार्च महिन्यांनंतर आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेपर्यंत विस्तारली जाणार आहे. मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवडय़ात या विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय विमानं उड्डाण करणार आहेत.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कार्यान्वित झाल्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील हवाई वाहतुकीवरील ताण कमी होणार आहे. हे विमानतळ कार्यान्वित झाल्याने नागरिकांनाही देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवासासाठी मोठा लाभ मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे रोजगारनिर्मिती, पर्यटनवृद्धी आणि औद्योगिक व व्यापारी गुंतवणुकीला देखील चालना मिळणार आहे.
 मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी हे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे खास वैशिष्ट्य आहे. महामार्ग, द्रुतगती मार्ग, उपनगरीय रेल्वे, मेट्रो मार्गिका यामुळे विमानतळापर्यंत विविध दिशांनी सहज व सुरळीत पोहोचणे शक्य होणार आहे. मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल)सारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांमुळे विमानतळ सर्व मार्गांनी जोडले जाणार आहे.  हा मार्ग चिरले इथं पोहोचून विमानतळाकडे जाण्यासाठी मार्ग तयार करण्यात आला आहे. गुगल मॅपमध्येही याबाबत माहिती देण्यात आली असल्याचंही सिंघल यांनी सांगितले. 

 

