नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे कामगार संघटना स्थापन; भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांची मोठी घोषणा

Navi Mumbai Airport Union Committee Announced : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाने मान्यताप्राप्त कामगार संघटना म्हणून आज स्थापना केली. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष व अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नवी मुंबई विमानतळ व्यवस्थापन समितीच्या कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे अखिल भारतीय माथाडी संघटनेच्या कार्यकारिणीचीही याप्रसंगी घोषणा करण्यात आली.
भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या या कार्यक्रमात नवनियुक्त पदाधिका-यांना रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते नियुक्ती पत्र देण्यात आले व त्यांचा सत्कार करण्यात आला. रविंद्र चव्हाण यांनी आज सर्व नवनियुक्त पदाधिका-यांचे अभिनंदन केले व त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. याप्रसंगी प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर सरचिटणीस सुहास माटे, संयुक्त सरचिटणीस रुपेश धुमाळे, संयुक्त सरचिटणीस योगेश आवळे, उपाध्यक्ष साई घोगळे, सचिव शरद येटम कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र राऊत, निशांत गायकवाड यांच्यासह कमर्चारी संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
नवी मुंबई विमानतळ व्यवस्थापन समिती
१) रुपेश धुमाळे- संयुक्त सरचिटणीस
२) किरण पवार- उपाध्यक्ष
३) प्रभुदास भोईर- सचिव
४) मुखांश नाईक- सचिव
५) गजानन पाटील- सचिव
अन्य पदाधिकारी
१) युहान केर्सी दोराबाजी- उपाध्यक्ष
२) सुजित न्यायनिर्गुणे- उपाध्यक्ष
३) शेखर शेट्टी – सचिव
याप्रसंगी अखिल भारतीय माथाडी संघटनेची कार्यकारिणी घोषित करण्यात आली, ती पुढील प्रमाणे
१) जितेश प्रकाश शिंदे -अध्यक्ष रायगड जिल्हा
२) सचिन कर्सन जोशी - उपाध्यक्ष भिवंडी पालघर जिल्हा
३) विक्रांत विनायक भोसले - उपाध्यक्ष ठाणे उरण
४) राहुल सर्जेराव लहासे - दक्षिण मुंबई उपाध्यक्ष
५) शैलेश तोडकरी - वरळी विधानसभा - अध्यक्ष
६) समीर शेख - वरळी विधानसभा – सरचिटणीस