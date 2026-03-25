Navi Mumbai Airport : नवी मुंबई विमानतळावरून प्रवासी विमानांना सुरुवात झालेली असतानाच आता महाराष्ट्रातील आणखी दोन जिल्ह्यांमध्ये इथून विमानसेवा सुरू केली जाणार असल्याचं वृत्त समोर आलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 25, 2026, 08:06 AM IST
नवी मुंबई विमानतळावरून आता आणखी दोन जिल्ह्यांना कनेक्टीव्हिटी; 5 तासांचा प्रवास फक्त एका तासावर!
Navi Mumbai Airport : राज्यात ज्या वेगानं रस्तेमार्गांचा विकास झाला आहे ते पाहता उत्तम दर्जाच्या या रस्तोजोडणीमुळं वेळेचीही मोठ्या प्रमाणात बचत होताना दिसत आहे. त्यातच आता आणखी वेळ वाचवणारा हवाई प्रवासही राज्याच्या विविध भागांमध्ये उपलब्ध करून दिला जात असल्यामुळं शहरातील काही जिल्हे मुख्य प्रवाहाशी सहजगत्या जोडले जात असल्याचं चित्र आहे. यात आता नवी मुंबई विमानतळ नव्यानं दोन जिल्ह्यांशी जोडलं जाणार असल्याचं वृत्त समोर आल्यानं अनेकांच्याच आनंदात भर पडली आहे. 

सुविधांची कमतरता, त्यावरही निघणार तोडगा! 

नवी मुंबई विमानतळाच्या नव्या वेळापत्रकात छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूरचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या विमानतळावर काही प्रमाणात सुविधांची कमतरता असली तरी त्यावर चर्चा करण्यासाठी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विमानतळ परिसरातच विस्तारित बैठक घेण्यात येणार असल्याचं आश्वासन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी नुकतंच विधान परिषदेत दिलं. 

कोणत्या प्रवाशांना होणार या सुविधेचा फायदा ?

नवी मुंबई विमानतलावरून सुरु होणाऱ्या या विमान सुविधांमुळं मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्राती नागरिकांना प्रचंड फायदा होणार आहे. सध्या इथं जाण्यासाठी रस्ते मार्गांची सुविधा असून, मुंबई-पुणे मार्गे हा प्रवास होतो. मात्र अनेकदा रस्त्यांची कामं, सुट्टीचे दिवस अशा कारणांनी काही टप्प्यांवर वाहतूक कोंडीसारख्या समस्याही उद्भवतात. ज्यांना विमानसेवेमुळं पूर्णविराम लागणार असून, प्रवासाच्या वेळेचीही मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे. 

दरम्यान, विमानतळावर पोहोचण्यासाठीच्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर कटाक्ष टाकत सचिन अहिर यांनीही कांदिवलीवरून निघालेला व्यक्ती दुबईला पोहोचेल पण वेळेत विमानतळावर पोहोचू शकणार नाही, असा टोला लगावला. विमानतळावर कनेक्टिव्हिटीचं काम पूर्ण होईपर्यंत मुंबईतील आंतरदेशीय उड्डाणं तिथं न हलण्याची मागणी केली असता त्यावरही सामंत यांनी उत्तर दिलं. मुंबई विमानतळावरील ताण कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या नवी मुंबई विमानतळावरून सध्या 74 देशांतर्गत उड्डाणं सुरू असल्याची माहिती देत विमानतळाला जोडणारे मेट्रो मार्ग 4 आणि 8 चं काम प्रगतिपथावर असून, हे प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवले जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

