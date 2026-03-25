नवी मुंबई विमानतळावरून आता आणखी दोन जिल्ह्यांना कनेक्टीव्हिटी; 5 तासांचा प्रवास फक्त एका तासावर!

Navi Mumbai Airport : राज्यात ज्या वेगानं रस्तेमार्गांचा विकास झाला आहे ते पाहता उत्तम दर्जाच्या या रस्तोजोडणीमुळं वेळेचीही मोठ्या प्रमाणात बचत होताना दिसत आहे. त्यातच आता आणखी वेळ वाचवणारा हवाई प्रवासही राज्याच्या विविध भागांमध्ये उपलब्ध करून दिला जात असल्यामुळं शहरातील काही जिल्हे मुख्य प्रवाहाशी सहजगत्या जोडले जात असल्याचं चित्र आहे. यात आता नवी मुंबई विमानतळ नव्यानं दोन जिल्ह्यांशी जोडलं जाणार असल्याचं वृत्त समोर आल्यानं अनेकांच्याच आनंदात भर पडली आहे.
नवी मुंबई विमानतळाच्या नव्या वेळापत्रकात छत्रपती संभाजीनगर आणि कोल्हापूरचा समावेश करण्यात आला आहे. सध्या विमानतळावर काही प्रमाणात सुविधांची कमतरता असली तरी त्यावर चर्चा करण्यासाठी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली विमानतळ परिसरातच विस्तारित बैठक घेण्यात येणार असल्याचं आश्वासन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी नुकतंच विधान परिषदेत दिलं.
नवी मुंबई विमानतलावरून सुरु होणाऱ्या या विमान सुविधांमुळं मराठवाड्यासह पश्चिम महाराष्ट्राती नागरिकांना प्रचंड फायदा होणार आहे. सध्या इथं जाण्यासाठी रस्ते मार्गांची सुविधा असून, मुंबई-पुणे मार्गे हा प्रवास होतो. मात्र अनेकदा रस्त्यांची कामं, सुट्टीचे दिवस अशा कारणांनी काही टप्प्यांवर वाहतूक कोंडीसारख्या समस्याही उद्भवतात. ज्यांना विमानसेवेमुळं पूर्णविराम लागणार असून, प्रवासाच्या वेळेचीही मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.
दरम्यान, विमानतळावर पोहोचण्यासाठीच्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर कटाक्ष टाकत सचिन अहिर यांनीही कांदिवलीवरून निघालेला व्यक्ती दुबईला पोहोचेल पण वेळेत विमानतळावर पोहोचू शकणार नाही, असा टोला लगावला. विमानतळावर कनेक्टिव्हिटीचं काम पूर्ण होईपर्यंत मुंबईतील आंतरदेशीय उड्डाणं तिथं न हलण्याची मागणी केली असता त्यावरही सामंत यांनी उत्तर दिलं. मुंबई विमानतळावरील ताण कमी करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या नवी मुंबई विमानतळावरून सध्या 74 देशांतर्गत उड्डाणं सुरू असल्याची माहिती देत विमानतळाला जोडणारे मेट्रो मार्ग 4 आणि 8 चं काम प्रगतिपथावर असून, हे प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवले जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.