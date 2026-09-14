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पार्किंगचा क्षुल्लक वाद जीवावर बेतला, तरुणाला कारखाली चिरडले, नवी मुंबईतील हादरवणारी घटना

नेरुळमध्ये पार्किंगच्या क्षुल्लक वादातून तरुणाची कारखाली चिरडून हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 14, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:46 AM IST
पार्किंगचा क्षुल्लक वाद जीवावर बेतला, तरुणाला कारखाली चिरडले, नवी मुंबईतील हादरवणारी घटना
Image Credit: navi mumbai crime news Youth crushed to death under car following a trivial parking disput

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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