/पार्किंगचा क्षुल्लक वाद जीवावर बेतला, तरुणाला कारखाली चिरडले, नवी मुंबईतील हादरवणारी घटना

गाडी पार्क करण्यावरून झालेल्या क्षुल्लक वादातून अज्ञात चौकडीने 33 वर्षीय तरुणाच्या अंगावर क्रेटा कार दोनदा रिव्हर्स चालवून त्याची हत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. नेरुळमधील मिनीमहल हॉटेलसमोर शनिवारी सकाळी हा प्रकार घडला आहे. या घटनेतील फरार चौकडीने यावेळी दोघा तरुणावर हॉकी स्टिकने हल्ला करून पलायन केले असून नेरूळ पोलिसांनी या चौकडीचा शोध सुरू केला आहे.
या घटनेतील तक्रारदार आशुतोष मोरजकर (33) हा तरुण जुईनगर येथे राहण्यास असून तो बेलापूर येथील एका हॉटेलमध्ये कामाला आहे. शनिवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास आशुतोष व त्याचा मित्र मुबिन हे दोघे शिरवणे येथील मिनीमहल हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेले होते. यावेळी मुबिन याने त्याची दुचाकी मिनीमहल हॉटेलसमोर पार्क केली होती.
जेवणाची ऑर्डर दिल्यानंतर मुबिन सिगारेट ओढण्यासाठी बाहेर गेला होता. याचवेळी एमएच –12 यूसी 7755 क्रमांकाच्या क्रेटा कार मधुन आलेल्या आरोपींनी हॉटेलबाहेर उभ्या असलेल्या दुचाकीना लाथ मारून खाली पाडले. मुबिन याने याचा जाब विचारला असता, चौघा आरोपींनी मुबिनला शिवीगाळ करत, त्याच्यासोबत वाद घालण्यास सुरुवात केली.
हा प्रकार पाहून आशुतोषने त्यांच्यामधील भांडण सोडविण्याचा प्रयत्न केला असता आरोपींनी त्याला देखील शिवीगाळ सुरू केली. त्याठिकाणी जमलेल्या इतर लोकांनी देखील भांडण सोडवण्याचा प्रयत्न केला मात्र, आरोपींनी रागाच्या भरात आपल्या कारमध्ये जाऊन आशुतोष व मुबिनला जिवंत सोडणार नाही अशी धमकी दिली. त्यानंतर कारचालकाने मध्यस्थी करण्यासाठी कार जवळ आलेल्या रणजीतसिंग दलजीत शेरगिल (33) याच्या अंगावर क्रेटा कार घातली.
त्यानंतर कार मागे घेत पुन्हा त्यांच्या अंगावर चढवली. यात रणजीतसिंग गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आरोपी कारसह पसार झाले. मात्र काही वेळानंतर हॉकी स्टिक घेऊन परतलेल्या आरोपींपैकी एकाने आशुतोषवर हॉकीने हल्ला चढवला. त्यानंतर चौघे आरोपी कारसह तेथून पुन्हा पसार झाले. पोलीस या आरोपीचा शोध घेत आहेत.