Navi Mumbai Airport : नवी मुंबई विमानतळाबाबत मोठी अपडेट; 'या' 5 शहरांसाठी विमानसेवा, कधीपासून होणार सुरुवात?

Navi Mumbai International Airport : मुंबईतील तिसरं भव्य इंटरनॅशनल विमानतळ नवी मुंबईबद्दल महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबईत सांताक्रूझ आणि अंधेरी अशी दोन विमानतळ आहेत. मुंबईतील या दोन विमानतळावरील विमानाचा लोड वाढल्यामुळे तिसऱ्या विमानतळाची उभारणी करण्यात आली आहे. अंधेरी विमानतळावर भारतातील काही शहरांसोबत विदेशातील विमानांचे उड्डाण होतं. तर सांताक्रूझ विमानतळावरून महाराष्ट्रातील काही शहरं आणि भारतातील काही शहरांसाठी विमानसेवा आहेत. खासकरुन इंडिगो आणि एअर इंडियाचे काही विमानसेवा या सांताक्रूझ विमानतळावरून दिल्या जातात. त्यामुळे आता सर्वसामान्यांना प्रश्न पडला आहे की, नवी मुंबई विमानतळावरून कोणत्या शहरांसाठी विमान प्रवास करावा लागेल.
नवी मुंबई विमानतळावरून एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या विमानसेवा असणार आहे. एअर इंडिया एक्सप्रेसचे विमानसेवा ही दररोज पाच मेट्रो शहरांसाठी असणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार ही पाच महत्त्वाची शहरं आहे, दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, हैद्राबाद आणि कोलकाता. तसंच पहिल्या टप्प्यात 15 हून अधिक शहरांसाठी दररोज 20 प्लाइट्स असणार आहेत. तसंच अशी माहिती देण्यात आली आहे, 2026 पर्यंत विमानसेवेत वाढ होणार असून ही संध्या दररोज 55 प्लाइट्स पर्यंत असणार आहे. यात 5 आंतरराष्ट्रीय विमानसेवाही असणार आहेत.
त्यासोबत नवी मुंबई विमानतळावरून इंडिगो आणि अक्सा एअर या कंपन्यादेखील नवी मुंबई विमानतळावरून फ्लाइट्स उडणार आहे. इंडिगोचा 36 देशांतर्गत विमान उड्डाणं करण्याचा प्लान असून एका दिवसात 15 शहरामध्ये विमान सेवा देणार असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. तर यापुढे इंडिगो दररोज 158 विमान सेवा देणार आहेत. यामध्ये 14 आंतरराष्ट्रीय विमानांचं उड्डाण नवी मुंबई विमानतळावरुन होणार आहेत. तर दुसरीकडे अक्सा एअर लाइनकडूम दररोज 40 विमानसेवा सुरू करण्यात येणार असून यातील 8 -10 विमानं आतंरराष्ट्रीय असणार आहेत.
प्रश्न १: नवी मुंबई विमानतळ का उभारला जात आहे?
उत्तर: मुंबईतील सांताक्रूझ (छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ) आणि अंधेरी (मुंबई विमानतळ) या दोन विमानतळांवर विमानांचा लोड वाढल्यामुळे तिसरा भव्य इंटरनॅशनल विमानतळ नवी मुंबईत उभारण्यात आला आहे. यामुळे विमानसेवा अधिक कार्यक्षम होईल.
प्रश्न २: सांताक्रूझ आणि अंधेरी विमानतळांवर सध्या काय विमानसेवा आहेत?
उत्तर: अंधेरी विमानतळावरून भारतातील काही शहरांसह विदेशातील विमानांचे उड्डाण होतात. तर सांताक्रूझ विमानतळावरून महाराष्ट्रातील आणि भारतातील काही शहरांसाठी विमानसेवा आहेत, ज्यात इंडिगो आणि एअर इंडियाच्या काही सेवा समाविष्ट आहेत.
प्रश्न ३: नवी मुंबई विमानतळावरून एअर इंडिया एक्सप्रेसच्या विमानसेवा कोणत्या शहरांसाठी असतील?
उत्तर: नवी मुंबई विमानतळावरून एअर इंडिया एक्सप्रेस दररोज पाच मेट्रो शहरांसाठी विमानसेवा देईल: दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, हैद्राबाद आणि कोलकाता.