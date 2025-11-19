रोज 23 उड्डाणे अन् फक्त इतके तास खुले राहणार नवी मुंबई विमानतळ; वाचा महत्त्वाची माहिती

Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकार्पण 8 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. तर, आता हे नवे विमानतळ विमानसेवेसाठी सज्ज झाले आहे. 25 डिसेंबर अर्थात नाताळच्या मुहूर्तावर इंडिगोचे पहिले प्रवासी विमान उड्डाण करणार आहे. मात्र सुरुवातीला नवी मुंबई विमानतळ फक्त 12 तासच खुले राहणार आहे.
सुरुवातीला सकाळी 8 ते रात्री 8 या 12 तासांच्या वेळेत विमानतळाचे संचालन केले जाणार आहेत. त्याद्वारे दररोज 23 विमाने उड्डाणे घेतील. तसंच, विमानतळाची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी सीआयएसएफचा ताफा औपचारिकरित्या तैनात करण्यात आला आहे.
25 डिसेंबरला सकाळी 8 वाजता बेंगळुरुहून येणाऱ्या इंडिगो (6E460) या विमानाचे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आगमन होणार आहे. त्यानंतर सकाळी 8.40 वाजता इंडिगो (6E882) विमान हैदराबादसाठी उड्डाण होईल, जी विमानतळावरील पहिली निर्गमन (Departure) सेवा असेल. लाँच फेजमध्ये इंडिगो, एअर इंडिया एक्स्प्रेस आणि अकासा एअर यांच्या उड्डाणांमुळं प्रवाशांना मुंबई आणि देशभरातील 16 प्रमुख Destinationशी कनेक्टिव्हीटी मिळणार आहे.
फेब्रुवारी 2026पासून विमानतळ आठवड्यातून 7 दिवस 24 तास कार्यरत असणार आहे. दररोज उड्डाणांची संख्या वाढून 34 वर पोहोचेल. सुरुवातीला नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमातळ दर तासाला सुमारे 10 एअर ट्रॅफिक मुव्हमेंट्स हाताळणार आहे.
विमानतळ सूत्रांनी सांगितले की, नवी मुंबई येथे विमान कंपन्यांना लँडिंग आणि टेकऑफसाठी जागा देण्यात आल्या आहेत. इंडिगो आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस येत्या काही दिवसांत अशाच घोषणा करण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या महिन्यात. एअर इंडिया एक्सप्रेसने घोषणा केली की ते दिल्ली, बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद आणि कोलकाता या महानगरांना दररोज पाच उड्डाणे देऊन एनएमआयए येथे कामकाज सुरू करेल. ऑगस्टमध्ये इंडिगोने पहिल्या दिवसापासून १५ शहरांना जोडणाऱ्या एकूण ३६ देशांतर्गत निर्गमन आणि प्रतिस्पर्धी उड्डाणांची घोषणा केली होती.
