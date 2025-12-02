English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नवी मुंबई विमानतळावर प्रवास करणारे पहिले प्रवासी; चेक-इन, सुरक्षा तपासणी, बोर्डिंग आणि बॅगेज रीक्लीम सर्व सिस्टीम जबरदस्त

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून 25 डिसेंबरपासून नियमित उड्डाणे सुरू होणार आहेत. यापूर्वी, त्यांनी पॅसेंजर सिम्युलेशन चाचणी यशस्वीरित्या उत्तीर्ण केली आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Dec 2, 2025, 06:20 PM IST
Navi Mumbai International Airport: नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NMIA) 25 डिसेंबर 2025 रोजी प्रवाशांच्या सेवेत दाखल  होणार आहे. यापूर्वी नवी मुंबई विमानतळावर 29 आणि 30 नोव्हेंबर रोजी प्रवासी सिम्युलेशन चाचणी टप्पा यशस्वीरित्या पार पडला आहे. विमानतळाच्या ऑपरेशनल रेडीनेस अँड एअरपोर्ट ट्रान्सफर (ORAT) टीमने 29 आणि 30 नोव्हेंबर 2025 रोजी पहिली पूर्ण-स्तरीय एकात्मिक प्रवासी चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण केली.

या चाचणीअंतर्गत प्रत्येक प्रक्रियेवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाते. दोन दिवसांच्या या चाचणीत शेकडो स्वयंसेवक प्रवासी या चाचणीत सहभागी झाले. विमानतळावरील सर्व महत्त्वाच्या प्रक्रियांमधून मार्गदर्शन केले, ज्यात चेक-इन, सुरक्षा तपासणी, बोर्डिंग आणि बॅगेज रीक्लीम यांचा समावेश होता. प्रणाली आणि प्रक्रियांचे सुरळीत कामकाज मूल्यांकन करण्यासाठी या सर्व गोष्टींचे बारकाईने निरीक्षण करण्यात आले. इंडिगो, अकासा आणि एअर इंडिया एक्सप्रेस सारख्या विमान कंपन्यांनीही या चाचणीत भाग घेतला.

मोठ्या प्रमाणावरील चाचणीचा उद्देश एनएमआयएला त्याच्या उद्घाटनाच्या दिवसापासूनच अखंड आणि कार्यक्षम प्रवासी सेवा प्रदान करता याव्यात याची खात्री करणे हा होता असे विमानतळ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. टीमने ही चाचणी अशा प्रकारे केली की जणू ती वास्तविक जीवनात घडत आहे. शिवाय, त्यांनी संभाव्य आव्हाने ओळखली आणि उपायांवर काम केले. पूर्ण-प्रमाणातील प्रवासी चाचणीच्या यशामुळे, विमानतळ अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. 25 डिसेंबर रोजी त्याच्या उद्घाटनाची उत्सुकता वाढली आहे. 

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उद्घाटनामुळे मुंबईची हवाई कनेक्टिव्हिटी वाढण्याची अपेक्षा आहे. हे विमानतळ अत्याधुनिक सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था आणि प्रवासी सुविधांनी सुसज्ज आहे. दक्षिण मुंबईपासून अंदाजे 37 किलोमीटर अंतरावर नवी मुंबईतील उलवे येथे स्थित, हे ग्रीनफील्ड विमानतळ 10,660 हेक्टर क्षेत्रफळावर पसरलेले आहे. हे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल अंतर्गत बांधण्यात आले आहे, ज्यामध्ये अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्ज लिमिटेडचा 74 टक्के आणि सिडकोचा 26  टक्के इतका हिस्सा आहे.

