English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • नवी मुंबई - कोल्हापूर विमानाने विमानतळावर लँडिंग करणार तोच पुन्हा हवेत घेतली झेप, 63 प्रवाशांनी अनुभवला मृत्यूचा थरार, नेमकं काय झालं?

Kolhapur Flight : कोल्हापूर विमानतळावर नवी मुंबईमधून आलेल्या फ्लाइटने हार्ड लँडिंगमुळे प्रवाशांनी मृत्यूचा थरार अनुभवला. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 28, 2026, 02:29 PM IST
Kolhapur Flight : नवी मुंबईतून कोल्हापूर विमानतळावर आलेल्या विमानाने रविवारी रात्री हार्ड लँडिंग झालं. या विमानात असलेल्या 63 प्रवाशांनी मृत्यूचा थरार अनुभवला. कोल्हापूर विमानतळावर विमान लँडिंग करत असताना धावपट्टीवर चाकांचे घर्षण झाल्यामुळे जोरात आवाज आला अन् विमान उतरता उतरता परत हवेत उडालं. या घटनेमुळे विमानातील प्रवाशींमध्ये प्रचंड भीतीदायक वातावरण होतं. वैमानिकाच्या प्रसंगावधानामुळे मोठा अनर्थ टळला. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोल्हापूर विमानतळावर नेमकं काय झालं?

कोल्हापूर विमानतळावर रविवारी रात्री सुमारास 8:35 वाजता विमानाचा मोठा अपघात होता होता टळला. ही घटना नवी मुंबई विमान कोल्हापूर विमानतळावर उतरत असताना घडली आहे. या विमानात मिळालेल्या माहितीनुसार 64 प्रवाशी होते. जेव्हा विमान कोल्हापूर विमानतळाच्या धावपट्टीवर उतरत असताना त्याचे चाक जोरात आदळल्यामुळे मोठा आवाज झाला आणि विमान हादरलं. यामुळे विमानातील प्रवाशी घाबरले.  विमानाच्या या 'हार्ड लँडिंग'मुळे मोठा हादरा बसल्यामुळे काही वेळासाठी वातावरणात तणाव निर्माण झाला होता. 

 

मिळालेल्या माहितीनुसार वैमानिकाच्या प्रसंगवधामुळे मोठा अपघात टळला. विमान धावपट्टीकडे वेगाने येत असताना हळूहळू विमानाच्या चाकांचा जमिनीला जोराचा स्पर्श झाला आणि विमानाे हार्ड लँडिंग केलं. हे लक्षात घेऊन वैमानिकांनी तात्काळ गो अराऊंडचा निर्णय घेतला आणि पुढच्या क्षणात लँडिंग होत असलेल्या विमानाने पुन्हा आकाशात झेप घेतली. आरएमपी प्रणालीचा वापर करुन या विमानाने कोल्हापूर शहरावर एक घिरटी घातल्यानंतर काही वेळानंतर पुन्हा एकदा लँडिंग केलं जे, सुरक्षित करण्यात आलं. 

 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Kolhapur Airportkolhapur newsHard Landingकोल्हापूर बातमीकोल्हापूर विमानतळावर

