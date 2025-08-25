गणेश नाईकांच्या जनता दरबारात मनपा उपायुक्त रडले! संघरत्ना खिल्लारेंना कोसळलं रडू; नेमकं काय घडलं?

वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या वाशीतल्या जनता दरबारात महापालिका उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारे यांच्या डोळ्यात पाणी आल्याचं पाहायला मिळालं. एका ठेकेदा-यांचं बिल काढण्यासाठी संघरत्ना खिलारे यांच्यावर भाजपच्या माजी नगरसेवकांचा दबाव आहे. आणि त्यातूनच त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केल्यानं त्यांच्या डोळ्यात पाणी आल्याचा आरोप मनसेनं केला आहे. जनता दरबारात नेमकं काय झालं? हे जाणून घ्या
नवी मुंबई मनपा उपायुक्तांच्या डोळ्यात पाणी
ठेकेदाराच्या बिलासाठी महिला अधिकाऱ्याला रडवलं
उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारेंना कोसळलं रडू
वनमंत्री गणेश नाईक यांचा वाशीच्या विष्णूदास भावे नाट्यगृहात जनता दरबार पार पडला.. या जनता दरबारात नवी मुंबई महापालिकेच्या उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारे यांच्या डोळ्यात पाणी आले होते. आता या जनता दरबारात नेमकं काय झालं ते पाहुयात. गणेश नाईक यांच्या जनता दरबारातील ही दृष्य.. वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या समोर बसलेत मुंबई मनपाच्या उपायुक्त संघरत्ना खिलारे... आणि संघरत्ना खिलारे यांच्या बाजूला भाजपचे माजी नगरसेवक आणि संबंधीत ठेकेदार बसले आहेत. यावेळी ठेकेदाराच्या थकलेल्या बिलावरून गणेश नाईकांच्या समोरच उपायुक्त खिल्लारे यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार करण्यात आला. याच दबावामुळे संघरत्ना खिलारे यांना रडू कोसळल्याचं या दृष्यामध्ये दिसत आहे. आणि भर जनता दरबारातच उपायुक्त दर्जाच्या एका अधिकाऱ्याला रडवण्यात आलं. आणि भर जनता दरबारात एक अधिकारी डोळे पुसत बसल्याचं पाहायला मिळालं. यावरून मनसेनं भाजपवर जोरदार टीकास्त्र डागलं आहे.
ज्या ठेकेदाराच्या बिलासाठी अधिकाऱ्याला उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारे यांना रडवण्यात आलं तो कोणत्या कामाचा ठेकेदार होता महापालिकेनं त्याचं बिल का रोखलं होतं त्यावरही एक नजर टाकूयात.
ठेकेदाराच्या बिलासाठी अधिका-याला रडवलं
- नवी मुंबई मनपा शाळेची 26 फेब्रुवारीला इमॅजिका वॉटर पार्कला सहल गेली होती
- सहली दरम्यान आयुष सिंग या 14 वर्षांच्या विद्यार्थ्याचा ह्रदयविकाराच्या झटक्यानं मृत्यू
- या घटनेनंतर मनपा प्रशासन आणि ठेकेदारावर सर्वच स्तरांतून टीका
- निष्काळजीपणा करणाऱ्या ठेकेदाराचं बिल नवी मुंबई मनपा प्रशासनानं अडवलं
- याच ठेकेदाराच्या बिलासाठी भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी मनपा अधिकाऱ्यावर दबाव आणला
- त्याचमुळे उपायुक्त संघरत्ना खिल्लारे यांच्या डोळ्यात पाणी
सहलीदरम्यान एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यानं महापालिका प्रशासनानं जर ठेकेदाराचं बिल रोखलं असेल तर यात अधिकाऱ्यांची चूक काय असा सवाल आता नवी मुंबईकर विचारताहेत. आणि या ठेकेदाराचं हे बिल देण्यासाठी भाजपाचे पदाधिकारी संघरत्ना खिल्लारे यांच्यावर जर दबाव आणत असतील. त्यांच्यावर भर जनता दरबारात रडायची वेळ आणत असतील तर अधिकाऱ्यांनी काम करायचं कसं असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.