English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • हे बेकायदेशीर आणि मनमानी..., नवी मुंबईच्या या प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती, हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, नेमकं काय झालं?

'हे बेकायदेशीर आणि मनमानी...', नवी मुंबईच्या 'या' प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती, हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, नेमकं काय झालं?

Navi Mumbai Municipal Election: नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग 17 अ (वाशी) मधील आगामी निवडणुकीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. यामुळे अर्ज फेटाळण्यात आलेल्या भाजपा उमेदवाराला मोठा दिलासा मिळाला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 9, 2026, 08:44 AM IST
'हे बेकायदेशीर आणि मनमानी...', नवी मुंबईच्या 'या' प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती, हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, नेमकं काय झालं?

High Court stay on Navi Mumbai Ward No 17A Election: महापालिका निवडणूक आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना, उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग 17 अ (वाशी) मधील आगामी निवडणुकीला उच्च स्थगिती दिली आहे. यामुळे अर्ज फेटाळण्यात आलेल्या भाजपा उमेदवाराला मोठा दिलासा मिळाला आहे. भाजपा उमेदवाराने अर्ज फेटाळण्यात आल्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. 

Add Zee News as a Preferred Source

खंडपीठानेही भोजने यांना अंतरिम दिलासा देताना आणि निवडणूक अधिकाऱ्याचा निर्णय स्थगित करताना निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणणे किंवा ती थांबवणे ही एक गोष्ट आहे, तर काही मतदारसंघांमध्ये किंवा प्रभागांमध्ये हस्तक्षेप करणे ही दुसरी गोष्ट असल्याचे नमूद केले.

नेमकं काय झालं?

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग 17 अ (वाशी) मधील आगामी निवडणुकीला आणि भाजप उमेदवाराचा उमेदवारी अर्ज फेटाळणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंतरिम स्थगिती दिली. भाजपा नेते नीलेश भोजने यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्याने फेटाळला होता. ३१ डिसेंबर रोजी निवडणूक अधिकाऱ्याने भोजने यांचा अर्ज फेटाळला होता. 

महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम 10 (1डी) अंतर्गत हा अर्ज फेटाळण्यात आला होता. मालमत्तेवर बेकायदा बांधकाम असल्याचं आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर अर्ज फेटाळण्यात आल्याचं निवडणूक आयोग अधिकाऱ्याने सांगितलं होतं. 

न्यायालयात दिलं होतं आव्हान

महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्याच्या कलम 10 (1डी) नुसार, एखाद्या व्यक्तीने किंवा कुटुंबातील तिच्यावर अवलंबून असलेल्या सदस्याने कोणतेही बेकायदेशीर किंवा अनधिकृत बांधकाम केले असल्यास ती व्यक्ती नगरसेवक होण्यास अपात्र ठरते. तथापि, हे कलम केवळ विद्यमान नगरसेवकाला लागू होते, उमेदवाराला नाही. असा दावा करून भोजने यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

'अधिकारांचा बेकायदेशीर आणि मनमानी वापर'

मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने हे कलम भोजने यांना लागू होत नसल्याचं म्हटलं. निवडणूक अधिकाऱ्याने अर्ज फेटाळून लावताना अधिकारांचा बेकायदेशीर आणि मनमानी वापर केल्याचे सकृद्दर्शनी दिसून येते, असं निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवलं. यासह कोर्टाने नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग 17अ मधील भोजने यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयालाही स्थगिती दिली. 

खंडपीठाने निवडणूक आणि निर्णयाला स्थगिती देताना राज्य निवडणूक आयोग, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि नवी मुंबई निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी या प्रभागातील निवडणुकीबाबत पुढील कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश दिले आहे. या प्रकरणी आता शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
महापालिका निवडणूक 2026Maharashtra Municipal Corporation ElectionNavi Mumbai Municipal Corporation Electionनवी मुंबई महापालिका निवडणूक 2026

इतर बातम्या

हिशोब मांडला! मुंबईची संपत्ती जातेय कुठे? गुजरात आणि अदानीं...

मुंबई बातम्या