Navi Mumbai Municipal Election Winner Candidates List: नवी मुंबईमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची शिवसेना भारतीय जनता पार्टीसमोर कठोर आव्हान उभं करेल असं वाटत होतं. मात्र गणेश नाईकांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढताना भाजपाने नवी मुंबईमध्ये मोठं यश संपादन केलं आहे. या महापालिकेमध्ये कोणकोण नगसेवक म्हणून निवडून आलं आहे पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 16, 2026, 03:42 PM IST
Navi Mumbai Election Winner List: नवी मुंबईतील नवे नगरसेवक कोण? पाहा विजेत्यांची संपूर्ण यादी
नवी मुंबईत कोणत्या पक्षाचे नगरसेवक अधिक?

Navi Mumbai Municipal Election Winner Candidates List: मुंबईला लागून असलेल्या नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे नेते गणेश नाईक यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसमोर आक्रमक भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं. त्यामुळे नवी मुंबईत कोण बाजी मारेल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. विशेष म्हणजे प्रचाराच्या शेवटाकडे गणेश नाईक यांनी थेट शिंदेंवर वैयक्तिक टीका करण्यास सुरुवात केल्याचं बोललं गेलं. त्यामुळे इथे नाईक गड राखतात की शिंदे दबदबा दाखवतात याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं होतं. या महापालिकेमध्ये कोणत्या प्रभागातून कोण जिंकून आलं आहे पाहूयात...






प्रभाग विजयी गट उमेदवाराचे नाव पक्ष
1
 
ईनकर रत्नमाला पंडित भाजप
अरुणा शंकर शिंदे शिंदेसेना
भाग्यश्री सावळे काँग्रेस
सारिका मस्के समाजवादी पार्टी
नमिता भालेराव वंचित
शीतल शिंदे आरपीआय ए
 
दीपा गवते भाजप
चांदनी चौगुले शिंदेसेना
उज्ज्वला पवार उद्धवसेना
 
जगदीश गवते शिंदेसेना
विकास झंझाड भाजप
दिनेश ठाकूर उद्धवसेना
दत्तात्रेय कांबळे बसप
भरत पांड्येय सप
 
रामआशिष यादव शिंदेसेना
वीरेश सिंह भाजप
मिलिंद जाधव राष्ट्रवादी (शरद पवार)
उमेशकुमार यादव सपा
2
 
श्वेता काळे शिंदेसेना
दीपाली सोनकांबळे भाजप
सुवर्णा कदम मनसे
 
नवीन गवते भाजप
विजय चौगुले शिंदेसेना
संजय तुरे उद्धवसेना
 
गौरी आंग्रे शिंदेसेना
अपर्णा गवते भाजप
मीना पाचारणे उद्धवसेना
 
सुरेश करंडे उद्धवसेना
शुभम चौगुले शिंदेसेना
राज शिंगे भाजप
तुकाराम राऊत अपक्ष
3
 
राजू कांबळे शिंदेसेना
संदीप शेळके भाजप
मिलिंद तांबे आप
नीता राव काँग्रेस
भूषण कासारे वंचित
दीपक पहुरकर रिपब्लिकन सेना
 
ममता जोशी भाजप
वैशाली पाटील शिंदेसेना
रंजना वानखेडे उद्धवसेना
 
लता कोटकर उद्धवसेना
वंदना ढोकणे आप
पूजा पाटील शिंदेसेना
शशिकला सुतार भाजप
माया मनवर वंचित बहुजन आघाडी
 
मिलिंद पाटील उद्धवसेना
आकाश मढवी शिंदेसेना
अनंत सुतार भाजप
4
 
नंदा काटे उद्धवसेना
साक्षी गायकवाड भाजप
विशाखा भोरूंडे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
भाग्यशीला वाघमारे बसप
ऐश्वर्या सोनावणे शिंदेसेना
सुवर्णमाला डोळस वंचित बहुजन आघाडी
 
अनिल नाकते भाजप
मनोज हळदणकर शिंदेसेना
 
संध्या सावंत भाजप
हेमांगी सोनावणे शिंदेसेना
 
शिवाजी खोपडे भाजप
नीलेश बाणखेले मनसे
एम. के. मढवी शिंदेसेना
विश्वास गांगुर्डे वंचित बहुजन आघाडी
5
 
भक्ती केणी शिंदेसेना
रेश्मा मढवी भाजप
प्रियांका माने उद्धवसेना
 
राजश्री केणी भाजप
ममित चौगुले शिंदेसेना
समीर पाटील राष्ट्रवादी (अजित पवार)
दिलीप म्हात्रे उद्धवसेना
 
पूनम आगवणे उद्धवसेना
श्रेया जिरगे भाजप
स्वाती फडतरे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
तेजश्री मढवी शिंदेसेना
प्रीती शिंदेकर आप
 
चेतन नाईक उद्धवसेना
अशोक पाटील भाजप
महादेव बोब राष्ट्रवादी (अजित पवार)
विनया मढवी शिंदेसेना
देवराम सूर्यवंशी आप
तुकाराम चौगुले राष्ट्रीय समाज पक्ष
6
 
भीमराव भोसले काँग्रेस
रंजना सोनवणे भाजप
महेंद्र सावंत शिंदेसेना
अजय गायकवाड वंचित बहुजन आघाडी
 
वर्षा डोळे भाजप
सविता खुलात शिंदेसेना
 
गंगा पाटील भाजप
स्वाती झगडे उद्धवसेना
 
सुधाकर सोनवणे भाजप
गणेश दगडे शिंदेसेना
योगेश गोरे आरपीआय ए
7
 
अनिता मानवतकर शिंदेसेना
हरीश्चंद्र वाघमारे भाजप
सुनील वानखेडे मनसे
जनार्दन थोरात वंचित बहुजन आघाडी
 
रंजना पाटील भाजप
मंदाकिनी म्हात्रे शिंदेसेना
 
चैताली पाटील शिंदेसेना
मोनिका पाटील भाजप
 
रोहन पाटील मनसे
लक्ष्मीकांत पाटील भाजप
अनिकेत म्हात्रे शिंदेसेना
8
 
गणेश सपकाळ भाजप
भरत लोंढे उद्धवसेना
दत्तात्रेय सावळे बसपा
दशरथ जगताप शिंदेसेना
प्रवीण जाधव राष्ट्रवादी (अजित पवार)
रेखा इंगळे रिपब्लिकन सेना
 
हरिजन देव भाजप
कुणाल गवते उद्धवसेना
विजय वाघे शिंदेसेना
 
ललिता मढवी भाजप
सुवर्णा पाटील शिंदेसेना
मुक्ता मढवी उद्धवसेना
कविता शास्त्री राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
अंजना म्हात्रे भाजप
रोहिणी भोईर शिंदेसेना
युक्ता म्हात्रे उद्धवसेना
9
 
कृष्णा पाटील भाजप
प्रशांत पाटील शिंदेसेना
 
निर्मला पाटील भाजप
मंदा गलगुडे मनसे
 
योजना कदम भाजप
वैशाली मस्कर शिंदेसेना
 
राजू थोरात भाजप
कुरेशी जुलफिकार अब्दुल सत्तार राष्ट्रवादी (शरद पवार)
तुषार गोळे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
सौरभ शिंदे शिंदेसेना
मंगेश साळवी उद्धवसेना
10
 
अदित्य जाधव उद्धवसेना
विजयानंद माने शिंदेसेना
संदीप म्हात्रे भाजप
 
प्रियंका बांद्रे शिंदेसेना
शांता शिंदे राष्ट्रवादी शरद पवार
सायली शिंदे भाजप
 
प्राजक्ता जगताप शिंदेसेना
रेश्मा दळवी उद्धवसेना
चंद्रभागा मोरे भाजप
विजया शेलार राष्ट्रवादी शरद पवार
 
राजू मढवी भाजप
वृषाली म्हात्रे शिंदेसेना
विकास शिंदे काँग्रेस
गणेश जाधव बसप
अभिषेक पांडे आप
अक्षय बोराडे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
संजय गायकवाड वंचित बहुजन आघाडी
11
 
पौर्णिमा पाटील शिंदेसेना
मीनाक्षी पाटील भाजप
मेघाली राऊत उद्धवसेना
 
संगीता म्हात्रे भाजप
वैशाली घोरपडे उद्धवसेना
अनिता पाटील शिंदेसेना
 
शिरीष पाटील भाजप
दीपेश म्हात्रे शिंदेसेना
चंद्रकांत डांगे मनसे
 
शिवराम पाटील शिंदेसेना
केशव म्हात्रे भाजप
दीपक बदक राष्ट्रवादी शरद पवार
12
 
दमयंती आचरे शिंदेसेना
रविकांत पाटील भाजप
वसंत जाधव राष्ट्रवादी (शरद पवार)
रविश पटेल उद्धवसेना
 
अलका धुमाळ शिंदेसेना
भारती पाटील भाजप
साधना ढवळे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
 
दीक्षा कचरे शिंदेसेना
दर्शना सणस भाजप
नेहा गायकवाड राष्ट्रवादी (अजित पवार)
अश्विनी बेलोशे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
 
राहुल पवार शिंदेसेना
ज्ञानदेव पाटील भाजप
विजय शेटे उद्धवसेना
प्रसाद घोरपडे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
राहुल मेहरोलिया आप
13
 
राजेंद्र आव्हाड उद्धवसेना
सागर नाईक भाजप
 
शबाना खान शिंदेसेना
अदिती नाईक भाजप
 
कविता थोरात उद्धवसेना
वैष्णवी नाईक भाजप
श्वेता म्हात्रे शिंदेसेना
 
मुनावर पटेल भाजप
वैभव पाटील शिंदेसेना
14
 
प्रतीक्षा पाटील भाजप
सुशीला भोईर शिंदेसेना
कल्पना वालीलकर उद्धवसेना
 
शीतल इंगळे भाजप
शालू मंजूळकर उद्धवसेना
सविता सांगळे शिंदेसेना
 
सचिन जाधव उद्धवसेना
शशिकांत भोईर भाजप
शारदा सुळसकर शिंदेसेना
सूरज वाकळे वंचित
 
महेश कुलकर्णी शिंदेसेना
गणेश मेढकर भाजप
सुदर्शन विघ्ने उद्धवसेना
अजय साळुंखे बसप
रामदास सोनवणे वंचित बहुजन आघाडी
15
 
शुभांगी पाटील भाजप
विलास भोईर शिंदेसेना
 
निशा पवार उद्धवसेना
शशिकला पाटील भाजप
उषा विलास भोईर शिंदेसेना
मंदा भोईर राष्ट्रवादी (शरद पवार)
 
कविता पाटील शिंदेसेना
उषा पुरुषोत्तम भोईर भाजप
दिव्या राठोड उद्धवसेना
 
रामचंद्र घरत भाजप
चंद्रकांत पाटील शिंदेसेना
विकास पाटील मनसे
16
 
शशिकांत राऊत भाजप
सचिन नाईक शिंदेसेना
वैभव भोईर उद्धवसेना
ऋषिकेश कल्याणकर राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
अंजनी भोईर भाजप
काजल भणगे शिंदेसेना
जयश्री लोकरे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
गीता चापके राष्ट्रवादी (शरद पवार)
 
अंजली वाळुंज भाजप
प्राजक्ता मोंडकर शिंदेसेना
 
प्रकाश मोरे भाजप
दर्शन भणगे शिंदेसेना
राकेश मोरे उद्धवसेना
अजय गुप्ता राष्ट्रवादी (अजित पवार)
17
 
किशोर पाटकर शिंदेसेना
संजय पाटील उद्धवसेना
दर्शन भोईर अपक्ष
 
शीतल भोईर भाजप
प्रणाली लाड शिंदेसेना
भारती सोनावले मनसे
 
ऊर्मिला शिंदे भाजप
ऋग्वेदी दळवी उद्धवसेना
सोनवी लाड शिंदेसेना
के. सुलोचना शिवानंद आप
 
अवधूत मोरे भाजप
दिव्या गायकवाड शिंदेसेना
एकनाथ दुखंडे उद्धवसेना
महादेव गायकवाड आप
18
 
प्रीती भगत भाजप
राखी पाटील अपक्ष
 
दयावती शेवाळे भाजप
अनिषा देशमुख शिंदेसेना
दीपाली ढऊल मनसे
 
दशरथ भगत भाजप
प्रशांत खरात उद्धवसेना
श्रीकांत हिंदळकर शिंदेसेना
 
निशांत भगत भाजप
संजय कपूर शिंदेसेना
अमोल मेहेत्रे राष्ट्रवादी शरद पवार
19
 
तानाजी पाटील उद्धवसेना
गणपत भापकर भाजप
सोमनाथ वास्कर शिंदेसेना
 
विद्या खंबाळकर उद्धवसेना
शैला पाटील भाजप
कोमल वास्कर शिंदेसेना
 
शिल्पा ठाकूर भाजप
नेहा वास्कर शिंदेसेना
डिंपल ठाकूर राष्ट्रवादी (शरद पवार)
यशोदा शिंदे मनसे
 
सुनील कुरकुटे भाजप
अविनाश जाधव शिंदेसेना
किशोर दांगट राष्ट्रवादी (शरद पवार)
योगेश शेटे मनसे
पांडुरंग आमले अपक्ष
20
 
सविता लगाडे शिंदेसेना
सुजाता शिंदे भाजप
प्रिया सरोदे बसपा
हिराबाई साबळे राष्ट्रवादी अजित पवार
सारिका भोले वंचित
 
अबोली कुलकर्णी शिंदेसेना
चंदा जाधव मनसे
सुजाता मेढकर भाजप
संगीता सुतार काँग्रेस
 
सुरेश कुलकर्णी शिंदेसेना
अमित मेढकर भाजप
चंद्रकांत मंजुळकर मनसे
शिवशरण पुजारी राष्ट्रवादी (अजित पवार)
विष्णू वासमनी रिपब्लिकन सेना
 
चंद्रकांत आगोंडे शिंदेसेना
अंकुश मेढकर भाजप
महेश कोटीवाले उद्धवसेना
मनोहर पवन अशोक राष्ट्रवादी (शरद पवार)
असलम कुरेशी आप
दिनेश पुटगे वंचित बहुजन आघाडी
21
 
रोहिणी भोईर उद्धवसेना
माधुरी सुतार भाजप
सुजाता सुतार शिंदेसेना
 
कविता आगोंडे शिंदेसेना
मीरा पाटील भाजप
रेखा सुतार काँग्रेस
कविता गांगुर्डे आप
 
जयवंत सुतार भाजप
संजय भोसले शिंदेसेना
निखिल गावडे मनसे
अविनाश सुतार राष्ट्रवादी (शरद पवार)
 
सुरेश शेट्टी भाजप
संतोष शेट्टी काँग्रेस
साईश जाधव मनसे
मंगेश गावडे अपक्ष
22
 
विशाल ससाणे उद्धव सेना
रवींद्र सावंत शिंदेसेना
विजय साळे भाजप
प्रकाश ढसाळ राष्ट्रवादी (अजित पवार)
नवीन प्रतापे बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी
 
साधना इंदोरे शिंदेसेना
प्रणाली पाटील भाजप
अक्षदा शेवाळे उद्धवसेना
अनिथा नायडू राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
उषा यमगर भाजपा
शशिकला औटी शिंदेसेना
रूचिता पोसम उद्धवसेना
सुहासिनी नायडू राष्ट्रवादी (अजित पवार)
भारती जाधव वंचित बहुजन आघाडी
 
काशीनाथ पाटील भाजप
रंगनाथ औटी शिंदेसेना
अभिजित देसाई मनसे
करण पाटील राष्ट्रवादी (अजित पवार)
23
 
सुजाता पाटील भाजप
सुनीता मांडवे शिंदेसेना
नीलम घोलप राष्ट्रवादी (अजित पवार)
शालिनी म्हात्रे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
 
रूपाली भगत भाजप
अश्विनी माने शिंदेसेना
रोहिणी शिंदे उद्धवसेना
भाग्यश्री तिडके राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
प्रदीप गवस भाजप
दिलीप घोडेकर शिंदेसेना
तानाजी जाधव उद्धवसेना
अजय सुपेकर राष्ट्रवादी (शरद पवार)
प्रवीण खेडकर राष्ट्रवादी (अजित पवार)
कल्याणराव हणवते वंचित
 
महादेव पवार शिंदेसेना
सुरज पाटील भाजप
हेमंत पोमण राष्ट्रवादी (अजित पवार)
परशुराम मेहेर राष्ट्रवादी (शरद पवार)
24
 
नामदेव भगत शिंदेसेना
गिरीश म्हात्रे भाजप
सतीश रामाणे उद्धवसेना
 
प्रीती भोपी भाजप
देवकी शिंदे शिंदेसेना
अमृता कदम मनसे
वैष्णवी पाटील राष्ट्रवादी (शरद पवार)
रेखा धर आप
दीपा बम रिपब्लिकन सेना
 
सपना गावडे भाजप
इंदुमती भगत शिंदेसेना
भूमिका म्हात्रे मनसे
सुवर्णा हाडोळे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
मंगल घरत अपक्ष
 
काशिनाथ पवार शिंदेसेना
सचिन लवटे भाजप
देवनाथ म्हात्रे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
विशाल गाडगे मनसे
सिद्धेश साळवी आप
25
 
सुनील पाटील भाजप
महेंद्र नाईक शिंदेसेना
चेतन कराळे मनसे
जयेश थोरवे राष्ट्रवादी (शरद पवार)
अभिषेक गोडे आप
 
सय्यद बानू शिंदेसेना
सलुजा सुतार भाजप
सुमित्रा पवार राष्ट्रवादी (शरद पवार)
श्रद्धा खानसोळे उद्धवसेना
 
सुजाता गुरव शिंदेसेना
नेत्रा शिर्के भाजप
 
रवींद्र इथापे भाजप
कुणाल निरभवने शिंदेसेना
अक्रम हवलदार काँग्रेस
उमेश गायकवाड मनसे
माजिद ईब्जी वंचित बहुजन आघाडी
26
 
दीपक पवार भाजप
दत्तात्रेय घंगाळे शिंदेसेना
अब्दुल्ला अमिन बागवान उद्धवसेना
आदित्य जाधव राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
संतोषी म्हात्रे भाजप
अश्विनी घंगाळे शिंदेसेना
सुलक्षणा भोईर उद्धवसेना
 
रेखा म्हात्रे भाजप
सोनम म्हात्रे शिंदेसेना
रेखा आयवळे मनसे
सुनीता देशमुख राष्ट्रवादी (शरद पवार)
पूजा हातेकर वंचित बहुजन आघाडी
 
विशाल विचारे उद्धवसेना
विशाल डोळस भाजप
संदीप साळुंखे शिंदेसेना
उमेश हातेकर वंचित बहुजन आघाडी
सुधीर पांडेय आप
27
 
भारती कोळी शिंदेसेना
तेजस्वी म्हात्रे भाजप
शीतल गायकवाड मनसे
 
पूनम पाटील शिंदेसेना
ज्योती पाटील भाजप
प्रिया कांबळे मनसे
 
सरोज पाटील शिंदेसेना
संतोष कोळी भाजप
संदीप पाटील उद्धवसेना
किरण करंडे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
 
प्रमोश जोशी भाजप
अमित पाटील शिंदेसेना
रोहिदास कोळी उद्धवसेना
28
 
सुरेशा नरबागे भाजप
वंदना शिंदे शिंदेसेना
सुरेखा तडाके राष्ट्रवादी (शरद पवार)
आशाबाई शिंदे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
पल्लवी राजपक्षे रिपब्लिकन सेना
 
आरती धुमाळ मनसे
स्वाती गुरखे भाजप
अस्मिता पाटील राष्ट्रवादी (शरद पवार)
दीपाली घोलप अपक्ष
 
जयाजी नाथ भाजप
अटवाल सिंग शिंदेसेना
सीता दळवी काँग्रेस
संजय मुर्के उद्धवसेना
अनिल कुदळे राष्ट्रवादी (अजित पवार)
राहुल शिरसाट वंचित बहुजन आघाडी
संजय येशी पीपीआयडी
सीव्हीआर रेड्डी अपक्ष

विजयी उमेदवारांची अपडेटेड यादी पाहण्यासाठी हे पेज रिफ्रेश करत राहा

 

