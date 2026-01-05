English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एकनाथ शिंदेंचं गणेश नाईकांना आव्हान? ठाकरे बंधू मैदान मारणार? नवी मुंबईच्या जनतेचा कौल कुणाला? जाणून घ्या

New Mumbai Election:  नवी मुंबईत सर्वच पक्षांमध्ये काँटे की टक्कर पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 5, 2026, 08:21 PM IST
नवी मुंबई

New Mumbai Election: नवी मुंबईत गणेश नाईकांना शिंदेंची शिवसेना आव्हान देणार आहे. तर दुसरीकडे ठाकरे बंधू देखील एकत्र निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत, त्यामुळे नवी मुंबईत सर्वच पक्षांमध्ये काँटे की टक्कर पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबईकरांचा कौल कोणाला आहे? सविस्तर समजून घेऊया. 

नवी मुंबईत आतापर्यंत गणेश नाईकांनी एकहाती सत्ता शिवसेना, राष्ट्रवादी त्यानंतर भाजपमध्ये आल्यानंतरही गणेश नाईकांनी नवी मुंबईत त्यांचं अस्तित्व टिकवून ठेवलं आहे. मात्र, यावेळी गणेश नाईकांसमोर एकनाथ शिंदेंसह ठाकरे बंधूंचं देखील आव्हान असणार आहे. कारण नाईकांविरोधात सर्व पक्षीयांनी मोर्चेबांधणी केली आहे. शरद पवारांची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनं नवी मुंबईत आघाडी केलीय तर अजित पवारांची राष्ट्रवादी स्वतंत्र मैदानात उतरलीय.

नवी मुंबईत भाजप 110 जागांवर लढतेय... शिवसेना 106, ठाकरेंची शिवसेना 56, मनसे 26, पवारांची राष्ट्रवादी 27, काँग्रेस 09, अजित पवारांची राष्ट्रवादी 26 तर वंचिन बहुजन आघाडी 18 जागांवर निवडणूक लढवतीय.

मागील अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या पक्षात असताना गणेश नाईकांची मुंबई पालिकेवर सत्ता राहिली आहे. दरम्यान या काळात नवी मुंबईत विकासकाम केल्याचा दावा संजीव नाईक यांनी केलाय. नवी मुंबईत लोकसख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे पायाभुत सुविधा वाढण्यावर भर देणार असल्याचं संजीव नाईकांनी म्हटलंय. तसंच नवी मुंबई पालिकेवर भाजपचाच झेंडा फडकणार असा दावा त्यांनी केलाय, तर शिंदेंची शिवसेना देखील विकास कामांच्या जोरावर नवी मुंबईची निवडणूक लढवणार आहे.

नवी मुंबई विकसित शहर असलं तरी वाहतूक कोंडी, पार्कींग, हवा प्रदूषणसारख्या समस्या मोठ्या प्रमाणावर आहेत. दरम्यान याच मुद्द्यावरून ठाकरेंच्या शिवसेनेनं नाईकांना घेरण्याचा प्रयत्न केलाय. तर पालिकेवर राष्ट्रवादीची सत्ता असताना नवी मुंबईचा विकास राष्ट्रवादीनंच केल्याचा दावा पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून करण्यात आलाय.

2015 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पालिकेवर सत्ता प्रस्थापीत केली होती.नवी मुंबई पालिका 2015 मधील पक्षीय बलाबल जाणून घेऊया.भाजपला 6 जागा मिळाल्या होत्या. राष्ट्रवादी - 52, शिवसेना - 38,कॉग्रेस - 10 आणि  अपक्ष - 5 नगरसेवक निवडून आले होते. 

नवी मुंबईमध्ये उमेदवारी अर्जावरून भाजपमध्ये अंतर्गत वाद पाहायला मिळाला होता.नवी मुंबईत एबी फॉर्म वाटताना गणेश नाईकांनी मंदा म्हात्रेंवर कुरघोडी केल्याचं पाहायला मिळालं होतं, आपल्या उमेदवारांच्या एबी फॉर्मवर सही केली नसल्याचा आरोप मंदा म्हात्रेंनी राजेश पाटलांवर केला होता, त्यामुळे पालिका निवडणुकीत नाईकांना त्याचा फटका बसणार का? हा देखील कळीचा मुद्दा आहे. तर दुसरीकडे शिंदे नाईकांना आव्हान देणार का? हे पाहणंही महत्त्वाचं ठरणार आहे.

