/नवी मुंबईतील प्रसिद्ध पांडवकडा धबधब्यावर घडला भयानक प्रकार; वाहून गेलेल्या तरुणाचा पाय सापडला

Navi Mumbai Pandavkada Waterfall : सध्या राज्यभरात पावसाचा जोर वाढला आहे. पर्यटकांची पावले धबधब्यांकडे वळू लागली आहेत. अशातच नवी मुंबईतील प्रसिद्ध पांडवकडा धबधब्यावर भयानक प्रकार घडला घडला आहे. पांडवकडा धबधब्याजवळ फिरण्यासाठी आलेले तरुण वाहून गेले होते. एका तरुणाचा पाय सापडला आहे. दोन दिवसांपूर्वी हे तरुण येथून बेपत्ता झाले होते. अद्याप हे तरुण सापडलेले नाहीत. पांडवडा धबधब्यावर बंदी असताना अनेक तरुण येथे फिरण्यासाठी येतात.
3 आणि 4 जून रोजी येथे काही तरुण नवी मुंबईच्या खारघर मधील पांडवकडा धबधब्यावर फिरण्यासाठी आले होते. शुक्रवारी एक आणि शनिवारी एक असे दोन तरुण वाहून गेले होते. त्याच्या मृतदेहाचा अद्याप शोध लागला नसला तरी एका तरुणांचा पाय सापडला आहे. शुक्रवारी एक तरुण वाहून गेल्याने त्याची शोध मोहीम सुरू होती. त्यानंतर शनिवारी पुन्हा एक तरुण वाहून गेला यातील एक तरुण हा तळोजा येथील असून त्याचे नाव मोहम्मद मूहस्वारी असून दुसरा तरुण सांताक्रूझ येथील सोहन किणी त्याचा शोध देखील सिडको अग्नीशमन दलाचे जवान घेत आहेत. आज (5 जून रोजी) यातील एका तरुणाचा पाय परीसरातील खड्ड्यात सापडला आहे. रेस्क्यू टीमने तरुणाचा शरीराचा हा अवयव पोलिसांच्या ताब्यात दिला आहे. पाण्याचा प्रवाह आणि सतत पडत असलेला पाऊस यामुळे शोधकार्यत अडथळा येत आहेत.
पांडवकडा धबधब्यावर 3 जून 2026 रोजी सायंकाळी 20 वर्षीय तरुणाचा पाण्याच्या प्रवाहात वाहून जाऊन मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. मृत तरुणाचे नाव महमद मुवाशीर (वय 20) असून तो तळोजा फेज-1 येथील रहिवासी असल्याची नोंद खारघर पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. अग्निशमन जवानांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महमद हा मित्रांसह पांडवकडा धबधबा पोहण्यासाठी गेला असताना पाण्याच्या वाढत्या प्रवाहात वाहून गेला. घटनेची माहिती मिळताच खारघर अग्निशमन दल, पोलिस आणि बचाव पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र मुसळधार पाऊस, पाण्याचा प्रचंड वेग आणि अंधारामुळे शुक्रवारी रात्री बचावकार्य थांबवावे लागले.
शनिवारी सकाळपासून पुन्हा धबधबा परिसर आणि खालील नाल्यात शोधमोहीम राबविण्यात आली. मात्र सायंकाळपर्यंत तरुणाचा शोध लागला नव्हता. पाण्याच्या वाढत्या प्रवाहामुळे तो वाहून गेला असावा किंवा नाल्यातील दगडांच्या कपारीत अडकला असावा, अशी शक्यता अग्निशमन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, अवघ्या तीन दिवसांपूर्वी खारघरमधील भारती विद्यापीठाच्या मागील तलावात मुंबईतील धारावी येथील वर्षीय तरुणाचा बुडून मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर खारघर पोलिसांनी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पांडवकडा धबधबा तसेच परिसरातील तलावांजवळ जनजागृतीचे फलक लावून धोकादायक ठिकाणी प्रवेशबंदी लागू केली होती. तसेच विनापरवाना प्रवेश करणाऱ्या आणि सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला होता.
तरीही काही पर्यटकांकडून बंदी आदेश आणि सुरक्षेच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे या घटनेतून पुन्हा एकदा समोर आले आहे. पावसाळ्यात धबधबे, तलाव आणि ओढ्यांमध्ये पाण्याचा प्रवाह क्षणाक्षणाला वाढत असल्याने नागरिकांनी अशा धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळावे, असे आवाहन अग्निशमन केंद्र आणि पोलीस प्रशासनाने केले आहे.