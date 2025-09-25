English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2 तासांचा प्रवास अवघ्या 30 मिनिटांत, आणखी एक मेट्रो मुंबईकरांसाठी धावणार; अशी असतील स्थानके

Mumbai Metro 8: मुंबईकरांच्या सेवेत आणखी एक मेट्रो येणार आहे. कशी असेल ही मेट्रो जाणून घ्या. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 25, 2025, 05:06 PM IST
Navi Mumbai to CSMI Airport in just 30 minutes big update on mumbai metro

Mumbai Metro 8: छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळ जोडण्यासाठी मेट्रोचा पर्याय अवलंबला जात आहे. गोल्डन मेट्रो मार्गिका 8 उभारण्यात येणार आहे. या मेट्रोमुळं मुंबईकरांना थेट नवी मुंबई विमानतळ गाठता येणार आहे. या मेट्रो मार्गिकेचे बांधकाम आणि संचालनाचा आढावा तसेच अंमलबजावणी आणि डीपीआर अर्थात सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी सिडको सल्लागाराच्या शोधात असून त्याअनुषंगाने निविदाही जारी करण्यात आली आहे. 

मेट्रो 8 ही मार्गिका कमी थांब्यांमुळे विमानतळ एक्स्प्रेस मार्गिका  म्हणून विकसित केली जाण्याची अपेक्षा आहे.
या मार्गिकेतून अवघ्या 30 मिनीटांत दोन्ही विमानतळे गाठता येतील. अंदाजे 35 किमीची ही मार्गिका भूमिगत तसेच उन्नत असणार आहे. यात ९.२५ किलोमीटर भुयारी आणि 25.63 किलोमीटर उन्नत मार्गाचा समावेश आहे.

हा मार्ग छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल २ पासून सुरू होईल छेडानगरपर्यंत भुयारी असेल आणि त्यानंतर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत उन्नत मार्ग असेल. मेट्रो लाइन 8 साठी साधारण 15,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. या मार्गिकेमुळं दोन्ही विमानतळामधील प्रवास दोन तासांनी कमी होऊन थेट 30 मिनिटांवर येणार आहे. तसंच ही मेट्रो मार्गिका 90 प्रति/तास धावण्याची शक्यता आहे. 

अशी असतील स्थानके

मेट्रो मार्गिका CSMIA टर्मिनल 2 अंधेरीपासून सुरू होईल. त्यानंतर चेंबूरच्या छेडानगरपर्यंत भुयारी असेल. त्यानंतर नवी मुंबई विमानतळापर्यंत उन्नत मार्ग असणार आहे. ही मार्गिका कुर्ला, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, मानखुर्द, वाशी, नेरूळ आणि -बेलापूर अशी महत्वाची ठिकाणे जोडेल. इतकंच नव्हे तर मेट्रो 8 मेट्रो 1ला जोडण्याचा विचारही सिडकोकडून करण्यात येत आहे. 

FAQ

Q: मेट्रो लाइन ८ काय आहे आणि तिचा मुख्य उद्देश काय?

उत्तर: मेट्रो लाइन ८ ही छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (CSMIA) आणि नवी मुंबई विमानतळाला जोडणारी "गोल्डन मेट्रो" मार्गिका आहे. या मेट्रोमुळे मुंबईकरांना थेट नवी मुंबई विमानतळ गाठता येईल आणि दोन्ही विमानतळांमधील प्रवास सोपा होईल.

Q: मेट्रो लाइन ८ ची लांबी, प्रकार आणि वेग काय असेल?

उत्तर: ही मार्गिका अंदाजे ३५ किलोमीटर लांबीची असेल, ज्यात ९.२५ किलोमीटर भुयारी (भूमिगत) आणि २५.६३ किलोमीटर उन्नत (एलिव्हेटेड) मार्गाचा समावेश आहे. मेट्रोचा वेग ९० किलोमीटर प्रति तास असेल आणि कमी थांब्यांमुळे ती विमानतळ एक्स्प्रेस मार्गिका म्हणून विकसित केली जाईल.

Q: मेट्रो लाइन ८ चा मार्ग आणि प्रवास वेळ काय असेल?

उत्तर: मार्ग CSMIA टर्मिनल २ (अंधेरी) पासून सुरू होईल, छेडानगर (चेंबूर) पर्यंत भुयारी असेल आणि नंतर नवी मुंबई विमानतळापर्यंत उन्नत मार्ग असेल. दोन्ही विमानतळांमधील प्रवास अवघ्या ३० मिनिटांत होईल, जो सध्या दोन तासांचा आहे त्यापेक्षा दोन तासांनी कमी होईल.

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

