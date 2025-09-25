2 तासांचा प्रवास अवघ्या 30 मिनिटांत, आणखी एक मेट्रो मुंबईकरांसाठी धावणार; अशी असतील स्थानके

Mumbai Metro 8: छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई विमानतळ जोडण्यासाठी मेट्रोचा पर्याय अवलंबला जात आहे. गोल्डन मेट्रो मार्गिका 8 उभारण्यात येणार आहे. या मेट्रोमुळं मुंबईकरांना थेट नवी मुंबई विमानतळ गाठता येणार आहे. या मेट्रो मार्गिकेचे बांधकाम आणि संचालनाचा आढावा तसेच अंमलबजावणी आणि डीपीआर अर्थात सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी सिडको सल्लागाराच्या शोधात असून त्याअनुषंगाने निविदाही जारी करण्यात आली आहे.
मेट्रो 8 ही मार्गिका कमी थांब्यांमुळे विमानतळ एक्स्प्रेस मार्गिका म्हणून विकसित केली जाण्याची अपेक्षा आहे.
या मार्गिकेतून अवघ्या 30 मिनीटांत दोन्ही विमानतळे गाठता येतील. अंदाजे 35 किमीची ही मार्गिका भूमिगत तसेच उन्नत असणार आहे. यात ९.२५ किलोमीटर भुयारी आणि 25.63 किलोमीटर उन्नत मार्गाचा समावेश आहे.
हा मार्ग छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल २ पासून सुरू होईल छेडानगरपर्यंत भुयारी असेल आणि त्यानंतर नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत उन्नत मार्ग असेल. मेट्रो लाइन 8 साठी साधारण 15,000 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. या मार्गिकेमुळं दोन्ही विमानतळामधील प्रवास दोन तासांनी कमी होऊन थेट 30 मिनिटांवर येणार आहे. तसंच ही मेट्रो मार्गिका 90 प्रति/तास धावण्याची शक्यता आहे.
मेट्रो मार्गिका CSMIA टर्मिनल 2 अंधेरीपासून सुरू होईल. त्यानंतर चेंबूरच्या छेडानगरपर्यंत भुयारी असेल. त्यानंतर नवी मुंबई विमानतळापर्यंत उन्नत मार्ग असणार आहे. ही मार्गिका कुर्ला, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, मानखुर्द, वाशी, नेरूळ आणि -बेलापूर अशी महत्वाची ठिकाणे जोडेल. इतकंच नव्हे तर मेट्रो 8 मेट्रो 1ला जोडण्याचा विचारही सिडकोकडून करण्यात येत आहे.
