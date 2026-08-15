/नवी मुंबईतील 14 रेल्वे स्थानकांच्या हस्तांतरणामुळे 323 सफाई कामगारांच्या नोकरीवर गदा; कारण मध्य रेल्वे

नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानके : नवी मुंबईतील हार्बर आणि ट्रान्सहार्बर मार्गावरील रेल्वे स्थानके सिडको कडून मध्यरेल्वेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. एकूण 16 रेल्वे स्थानके हस्तांतरित झाली असून या रेल्वे स्थानकांवर काम करणाऱ्या 323 सफाई कामगारांच्या नोकरीवर मात्र या हस्तांतरण प्रक्रियेमुळे गदा आली. अचानक नोकरी धोक्यात आल्या कामगार गोंधळले आहेत.
सिडकोने या कामगारांनाच कामावर घ्या असे पत्र मध्यरेल्वेला दिले असताना मध्यरेल्वेने मात्र सफाई कामगारांना कामावर घेण्यास स्पष्ट नकार दिलाय. यामुळे रेल्वे स्थानकांवरील सफाई कर्मचारी आक्रमक झाले असून सफाई कामगारांनी शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार नरेश मस्के आणि श्रीरंग बारणे यांना घेराव घालत जाब विचारलाय. कामगारांना कामावरून काढून आपण नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांचा विकास करणार आहात का असा खडा सवाल यावेळी कामगार नेते महादेव वाघमारे यांनी विचारला आहे. या घटनेमुळे सिडको भवन परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला नवी मुंबई येथील सिडकोच्या अखत्यारीतील ट्रान्स हार्बर आणि हार्बर लाईनवरील उर्वरित 14 रेल्वे स्थानके मध्य रेल्वे प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. या हस्तांतरणामुळे आता स्थानकांवरील प्रवासी सुविधा, स्वच्छता, दुरुस्ती आणि व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे होणार असून नवी मुंबई व ठाणे मतदारसंघातील लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मध्ये रेल्वे आणि सिडको प्रशासन यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे गेली अनेक वर्ष नवी मुंबईकर रेल्वे प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत होते. दोन्ही प्राधिकरणे एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याने रेल्वे प्रवासी मात्र यात भरडला जात होता. खासदार नरेश म्हस्के यांनी याची गंभीर दखल घेत दोन्ही प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांचा समन्वय घडवून आणत नवी मुंबईतील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसह मे २०२६ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज स्थानक येथील मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयात बैठक घेतली होती. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन येत्या ६ महिन्यात सिडकोच्या अखत्यारीतील सर्व स्थानके मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरण करण्याचे रेल्वे प्रशासनाने मान्य केले होते. एकूण १७ स्थानकांपैकी ३ स्थानके यापूर्वीच जून २०२६ मध्ये हस्तांतरित करण्यात आली होती, तर आज उर्वरित १४ स्थानकांची हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने आता या सर्व स्थानकांचा कारभार पूर्णपणे मध्य रेल्वे प्रशासनाकडे गेला आहे. विशेष म्हणजे, हस्तांतरित झालेल्या या १४ स्थानकांपैकी ११ रेल्वे स्थानके ही खासदार नरेश म्हस्के यांच्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघात येतात. या प्रक्रियेत मावळ लोकसभेचे खासदार श्रीरंग बारणे यांचे देखील सहकार्य लाभले. यातील खांदेश्वर, मानसरोवर आणि खारघर हि रेल्वे स्थानके त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघात येतात. सहा महिन्यांची वेळ दिलेली असतांना दोन्ही प्राधिकरणांनी मुदतीपूर्वी प्रश्न सोडविल्याने खासदार नरेश म्हस्के यांनी सिडको आणि मध्य रेल्वे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत.
हस्तांतरित झालेली १४ रेल्वे स्थानके - १. वाशी, २. सानपाडा, ३. जुईनगर, ४. नेरूळ, ५. सीवूड्स-दरावे, ६. बेलापूर, ७. ऐरोली, ८. रबाळे, ९. घणसोली, १०. कोपरखैरणे, ११. तुर्भे, १२. खांदेश्वर, १३. मानसरोवर, १४. खारघर.