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नवी मुंबईतील 14 रेल्वे स्थानकांच्या हस्तांतरणामुळे 323 सफाई कामगारांच्या नोकरीवर गदा; कारण मध्य रेल्वे

नवी मुंबईतील 14 रेल्वे स्थानके सिडकोकडून रेल्वेकडे हस्तांतरीत झाली आहेत. मात्र, यामुळे  323 सफाई कामगारांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 15, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:53 PM IST
नवी मुंबईतील 14 रेल्वे स्थानकांच्या हस्तांतरणामुळे 323 सफाई कामगारांच्या नोकरीवर गदा; कारण मध्य रेल्वे

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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