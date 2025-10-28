'नवनाथ बन म्हणजे डॉरेमॉन', धंगेकरांचा टोला; बन म्हणाले,'मी डॉरेमॉन तर तुम्ही...'

Ravindra Dhangekar Vs Navnath Ban: पुण्यातील शिवसेने नेते रवींद्र धंगेकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेण्यासाठी मुंबईत दाखल झालेत. पुण्यातील जैन बोर्डिंगसह इतर विषयांवर दोघांमध्ये चर्चा झाली. धंगेकर दोन दिवस थांबा मी तोडगा काढतो असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलं होतं. त्यानंतर रवींद्र धंगेकरांनी आता थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. 'मी व्यक्तीविरोधात नसून प्रवृत्तीविरोधात असल्याचं धंगेकरांनी म्हटलंय. शेवटपर्यंत लढाई सुरुच राहणार असल्याचंही धंगेकरांनी म्हटलंय. भाजप नेते मुरलीधर मोहोळ यांच्यानंतर धंगेकरांनी आता भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांना डिवचलंय. त्यामुळे दोघांमध्ये ट्वीटर युद्ध रंगलेलं पाहायला मिळतंय.
एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते रवींद्र धंगेकर आणि भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांच्यात ट्विटर वॉर रंगलंय. धंगेकर यांच्याकडून बन यांचा डोरेमॉन असा उल्लेख करण्यात आलाय. धंगेकर यांच्या टीकेला बन यांनीही जशास तसं उत्तर दिलंय. मी डोरेमॉन तर तुम्ही बावळट नोबिता आहात, असे बन म्हणाले आहेत.
बारा पक्ष फिरून शिवसेनेते आलेले ज्येष्ठ नेते रविंद्रजी धंगेकर यांनी मला ‘डोरेमॉन’ म्हटलं आहे.
पण ते विसरले की डोरेमॉन उपाय शोधतो. लोकांना मदत करतो. त्याच कार्टून सीरीजमध्ये ‘नोबिता’ नावाचं एक पात्र आहे.
तुमच्या म्हणण्यानुसार मी ‘डोरेमॉन’ आहे तर तुम्ही बावळट ‘नोबिता’ आहात.… https://t.co/YM3lpqWnBi pic.twitter.com/XevR3PF335
— Navnath Kamal Uttamrao Ban (@NavnathBanBJP) October 28, 2025
पुण्यातील जैन बोर्डिंगसह इतर विषयांवर चर्चा करण्यासाठी धंगेकर मुंबईत गेले. शिंदे यांनी 'दोन दिवस थांबा, मी तोडगा काढतो' असे आश्वासन दिले. धंगेकर म्हणाले की, ते व्यक्तीविरोधात नसून प्रवृत्तीविरोधात आहेत आणि लढाई शेवटपर्यंत चालू राहील.
3) नवनाथ बन यांनी धंगेकरांच्या टीकेला कसं उत्तर दिलं?
धंगेकरांनी बन यांना 'डोरेमॉन' म्हटल्यानंतर बन यांनी प्रत्युत्तर दिले: '१२ पक्ष फिरून शिवसेनेत आलेले धंगेकर, डोरेमॉन उपाय शोधतो आणि मदत करतो. तर तुम्ही बावळट नोबिता आहात. मी डॉबरमॅन म्हणणार होतो, पण आमची संस्कृती तशी नाही.'