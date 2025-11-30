English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'बटेंगे तो कटेंगे'वरून राणा विरूद्ध कडू, नगर परिषदेच्या निवडणुकीत कोण कोणावर पडणार भारी? जाणून घ्या!

Navneet Rana vs Bacchu Kadu: अमरावतीच्य़ा राजकारणात राणा दाम्पत्य आणि माजी आमदार बच्चू कडूंचा संघर्ष काही नवा नाहीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 30, 2025, 08:35 PM IST
'बटेंगे तो कटेंगे'वरून राणा विरूद्ध कडू, नगर परिषदेच्या निवडणुकीत कोण कोणावर पडणार भारी? जाणून घ्या!
राणा विरुद्ध कडू

Navneet Rana vs Bacchu Kadu: अमरावतीमध्ये राणा दाम्पत्य विरूद्ध माजी आमदार बच्चू कडू यांच्यातील संघर्ष सर्व राज्याला माहिताय. निवडणुका आल्या की संघर्ष अधिक चिघळत असल्याचं दिसून येतंय. आता नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा हा वाद उफाळल्याचं पाहायला मिळतंय.. आता बटेंगे तो कटेंगे वरून नवनीत राणा आणि बच्चू कडू यांच्यामध्ये सामना रंगल्याचं पाहायला मिळतंय.

अमरावतीच्य़ा राजकारणात राणा दाम्पत्य आणि माजी आमदार बच्चू कडूंचा संघर्ष काही नवा नाहीय. लोकसभा आणि विधानसभेला तर राणा दाम्पत्य आणि बच्चू कडूंमधला राजकीय वाद टीपेला पोहोचला होता. आता नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राणा विरूद्ध कडू यांच्या संघर्षाचा पुढला अंक पाहायला मिळतोय. नवनीत राणांनी अचलपूर नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचाराच उडी घेत भाजपच्या उमेदवाराचा प्रचार सुरू केलाय.. यावेळा बटेंगे तो कटेंग असं म्हणत मतदारांना एकसंध राहण्याचं आवाहन राणा यांनी या प्रचार सभेत केलं होतं.तर सर्वत्र कमळच फुललं पाहिजं असंही या सभेत नवनीत राणा यांनी म्हटलं होतं.

नवनीत राणा यांच्या या बटेंगे तो कटेंगे या विधानाचा माजी आमदार बच्चू कडू यांनी चांगलाच समाचार घेतलाय. तुमचा स्वाभिमान पक्ष तरी एकत्र आहे का असा सवाल बच्चू कडू यांनी नवनीत राणांच्या प्रचाराची खिल्ली उडवलीय..  तुमच्या नवऱ्याचा पक्ष भाजपा विरोधात उमेदवार उभा आहे. आणि नवनीत राणा भाजपच्या प्रचाराला येतात दिवसा भाजपचा प्रचार आणि आतून स्वाभिमानचा प्रचार सुरू आहे यात कुठे गेलं बटेंगे तो कटेंगे असं सवाल बच्चू कडुंनी करत राणांवर हल्लाबोल केलाय. 

नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात आता राणा विरुद्ध कडू असा संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आलाय. नवनीत राणा भाजप उमेदवारांचा करत असलेल्या प्रचारावरून बच्चू कडूंनी हल्लाबोल केलाय. आता राणा दाम्पत्य याला काय उत्तर देणार हे पाहणही तितकंच महत्वाचं असणार आहे..

FAQ

१. प्रश्न: अमरावती जिल्ह्यात सध्या नवनीत राणा आणि बच्चू कडू यांच्यात नेमका कशावरून वाद सुरू आहे?

उत्तर: अचलपूर नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारात नवनीत राणा भाजप उमेदवारांचा प्रचार करताना “बटेंगे तो कटेंगे” आणि “सर्वत्र कमळ फुललं पाहिजे” अशी वक्तव्य करत आहेत. त्यावर बच्चू कडू यांनी टीका करत म्हटलं की, नवनीत राणांचे पती रवी राणा यांचा युक्रांद पक्ष भाजपच्या विरोधात उमेदवार उभा करतोय, मग “बटेंगे तो कटेंगे” चा अर्थ काय? दिवसा भाजपचा प्रचार आणि रात्री स्वाभिमानचा प्रचार असा दुटप्पीपणा चाललाय असा आरोप बच्चू कडू करत आहेत.

२. प्रश्न: “बटेंगे तो कटेंगे” हे वाक्य नवनीत राणांनी नेमक्या कोणाच्या संदर्भात वापरलं?

उत्तर: नवनीत राणांनी अचलपूरमधील भाजप उमेदवाराच्या प्रचारसभेत मतदारांना एकजूट राहण्याचं आवाहन करताना “बटेंगे तो कटेंगे” हे वाक्य वापरलं. यातून त्यांचा रोख बच्चू कडू आणि प्रहार संघटनेच्या विरोधात मतदार विभागले जाऊ नयेत असा होता, पण बच्चू कडू यांनी याच वाक्याचा अर्थ फिरवत राणा दाम्पत्याच्या दुटप्पी राजकारणावर बोट ठेवलं.

३. प्रश्न: बच्चू कडू यांनी नवनीत राणांच्या प्रचारावर काय टीका केली?

उत्तर: बच्चू कडू यांनी म्हटलं की, “तुमचा स्वाभिमान पक्ष तरी एकत्र आहे का? तुमचे नवरे भाजपच्या विरोधात उमेदवार उभे करतात आणि तुम्ही भाजपचा प्रचार करता. दिवसा कमळाचा प्रचार, रात्री स्वाभिमानचा प्रचार – मग ‘बटेंगे तो कटेंगे’ कुठे गेलं?” असा सवाल करत राणा दाम्पत्यावर दुटप्पीपणाचा आणि स्वार्थी राजकारणाचा आरोप केला.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

