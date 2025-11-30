'बटेंगे तो कटेंगे'वरून राणा विरूद्ध कडू, नगर परिषदेच्या निवडणुकीत कोण कोणावर पडणार भारी? जाणून घ्या!

Navneet Rana vs Bacchu Kadu: अमरावतीमध्ये राणा दाम्पत्य विरूद्ध माजी आमदार बच्चू कडू यांच्यातील संघर्ष सर्व राज्याला माहिताय. निवडणुका आल्या की संघर्ष अधिक चिघळत असल्याचं दिसून येतंय. आता नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा हा वाद उफाळल्याचं पाहायला मिळतंय.. आता बटेंगे तो कटेंगे वरून नवनीत राणा आणि बच्चू कडू यांच्यामध्ये सामना रंगल्याचं पाहायला मिळतंय.
अमरावतीच्य़ा राजकारणात राणा दाम्पत्य आणि माजी आमदार बच्चू कडूंचा संघर्ष काही नवा नाहीय. लोकसभा आणि विधानसभेला तर राणा दाम्पत्य आणि बच्चू कडूंमधला राजकीय वाद टीपेला पोहोचला होता. आता नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राणा विरूद्ध कडू यांच्या संघर्षाचा पुढला अंक पाहायला मिळतोय. नवनीत राणांनी अचलपूर नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचाराच उडी घेत भाजपच्या उमेदवाराचा प्रचार सुरू केलाय.. यावेळा बटेंगे तो कटेंग असं म्हणत मतदारांना एकसंध राहण्याचं आवाहन राणा यांनी या प्रचार सभेत केलं होतं.तर सर्वत्र कमळच फुललं पाहिजं असंही या सभेत नवनीत राणा यांनी म्हटलं होतं.
नवनीत राणा यांच्या या बटेंगे तो कटेंगे या विधानाचा माजी आमदार बच्चू कडू यांनी चांगलाच समाचार घेतलाय. तुमचा स्वाभिमान पक्ष तरी एकत्र आहे का असा सवाल बच्चू कडू यांनी नवनीत राणांच्या प्रचाराची खिल्ली उडवलीय.. तुमच्या नवऱ्याचा पक्ष भाजपा विरोधात उमेदवार उभा आहे. आणि नवनीत राणा भाजपच्या प्रचाराला येतात दिवसा भाजपचा प्रचार आणि आतून स्वाभिमानचा प्रचार सुरू आहे यात कुठे गेलं बटेंगे तो कटेंगे असं सवाल बच्चू कडुंनी करत राणांवर हल्लाबोल केलाय.
नगर परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारात आता राणा विरुद्ध कडू असा संघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आलाय. नवनीत राणा भाजप उमेदवारांचा करत असलेल्या प्रचारावरून बच्चू कडूंनी हल्लाबोल केलाय. आता राणा दाम्पत्य याला काय उत्तर देणार हे पाहणही तितकंच महत्वाचं असणार आहे..
