कशी असते छत्रपतींच्या देवघरातील घटस्थापना? पाहा धान्याच्या राशीतील पुजेचा भक्तिनं भारावलेला व्हिडीओ...

Navtari 2025 : शारदीय नवरात्रोत्सवाला मोठ्या दिमाखात सुरुवात झाली असून, या नवरात्रोत्सवाच्या निमित्तानं सर्वत्र मंगमय वातावरण पाहायला मिळत आहे. घरोघरी घटस्थापना झाली असून, दसऱ्यापर्यंत स्त्रीशक्तीचा जागर आणि देवीच्या विविध रुपांची पूजा करण्यात येईल. यामध्ये छत्रपतींच्या देवघरातील नवरात्रोत्सवाच्या पुजेनं सर्वांचं लक्ष वेधलं. (sambhajiraje chhatrapati kolhapur ghatashapana shailputri puja video )
छत्रपती घराण्याचे वारस संभाजीराजे छत्रपती यांनी या राजेशाही देवघरात डोकावण्याची संधी सर्वांनाच दिली असून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. जिथं कोल्हापुरातील जुना राजवाडा इथं असणाऱ्या अंबा देवघरात कुलस्वानिमी तुळजाभवानी देवीची पूजा संपन्न झाल्याचं त्यांनी दाखवलं.
घटस्थापनेच्या पहिल्या माळेवर देवीच्या शैलपुत्री रुपातील ही पूजा आकर्षक अशा धान्याच्या राशीत बांधण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं. पारंपरिक दागिन्यांचा साज, जुनं देवघर, देवीपुढं मानाचा मुजरा करणारे संभाजीराजे छत्रपती आणि युवराज्ञी संयोगिताराजे यांनी अतिशय भक्तिभावानं आणि तितक्याच समर्पकतेनं देवीची पुजाअर्चा केली.
यावेळी देवीचा राजेशाही थाट सर्वांच्या नजरा रोखून धरत होता. इतकंच नव्हे तर, पंरपरागत पद्धतीनं पार पडलेल्या या पूजेला अनेकांचीच उपस्थिती होती, ज्यानंतर देवीचा पालखी उत्सव पार पडला. घटस्थापनेनंतर शाही दाम्पत्यानं कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात जाऊन तिथं देवीची यथासांग पूजा केली. असा हा छत्रपतींच्या देवघराचा आणि त्यांच्या पारंपरिक अशा घटस्थापनेचा व्हिडीओ सध्या नवरात्रोत्सवाच्या निमित्तानं सोशल मीडियावर वारंवार पाहिला जात आहे.
अंबाबाई मंदिराचं महात्म्य आणि कोल्हापुरातील सणावारांचा रांगडा पण तितकाच दिमाखदार अंदाज यांमुळं येथील नवरात्रोत्सव कायमच खास ठरतो. त्यात छत्रपती घराण्याचे वारसदार म्हणून संभाजीराजे छत्रपती आणि त्यांचं पूर्ण कुटुंब हा वारसा ज्या पद्धतीनं जपत असतात ते पाहूनही अनेक मंडळींसाठी कोल्हापूर म्हणजे हा दिमाख असंच समीकरण तयार झालं आहे.