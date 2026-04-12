इतिहासाच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शवणारा नकाशा हटवला; छत्रपती घराण्यातील वृषाली राजे भोसले आक्रमक

NCERT Book Shivaji Maharaj History : इयत्ता आठवीच्या इतिहासाच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शवणारा नकाशा हटवण्याचा निर्णय नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंगने घेताल आहे. हा निर्णय पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात संतापाची लाट उसळली असून शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. छत्रपती घराण्यातील वृषाली राजे भोसले आक्रमक झाल्या आहेत.
मराठा साम्राज्याचा इतिहास हा केवळ अभ्यासाचा विषय नसून तो स्वाभिमान आणि पराक्रमाचं प्रतीक मानला जातो. अशा वेळी विद्यार्थ्यांना मराठ्यांच्या साम्राज्याचा विस्तार दाखवणारा नकाशाच अभ्यासक्रमातून हटवण्यात आल्याने इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला जात आहे. यावर छत्रपती घराण्याकडूनही आक्रमक भूमिका घेतली गेली आहे.
छत्रपती वृषालीराजे भोसले यांनी या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. "मराठा साम्राज्य हा केवळ इतिहास नसून आमचा स्वाभिमान आहे. राजस्थानमधील विजयाची वस्तुस्थिती नाकारणे चुकीचे आहे. कोणत्याही दबावाखाली इतिहास बदलला जाऊ नये," असे त्यांनी स्पष्ट केले. अनेक राजपूत राजांनी मराठांचे साम्राज्य स्विकारले होते. ही वस्तूस्थिती आहे. ती कुणी ही बदलू शकत नाही. असं असताना हा इतिहास बदलण्यासाठी कुणाचा दबाव आहे अशी विचारणा त्यांनी केली.
या प्रकरणी कायदेशीर बाबी तपासून पुढील पाऊल उचलणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.