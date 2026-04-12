  • इतिहासाच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शवणारा नकाशा हटवला; छत्रपती घराण्यातील वृषाली राजे भोसले आक्रमक

 आठवीच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा नकाशा हटवण्यात आला आहे. NCERT चा निर्णय वादात सापडला आहे. मराठा इतिहास पुसण्याचा आरोप करत  छत्रपती घराण्यातील वृषाली राजे भोसले आक्रमक झाल्या आहेत.   

वनिता कांबळे | Updated: Apr 12, 2026, 12:00 AM IST
NCERT Book Shivaji Maharaj History : इयत्ता आठवीच्या इतिहासाच्या पुस्तकातून मराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शवणारा नकाशा हटवण्याचा निर्णय नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंगने घेताल आहे. हा निर्णय पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या निर्णयामुळे राज्यात संतापाची लाट उसळली असून शैक्षणिक आणि राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. छत्रपती घराण्यातील वृषाली राजे भोसले आक्रमक झाल्या आहेत. 

मराठा साम्राज्याचा इतिहास हा केवळ अभ्यासाचा विषय नसून तो स्वाभिमान आणि पराक्रमाचं प्रतीक मानला जातो. अशा वेळी विद्यार्थ्यांना मराठ्यांच्या साम्राज्याचा विस्तार दाखवणारा नकाशाच अभ्यासक्रमातून हटवण्यात आल्याने इतिहास पुसण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला जात आहे. यावर छत्रपती घराण्याकडूनही आक्रमक भूमिका घेतली गेली आहे. 

हे देखील वाचा... UP, बिहारमधून मुंबईत येणाऱ्यांना महाराष्ट्र सरकार कमी बजेटमध्ये भाड्याने घर उपलब्ध करुन देणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

छत्रपती वृषालीराजे भोसले यांनी या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. "मराठा साम्राज्य हा केवळ इतिहास नसून आमचा स्वाभिमान आहे. राजस्थानमधील विजयाची वस्तुस्थिती नाकारणे चुकीचे आहे. कोणत्याही दबावाखाली इतिहास बदलला जाऊ नये," असे त्यांनी स्पष्ट केले. अनेक राजपूत राजांनी मराठांचे साम्राज्य स्विकारले होते. ही वस्तूस्थिती आहे. ती कुणी ही बदलू शकत नाही. असं असताना हा इतिहास बदलण्यासाठी कुणाचा दबाव आहे अशी विचारणा त्यांनी केली. 

या प्रकरणी कायदेशीर बाबी तपासून पुढील पाऊल उचलणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वृषाली राजे भोसले यांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत, “मराठा साम्राज्य हा आमचा स्वाभिमान आहे. कोणत्याही दबावाखाली इतिहास बदलला जाऊ नये,” असा इशारा दिला आहे. 

 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

इतर बातम्या

GK India : 23 विमानतळं असलेलं भारतातील एकमेव राज्य, 5 इंटर...

भारत