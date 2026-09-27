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उरले फक्त 4 दिवस! NCMC कार्डबाबत मोठी अपडेच समोर, आ्ताच 'हे' काम करा अन्यथा तिकीटावरील सवलत...

ज्येष्ठ नागरिक, महिला प्रवाशांसाठी आता एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य करण्यात आले असून 1 ऑकटोबरपासून तिकीट कार्डद्वारेच मिळणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 27, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Sep 27, 2026, 10:11 AM IST
उरले फक्त 4 दिवस! NCMC कार्डबाबत मोठी अपडेच समोर, आ्ताच 'हे' काम करा अन्यथा तिकीटावरील सवलत...
Image Credit: NCMC card mandatory

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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