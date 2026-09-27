उरले फक्त 4 दिवस! NCMC कार्डबाबत मोठी अपडेच समोर, आ्ताच 'हे' काम करा अन्यथा तिकीटावरील सवलत...

राज्य परिवहन महांमंडळाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांसाठी 1 ऑक्टोबर 2026 पासून राष्ट्रीय सामान्य गतीशलता कार्ड म्हणजेच एमसीएमसी कार्ड अनिवार्य करण्यात येणार आहे. सवलतीचे तिकीट देण्यासाठी या कार्डचा वापर एसटी प्रशासनाकडून करण्यात येणार आहे. म्हणूनच या कार्डच्या नोंदणीसाठी व वितरणाची प्रक्रिया राज्यभरातील आगार आणि बसस्थानकांवर सुरू आहे.
अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, तसेच महिला प्रवाशांना एसटी प्रवासासाठी विविध सवलती मिळतात. या सवलतीच्या प्रवासाचे अधिक सुलभ आणि डिजिटल व्यवस्थापन करण्यासाठी एनसीएमसी कार्ड प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. १ ऑक्टोबरपासून सवलतीचे तिकीट एनसीएमसी कार्डमधूनच दिले जाणार आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि महिला प्रवाशांनी त्यापूर्वी एनसीएमसी कार्डची नोंदणी करून घेणे आवश्यक आहे.
ज्या प्रवाशांकडे कार्यरत एनसीएमसी कार्ड आहे किंवा कार्ड नोंदणी केल्याची क्यूआर कोड असलेली पावती आहे, त्यांना सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. विशेषतः अमृत ज्येष्ठ नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक तसेच महिला सवलतधारक प्रवाशांना एनसीएमसी कार्ड नोंदणी केल्यानंतर मिळालेली क्यूआर कोडयुक्त पावती वाहकाच्या ईटीएम मशीनवर स्कॅन करून सवलतीचे तिकीट घेता येणार आहे. ही नोंदणी पावती 30 दिवसांपर्यंत ग्राह्य राहणार असून, या कालावधीत प्रवाशांनी एनसीएमसी कार्ड सक्रिय करून त्यामध्ये रिचार्ज करणे आवश्यक आहे.
एनसीएमसी कार्डमध्ये रक्कम भरण्यासाठी भीम ॲपद्वारे टॉप – अप करण्याची सुविधाही उपलब्ध करण्यात आली आहे. कार्डच्या मागील बाजूस असलेला क्यूआर कोड भीम ॲपच्या माध्यमातून स्कॅन करून टॉपअप करता येणार आहे.
आधार कार्डवरील बायोमेट्रिकमध्ये बोटांचे ठसे न उमटल्यामुळे नोंदणीमध्ये अडचण येणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांसाठीही पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. आधार कार्डशी संलग्न मोबाइल क्रमांकावर प्राप्त होणाऱ्या ओटीपीच्या आधारे एनसीएमसी कार्ड नोंदणी करण्याची कार्यपद्धती विकसित करण्यात आली आहे.